Я нашел ошибку
Главные новости:
Невыполнение рекомендаций может негативно сказаться на деятельности госкомпаний.
Госкомпании обязали перейти на российское ПО до конца 2024 года
Губернатор выразил уверенность, что новые идеи, проекты и предложения, высказанные студентами на сегодняшней встрече, также впоследствии будут реализованы на самарской земле. 
Студенты области отметили праздник на площадке ПГУТИ в Самаре
Отдельно губернатор поприветствовал волонтеров, которые принимают участие в восстановлении мирной жизни в Донбассе, отправляют, развозят гуманитарную помощь, помогают восстанавливать объекты, школы, больницы, детские сады, дороги, общественные пространств
Дмитрий Азаров встретился с учащимися вузов и ссузов региона
С 1 января МРОТ проиндексировали на 18,5 процента, сейчас он составляет 19 242 рубля.
Путин объявил о повышении МРОТ в России в 2024 году
Один из пострадавших при обрушении насосной станции в Новотроицке всё еще находится под завалами
Интеллектуальная транспортная система сделает движение на дорогах быстрее и безопаснее.
В Самарской области идет работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы
За 2023 год в УТ МВД России по ПФО зарегистрировано более 64 тысяч заявлений, сообщений и иной информации о противоправных деяниях.
В УТ МВД России по ПФО состоялось заседание коллегии, на которой были подведены итоги работы за 2023 год
 Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Самарской области, во время которого были подведены итоги работы ведомства за прошлый год.
Дмитрий Азаров принял решение о соцподдержке полицейских, охраняющих порядок на улицах
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.28
0.36
EUR 96.17
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Читатели Самарской областной библиотеки услышат эхо Ленинграда 1941–1944 годов
В Самарской области завершились соревнования по каратэ
В Самаре отметил 30-летний юбилей ансамбля «Волжские казаки»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров встретился с учащимися вузов и ссузов региона

25 января 2024 19:40
160
Отдельно губернатор поприветствовал волонтеров, которые принимают участие в восстановлении мирной жизни в Донбассе, отправляют, развозят гуманитарную помощь, помогают восстанавливать объекты, школы, больницы, детские сады, дороги, общественные пространств

Дмитрий Азаров встретился с учащимися вузов и ссузов региона. Приветствуя собравшихся в актовом зале ПГУТИ - и самих студентов, и их преподавателей, и ректорский состав, - губернатор подчеркнул, что такие встречи стали уже традиционными и регулярно проходят вне праздников.

"Подобные встречи проходят не раз в году - они для меня очень важны. Я бываю в университетах, в техникумах и колледжах, встречаю ребят на различных площадках - таких, например, как наш замечательный фестиваль "iВолга", который стал федеральным. Это самая высокая оценка, которая только может быть у молодежного форума: когда он, будучи региональным, а потом межрегиональным, становится федеральным, - отметил губернатор. - Для меня, конечно, всегда важна обратная связь. У нас большое количество проектов, которые были озвучены и предложены на таких встречах и реализованы за эти годы на Самарской земле. Большое количество идей получило поддержку в том или ином направлении. И конечно, все это дает заметный эффект".

Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил активистов молодежного волонтерского движения:

"Спасибо большое этим молодым, иной раз совсем юным людям с большим горячим сердцем, готовым прийти на помощь каждому, кому она нужна. Я очень горд тем, что у нас прошла "Добро.Конференция", что наш регион на протяжении уже значительного количества лет всегда является победителем конкурса как регион добрых дел. Спасибо вам, ребята".

Отдельно губернатор поприветствовал волонтеров, которые принимают участие в восстановлении мирной жизни в Донбассе, отправляют, развозят гуманитарную помощь, помогают восстанавливать объекты, школы, больницы, детские сады, дороги, общественные пространства.

 

Фото:   департамент информационной политики СО/автор фото Юлия Рубцова

Теги: Дмитрий Азаров Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
 Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Самарской области, во время которого были подведены итоги работы ведомства за прошлый год.
25 января 2024, 17:25
Дмитрий Азаров принял решение о соцподдержке полицейских, охраняющих порядок на улицах
 Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Самарской области, во время которого были подведены итоги работы... Политика
195
Региональное медиасообщество с самого первого дня проведения СВО включилось в работу по поддержке армии и родственников героев-защитников.
23 января 2024, 20:59
В Самарской области подвели итоги журналистского конкурса
Региональное медиасообщество с самого первого дня проведения СВО включилось в работу по поддержке армии и родственников героев-защитников. Общество
743
Дмитрий Азаров, открывая традиционное совещание, вместе с коллегами почтил память сограждан, погибших во время ударов ВСУ по рынку в Донецке и другим городам республики.
22 января 2024, 17:27
Оперативное совещание в областном Правительстве началось сегодня с минуты молчания
Дмитрий Азаров, открывая традиционное совещание, вместе с коллегами почтил память сограждан, погибших во время ударов ВСУ по рынку в Донецке и другим... Общество
1137
В центре внимания
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
25 января 2024  12:20
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
309
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
25 января 2024  11:39
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
636
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
25 января 2024  10:59
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
289
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
24 января 2024  11:43
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
699
Самарская область заняла 9 место в национальном туристическом рейтинге
24 января 2024  11:35
Самарская область заняла 9 место в национальном туристическом рейтинге
429
Весь список