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Дмитрий Азаров встретился с учащимися вузов и ссузов региона. Приветствуя собравшихся в актовом зале ПГУТИ - и самих студентов, и их преподавателей, и ректорский состав, - губернатор подчеркнул, что такие встречи стали уже традиционными и регулярно проходят вне праздников.



"Подобные встречи проходят не раз в году - они для меня очень важны. Я бываю в университетах, в техникумах и колледжах, встречаю ребят на различных площадках - таких, например, как наш замечательный фестиваль "iВолга", который стал федеральным. Это самая высокая оценка, которая только может быть у молодежного форума: когда он, будучи региональным, а потом межрегиональным, становится федеральным, - отметил губернатор. - Для меня, конечно, всегда важна обратная связь. У нас большое количество проектов, которые были озвучены и предложены на таких встречах и реализованы за эти годы на Самарской земле. Большое количество идей получило поддержку в том или ином направлении. И конечно, все это дает заметный эффект".



Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил активистов молодежного волонтерского движения:



"Спасибо большое этим молодым, иной раз совсем юным людям с большим горячим сердцем, готовым прийти на помощь каждому, кому она нужна. Я очень горд тем, что у нас прошла "Добро.Конференция", что наш регион на протяжении уже значительного количества лет всегда является победителем конкурса как регион добрых дел. Спасибо вам, ребята".



Отдельно губернатор поприветствовал волонтеров, которые принимают участие в восстановлении мирной жизни в Донбассе, отправляют, развозят гуманитарную помощь, помогают восстанавливать объекты, школы, больницы, детские сады, дороги, общественные пространства.

Фото: департамент информационной политики СО/автор фото Юлия Рубцова