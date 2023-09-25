Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

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В понедельник, 25 сентября, избранный Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вступил в должность. Церемония состоялась в Правительстве Самарской области. В конференц-зале собрались руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной думы и областного парламента, представители крупных предприятий региона, общественных организаций и объединений.

Напомним, голосование на выборах высшего должностного лица региона проходило в Самарской области с 8 по 10 сентября 2023 года. Дмитрий Азаров получил поддержку 1 086 187 земляков, что составляет 83,83% от общего числа голосов избирателей.

Во время церемонии председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев вручил Дмитрию Азарову удостоверение Губернатора региона. «Выбор, сделанный жителями региона, свидетельствует о высоком доверии вам, Дмитрий Игоревич. Более миллиона человек поддержали вашу кандидатуру, вновь доверили вам руководство регионом», – обратился он. Таким образом, Дмитрий Азаров был избран Губернатором на второй срок подряд.

В соответствии с Уставом Самарской области при вступлении в должность Дмитрий Азаров принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области. После этого председатель Самарской губернской думы, академик РАН, Почетный гражданин Самарской области Геннадий Котельников вручил ему Знак Губернатора – символ государственной власти с изображением гербов всех муниципальных образований региона.

Поздравить с вступлением в должность прибыл полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. «Жители области вновь доверили вам в ближайшие пять лет представлять их интересы, улучшать качество жизни и развивать регион. Правительство области под вашим руководством успешно реализует целый ряд социально значимых проектов, и они нашли отклик и поддержку ваших земляков, – подчеркнул он. – Самарская область вносит существенный вклад в экономику страны. Занимает второе место в округе по объемам валового регионального продукта, являясь крупным индустриальным центром. По объемам промышленного производства входит в двадцатку регионов-лидеров России. Важно, что в условиях санкционного давления команда Губернатора принимает необходимые решения для развития экономики и социальной сферы».

Полпред добавил, что в текущем году в регионе наблюдается рост промышленного производства и аграрного сектора. Серьезное внимание уделяется формированию благоприятного делового климата. В последние три года область уверенно входит в десятку лидирующих регионов страны по национальному рейтингу состояния инвестиционного климата. Большое внимание оказывается участникам специальной военной операции и членам их семей.

«Развитие и эффективная работа системы социального сопровождения и поддержки защитников Отечества и сейчас является одной из первоочередных задач. Сегодня акцент должен быть сделан на адресной помощи, сохранении существующих социальных гарантий, обеспечения бесперебойной работы объектов инфраструктуры, стабильности на рынке труда и улучшение предпринимательского климата. При этом необходимо учитывать мнение людей и бизнеса, используя все доступные инструменты обратной связи. Крайне важна стабильная работа оборонной промышленности, где область обладает значимыми и очень важными для нашей страны компетенциями», – подчеркнул Игорь Комаров.

Полпред Президента РФ в ПФО выразил уверенность, что в ближайшие годы региональные органы власти «сделают все возможное, чтобы достичь всех поставленных целей, и жизнь людей будет становиться лучше». Игорь Комаров пожелал Дмитрию Азарову и его команде успешной, эффективной и созидательной работы, реальных достижений и реализации всех планов на благо жителей Самарской области.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, который также прибыл на церемонию вступления в должность, поздравил Дмитрия Азарова с уверенной победой на прошедших выборах. «У нас выстроены очень конструктивные, деловые взаимоотношения. Наши регионы очень сильно связаны с экономической точки зрения, у нас много интересных совместных и непростых проектов, – отметил он. – Я очень рад, что самарцы выбрали Дмитрия Игоревича. Убедительная и уверенная победа на выборах – это самое главное признание за тот труд, который был сделан в предыдущие пять лет. Я приезжаю в гости к Дмитрию Игоревичу и вижу изменения. Очень здорово, что территория меняется – это огромный труд Дмитрия Игоревича и всех самарцев».

«Земляки вам доверяют. А оценка людей – всегда самая объективная, потому что ради них мы работаем и перед ними отвечаем, – отметил Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, обращаясь к Дмитрию Азарову. – Саратовскую область часто путают с Самарской и наоборот. Но, уверен, никто из нас на это не обижается. У нас действительно много общего. Наши города разделяют всего несколько сотен километров. Нас связывает Волга, деловые контакты, самарцы и саратовцы часто приезжают друг к друг в гости. Но самое главное - нас объединяет гордость за то, что мы волжане, и стремление сделать комфортными свои регионы. Дмитрий Игоревич, год назад на моей инаугурации вы сказали, что рядом всегда есть добрые друзья и соседи. Полностью с вами согласен, потому что эти слова подтверждаются каждый день».

С поздравлениями к Губернатору Дмитрию Азарову обратился Герой Социалистического труда, Почетный гражданин Самарской области, председатель Клуба Почетных граждан Максим Оводенко. Он долгие годы знаком с руководителем региона. «Спасибо всем самарцам, которые проголосовали и выбрали Дмитрия Игоревича на должность Губернатора. Он продолжит работать над развитием нашей области, решать сложные задачи в непростое время проведения специальной военной операции. Я желаю успехов вам и всему региону», – пожелал он.

Председатель Общественной палаты региона, академик РАН, Почетный гражданин Самарской области Виктор Сойфер отметил вклад Дмитрия Азарова в консолидацию общества и развитие науки и технологий. «Возглавив в 2017 году Самарскую область, Дмитрий Игоревич провел всенародное обсуждение Стратегии лидерства региона, которая сейчас успешно реализуется. А губернаторский проект «СОдействие» дает возможность буквально каждому гражданину проявить инициативу и улучшить состояние среды проживания, – добавил он. – Благодаря Губернатору в 2019 году регион одержал победу в конкурсе на создание научно-образовательного центра «Инженерия будущего». В 2021 году три самарских университета вошли в программу «Приоритет-2030». Два ведущих вуза вошли в число передовых инженерных школ. В 2022 году принято решение о создании международного студенческого кампуса в Самарской области, который станет основой опережающего развития нашего региона».

Виктор Сойфер добавил, что в руководителе региона его привлекает множество качеств, но самое главное – стремление побеждать, сделать регион лидером, где каждому человеку будет комфортно жить и творить. «Впереди нас ждет большая работа и, я уверен, новые победы», – завершая свое выступление сказал председатель областной Общественной палаты.

С избранием и вступлением в должность Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова поздравил командующий 2-й Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Андрей Колотовкин. От лица всех защитников Отечества, которые сегодня участвуют в специальной военной операции, членов семей военнослужащих он поблагодарил руководителя региона за постоянное внимание, помощь и заботу.

«Вы с первого дня включились в работу по оказанию помощи в первую очередь семьям наших военнослужащим, а также нашей Армии. Вы более 15 раз посещали соединения и воинские части, надевая вместе со мной каску, бронежилет, оказывались в окопе, в землянке. Вы включались в решение вопросов не только военнослужащих, призванных из нашей Самарской области, но и других регионов. Вас не останавливали и обстрелы, под которые мы с вами попадали несколько раз. – отметил Андрей Колотовкин. – При одном из посещений вас спрашивали, будут ли бойцы голосовать. Буквально в кратчайшие сроки прибыли представители избирательной комиссии и организовали проведение процедуры. Им отдельные слова благодарности за то, что они не побоялись обстрелов. И мы провели выборы на высочайшем уровне. 96,1% военнослужащих отдали свои голоса за Дмитрия Игоревича Азарова. Это большое доверие и большая честь. От себя лично и от всего личного состава 2-й Армии хочу сказать вам слова благодарности и пожелать новых успехов на благо нашей великой Родины – России».

Первое, что сделал Дмитрий Азаров, приступая к работе в должности Губернатора на новом сроке, – выразил искреннюю благодарность своим землякам, жителям Самарской области. Всем, кто проявил свою гражданскую позицию и принял участие в голосовании 8, 9 и 10 сентября 2023 года. «Выборы – это важнейший созидательный общественный процесс. Выбирая власть того или иного уровня, каждый избиратель оценивает результаты работы руководящей команды в предыдущий период, и определяет, должен ли этот курс быть продолжен или нет. Оценка, которую жители дали на прошедших выборах моей работе и работе моих коллег, была бы невозможна без поддержки Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, без реализации национальных проектов, инициированных Президентом, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – О многом говорит и активность людей. И она безусловно была проявлена. В этот непростой период, когда люди в большинстве своём сконцентрированы на других вопросах и задачах, высокая явка говорит о росте доверия к выборам, их легитимности и прозрачности, и в конечном счёте – об укреплении основ государственности. А ещё – о том, что неравнодушных, сознательных, ответственных людей в Самарской области с каждым годом становится больше. Благодарен всем, кто поддержал на этих выборах мою кандидатуру. Спасибо вам, дорогие земляки! Я безусловно благодарен нашему национальному лидеру, Президенту Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и поддержку моего решения повторно избираться на пост Губернатора».

Также слова признательности Губернатор выразил Избирательной комиссии, депутатскому корпусу, Общественной палате Самарской области, общественным наблюдателям, региональным партийно-политическим структурам, профессиональным сообществам, общественным организациям, гражданским активистам за ответственную, взвешенную позицию в ходе подготовки и проведения Единого дня голосования.

Отдельные слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал кандидатам, которые провели предвыборные кампании честно, достойно, с уважением к жителям региона. Каждый из них не только критиковал, но и предлагал свои решения, говорил о своём видении развития региона. Губернатор заверил, что все высказанные конструктивные идеи и предложения, направленные на улучшение жизни людей, будут обязательно учтены в его работе на посту Губернатора.

В единый день голосования прошли не только выборы высшего должностного лица региона, но и депутатов в муниципальные представительные органы власти. Самыми масштабными стали выборы в муниципальных Думах крупнейших городов – Тольятти и Сызрани. «Благодарю жителей за то, что подошли к голосованию со всей ответственностью, проявили хорошую активность и выбирали людей достойных, профессиональных, «болеющих за дело». А избранным муниципальным депутатам хочу сказать: доверие людей – это колоссальная ответственность. И теперь ваша главная задача – приложить все силы, чтобы это доверие оправдать, консолидировать городские сообщества, – отметил Глава региона. – В значительной мере я связываю активность земляков на выборах с тем, что люди чувствуют свою сопричастность к огромной созидательной работе, которую все мы, жители губернии, вместе выполняем на родной земле. Ещё раз подчеркну – главными инструментами для нашего развития, безусловно, стала стратегия лидерства и приоритетные национальные проекты, инициированные Президентом. Всей нашей большой командой мы плодотворно работали над их воплощением на территории Самарской области и добились серьёзных успехов. Самарская область неоднократно признавалась Правительством Российской Федерации одним из регионов-лидеров по реализации нацпроектов. Но самое главное – результаты этой совместной работы ощутили сами люди. Они увидели и оценили, как шаг за шагом улучшается качество жизни в городах и сёлах нашей области. За пять лет сделано даже больше, чем мы планировали, несмотря на то, что это были годы небывалых экономических и социальных вызовов. Мы справились – потому что вместе трудились на благо нашего региона и страны».

Благодаря нацпроектам в регионе появились около 200 новых объектов капитального строительства, объемы трансфертов в бюджет области выросли в 5 раз. Самарская область за прошедшие годы не раз была признана одним из регионов – лидеров по реализации нацпроектов. В регионе открыто более сотни новых производств, создано почти 50 тысяч рабочих мест, удалось добиться рекордно низкого уровня безработицы. Развивается дорожно-транспортная инфраструктура. Благодаря колоссальной помощи Президента и Правительства России, усилиям трудовых коллективов удалось сохранить устойчивость промышленности региона и с лета 2022 года выйти в рост. Происходили позитивные перемены в социальной сфере, преображались города и села региона, вводились новые объекты здравоохранения, образования и спорта, увеличивалась соцподдержка граждан, мощный импульс был придан сфере культуры. Эта работа будет продолжаться.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в ближайшие годы предстоит решить не менее сложные и масштабные задачи. И самое главное – вместе, каждый день приближать нашу общую Победу. Глава региона отметил, что в эти непростые времена земляки проявляют свои лучшие качества и становятся плечом к плечу для защиты Отечества, понимая, что от этого зависит будущее страны, жизнь детей и внуков.

«Все наши действия, планы и помыслы должны быть нацелены на достижение Победы. Для этого – открытие новых и модернизация существующих производств. Для этого – подготовка и переподготовка специалистов. Для этого – наши усилия по развитию науки и создание новых инновационных и логистических кластеров. Для этого – обеспечение продовольственной безопасности и технологического суверенитета, – заявил Дмитрий Азаров. – Чтобы победить, мы должны усердно и добросовестно трудиться, исполнять свой долг – и на фронте, и в тылу! Иного не дано. Вся история России учит тому, что наша сила – в единстве».

Руководитель области напомнил слова Главы государства Владимира Путина, который сказал: «Единство народа – это не фигура речи. Мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочён, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед». Каждый житель Самарской области своим трудом, своей поддержкой Верховного Главнокомандующего, наших Вооруженных Сил приближает долгожданную победу, уверен Дмитрий Азаров. Это не отменяет реализацию «мирных» планов, но им суждено сбыться только при одном условии – достижения целей и задач специальной военной операции.

«Миссия Самарской области – вновь, как и восемь десятилетий назад, в годы Великой Отечественной войны, быть надёжным тылом для армии, для наших бойцов, быть опорным краем державы. А крепкий тыл – это в первую очередь устойчивая экономика, способная обеспечить нужды фронта. Это уверенность каждого бойца, что его здесь любят и ждут, что его семья не осталась без поддержки, о ней заботятся и государство, и земляки, – подчеркнул Дмитрий Азаров и поблагодарил жителей региона за вклад в Победу и помощь бойцам. – Благодарю людей, которые эту работу организуют – это волонтёры, активисты благотворительных фондов, многочисленных общественных объединений. Благодарю ветеранов, которые укрепляют боевой настрой и передают бесценный опыт молодёжи. Трудовые коллективы, которые сегодня работают «за себя и за того парня», помогая семьям ушедших на передовую товарищей».

Отдельно Губернатор обратился к сотрудникам правоохранительных органов, и в лице Андрея Колотовкина – ко всем защитникам Родины. «Благодарю всех наших героев-защитников за их ратный труд. И обещаю – мы не подведём! Будем и впредь помогать всем миром. Так, всенародно, сплотившись и уверенно глядя вперёд, и будем побеждать! Залог тому – неравнодушные, талантливые, трудолюбивые люди, настоящие патриоты, искренне преданные родной самарской земле и нашей великой Родине – России», – сказал Дмитрий Азаров. Он завершил свое выступление фразой «За работу».

Также сегодня в ходе двусторонней встречи Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили ключевые вопросы дальнейшего социально-экономического развития региона и определили приоритетные задачи, которые предстоит решить в ближайшие годы.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области