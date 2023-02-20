Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

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В понедельник, 20 февраля, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко.

Стороны обсудили развитие региона и реализацию ряда ключевых проектов на его территории.



Губернатор проинформировал спикера верхней палаты парламента о договоренностях, достигнутых ранее на встречах в федеральных министерствах, а также отработке поручений Совета Федерации по поддержке Самарской области в Правительстве РФ.

Кроме того, в ходе встречи глава региона заручился поддержкой СФ по ряду направлений.

Фото: департамент информационной политики СО