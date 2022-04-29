Дмитрий Азаров вместе с земляками поддержал российских военнослужащих в патриотическом телемарафоне «Zа мир – без нацизма!»

134

В пятницу, 29 апреля, в Самаре состоялся музыкальный телемарафон «Zа мир – без нацизма!». Патриотическая акция в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине, прошла во всех городах России – от Владивостока до Калининграда. В Самаре поддержать наших воинов-защитников, которые сегодня ведут борьбу с нацизмом, сражаются за свободу, мир, равноправие и справедливость, на склон площади Славы пришло более 3000 человек.



В рамках марафона с концертными номерами выступили региональные творческие коллективы. Минутой молчания почтили память граждан, замученных фашистскими карателями – украинскими националистами.

К землякам и всем участникам телемарафона обратился Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



«В эти исторические дни, в исторические времена, именно сейчас, как и 80 лет назад, наши доблестные Вооруженные Силы следуя заветам своих дедов и прадедов вновь освобождают мир от нацизма. Мы за мир. Мы мирные люди. Но мы никогда не будем мириться с тем, что где-то угнетают людей, где-то убивают детей. Мы своих не бросаем. Мы против нацизма, против фашизма. Мы против той человеконенавистнической позиции, которую сегодня заняли ряд стран, поддерживая антироссийский проект под названием «Украина». Я очень горд тем, что наши самарские парни сегодня защищают мир от нацизма. Когда-то в годы Великой Отечественной Войны поколение героев-победителей так же заслонило нашу Родину от нацизма. А сегодня наши парни, следуя своему воинскому долгу, своему патриотическому чувству, любви к своей Родине делают все, чтобы над нашим регионом, над нашей страной было мирной небо. Чтобы нам не угрожал никто, кому бы это ни пришло в голову. И очень важно, что сегодня - мы вместе, важно, чтобы наши парни почувствовали нашу поддержку, - сказал Глава региона. - Я уверен, как и в те героические времена Великой Отечественной мы сделаем все для Победы, здесь работая честно и ответственно создадим надежный тыл для наших побед».



Губернатор подчеркнул, что сегодня нашим бойцам, воинам-защитникам очень важна поддержка, а России важно сплочение. «Они нуждаются в этой поддержке, они ее чувствуют и сплотившись вокруг нашего лидера, Президента страны Владимира Владимировича Путина, мы докажем всему миру, что нас не сломить», - заявил Дмитрий Азаров.



От имени личного состава 2-ой гвардейской общевойсковой армии выразил слова благодарности всем, кто оказывает помощь жителям ЛНР, ДНР, поддерживает российских солдат, которые находятся на полях сражений, врио командующего Павел Олексюк. Он рассказал, что недавно в один из пунктов приема гуманитарной помощи жителям Донбасса пришла женщина, которая принесла армейский свитер и икону Георгия Победоносца своего погибшего супруга, воевавшего в Афганистане. Он был ранен осколком в сердце, но выжил. Самарчанка попросила передать семейную реликвию одному из солдат, которые сражаются сегодня с нацистами.



«Многие задают вопрос: пойдем ли мы до конца. Ответ на этот вопрос однозначный: мы пойдем до Победы. Сейчас война идет за Россию. А Россия – это мы. Россия – это мир. Россия – это правда. За нашу матушку-Россию. За нашего Президента. За нашу армию и флот. За Победу», - призвал Павел Олексюк, отметив, что у нашего государства самый сильный союзник – это российский народ.



Герой РФ, почетный гражданин Самарской области, председатель Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары» Александр Баранов отметил, что людям, рожденным после войны, трудно представить те трудности, с которыми столкнулись победители в этой войне – наши отцы, деды, прадеды, бабушки, мамы, люди, которые своим героизмом и трудом обеспечили нам мирную жизнь. Сегодня перед нашими бойцами стоит важная задача – спасти, защитить Родину от такой войны, которая была почти 80 лет назад. Для этого нам сегодня как никогда важно объединиться. «Победа обеспечена и гарантирована, когда мы все вместе», - заключил он.



«Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы поддержать наших ребят. Мы ждем их живыми и невредимыми и верим, что победим нацизм, и все будет хорошо», - поделилась жительница Самары Ольга Гуськова, пришедшая на митинг-концерт.

Поддержать русских солдат пришли представители молодежных организаций области, люди неравнодушные к будущему России.

От имени молодежного правительства региона к собравшимся обратилась председатель молодежного кабмина Самарской области VI созыва Элла Герейханова. Она напомнила о том, что 9 мая пройдет 77 лет с того момента, как русский народ победил жестокость, бесчеловечность, нацизм. «Я думаю, все вместе, объединившись, мы сможем сделать это вновь», - добавила Элла Герейханова.