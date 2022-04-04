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Дмитрий Азаров встретился с общественными наблюдателями Пестравки и Большой Черниговки

4 апреля 2022 16:33
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Глава региона призвал инициативных, небезразличных жителей активнее участвовать в мониторинге реализации общественно значимых объектов.

Дмитрий Азаров встретился с корпусом общественных наблюдателей, работавших на избирательной кампании 2021 года в Пестравском и Большечерниговском районе. Глава региона призвал инициативных, небезразличных жителей активнее участвовать в мониторинге реализации общественно значимых объектов, в том числе, выполняемых по национальным проектам.

«Сегодня мы предпринимаем значительные усилия по социально-экономическому развитию территорий. Во многом нам это удается благодаря реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным: появляются новые детские садики, школы, дома культуры, концертные залы, решаются вопросы инфраструктурного развития. Но все это – начиная от благоустройства конкретного сквера, улицы, двора до реализации масштабных проектов – конечно, нуждается в общественном мониторинге. Зачастую там, где такого мониторинга, контроля, спроса за исполнением нет, происходят задержки реализации нацпроектов, откладывается исполнение строительства работ на объектах», - отметил важность роли неравнодушных граждан в реализации общественно значимых проектов губернатор.

Глава региона подчеркнул, что именно мнение людей должно быть определяющим: любой проект по строительству, благоустройству должен создаваться в интересах жителей конкретного района, села, улицы, соответствовать их запросу. Дмитрий Азаров предложил участникам встречи поделиться идеями и рассказать о проблемных вопросах, по которым необходимо найти решение.

Одной из тем для обсуждения стал Пестравский водопровод, вторая очередь которого была введена в эксплуатацию в декабре прошлого года. Сейчас вода подается в села Пестравка, Майское, Овсянку, Михеевку, на территории которых проживает около 10 000 людей. По словам жителей, качество воды не везде достойное – в некоторых домах из крана по-прежнему идет мутная вода. Виной тому – ветхие разводящие сети в самих поселениях, которые остро нуждаются в ремонте.

Губернатор отметил, что важнейшей задачей местных властей сейчас является определение самых проблемных, аварийных участков и концентрация максимальных усилий на решении вопроса по замене коммуникаций.

«Это задача, которую люди определяют как задачу номер один, значит, на ней нужно в первую очередь фиксировать свои усилия. Я должен видеть, что поселковые власти, районные власти концентрируют на этом свои внимание и бюджетные ресурсы, и тогда из регионального бюджета мы тоже готовы помогать», - сказал глава региона.
Также жители сообщили о слабом напоре воды, который связан с тем, что многие жители используют в летнее время питьевую очищенную воду для полива растений.

«Очищенную воду тратить на полив - большая роскошь. Это не по-хозяйски, - подчеркнул губернатор и предложил проработать проект по организации сезонного полива в рамках программы поддержки общественных инициатив «Содействие». - Давайте в рамках проекта «Содействие» поможем людям такую систему полива организовать, в первую очередь, на территории береговой зоны».

Жительница Пестравского района Галина Левина пожаловалась на нехватку медицинского персонала в местной ЦРБ. «Кабинет УЗИ и оборудование есть, а специалистов не хватает, мне пришлось ехать в другой район, чтобы не ждать и пройти УЗИ сразу», - рассказала она.

Главный врач Пестравской центральной районной больницы Виктор Решетников объяснил сложившуюся ситуацию длительным больничным УЗИ-специалиста и сообщил, что в данный момент по целевому направлению в медицинском вузе проходит обучение 11 человек, четверо из них приступят к работе уже в этом году. Это поможет решить кадровую проблему в больнице.

Губернатор подчеркнул: работу в этом направлении нужно усиливать, создавать условия для того, чтобы выпускники возвращались – это и ремонт больниц, и поставка нового медицинского оборудования, и специальные программы поддержки молодых специалистов.

«У нас есть программа «Земский доктор», «Земский фельдшер», есть программа предоставления жилья по программе Комплексного развития сельских территорий. Все это в комплексе должно работать на то, чтобы молодые специалисты, получив образование за пределами Пестравского района, возвращались на родную землю», — сказал Дмитрий Азаров.

Также жители обратились с просьбой организовать комфортное место для ожидания автобусов. В Пестравке находится пересадочный узел для тех, кто направляется из Самары в другие села. По словам жителей, сейчас помещение для ожидания пассажиров находится в неприспособленном для этих целей здании. Кроме того, в Самаре перенесли место посадки с Центрального автовокзала на остановку возле торгового центра «Аврора», что тоже не всем удобно. Поручение разобраться в ситуации и решить вопрос Глава региона дал главе района и профильным ведомствам.

Елена Самородова выразила благодарность за такую меру поддержки как социальный контракт. Она сообщила, что за прошлый год было заключено 142 социальных контракта, на эти цели было выделено 13 млн рублей, и многие жители смогли открыть своё дело. «В этом году запрос на данную меру поддержки будет не меньше», - сообщила Елена Геннадьевна.

«Очень важное, перспективное направление. Хорошо, что спрос есть, что люди готовы обеспечивать свою семью надежным источником дохода», - сказал губернатор, заверив, что в текущем году этот лимит на район не будет снижаться.

 

Фото:   правительство СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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