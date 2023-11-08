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Дмитрий Азаров встретился с начальником пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям

8 ноября 2023 19:33
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Полковник Юрий Урванов поблагодарил главу региона за встречу и возможность обсудить вопросы взаимодействия.

В среду, 8 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с новым начальником пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской Юрием Урвановым. Эту должность он занял 25 сентября 2023 года согласно Указу Президента РФ.

«Я рад вас приветствовать на самарской земле. Мы всегда стремимся к самому высокому уровню взаимодействия с людьми, которые несут службу на границе нашей Родины, — сказал Дмитрий Азаров, начиная встречу с Юрием Урвановым. — Конечно, для меня важно понимание задач, которые здесь вы ставите перед вашими подразделениями, понимание рисков и угроз, которые, может быть, текущая ситуация содержит. Важно и понимание того, где мы можем подставить плечо, принять дополнительные меры организационного характера, управленческие решения для того, чтобы всемирно содействовать службе, выполнению поставленных задач».

Полковник Юрий Урванов поблагодарил главу региона за встречу и возможность обсудить вопросы взаимодействия.

«Наше пограничное управление достаточно уникально. У нас подразделения находятся в 8 субъектах Российской Федерации, в основном это воздушные пункты пропуска. Здесь у нас головное подразделение, которое осуществляет практическое руководство всеми воздушными пунктами пропуска, за исключением того, который находится в Саратове, — сообщил начальник управления. — Наша задача – это обеспечение безопасности Российской Федерации в пограничной сфере без ущерба интересам законопослушных граждан, пересекающих государственную границу».

В условиях проведения специальной военной операции сотрудники управления принимают участие в обеспечении пограничной безопасности на российско-украинском участке государственной границы. Юрий Урванов отметил, что обстановка, которая складывается сегодня на приграничных территориях, в том числе в зоне проведения СВО, накладывает определенные обязательства на сотрудников службы.

В ходе встречи губернатор и начальник пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям обсудили ряд вопросов, касающихся обеспечения безопасности на территории региона.

 

Фото:   Юлия Рубцова

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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