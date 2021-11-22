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Дмитрий Азаров указал главам муниципалитетов на необходимость  упростить разблокировку социальных транспортных карт

22 ноября 2021 20:14
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На сегодняшнем заседании оперштаба Дмитрий Азаров раскритиковал работу ведомств и городских властей в этом направлении.  

В понедельник, 22 ноября, состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел Дмитрий Азаров. В ходе заседания глава региона поднял вопрос организации процесса  разблокировки социальных транспортных карт для жителей старшего возраста, прошедших вакцинацию или имеющих медотвод.  

Решение о временном приостановлении действия социальных транспортных карт для граждан 65 лет и старше, не прошедших вакцинацию и не имеющих медотвода либо сертификата о перенесенном заболевании, было принято в октябре. Это было сделано для сохранения жизни и здоровья самых уязвимых перед коронавирусом жителей региона. Главой региона ставилась задача перед минсоцем, минздравом и администрациями городов сделать так, чтобы после прохождения вакцинации люди, получив право снова пользоваться транспортной картой, могли возобновить ее действие максимально быстро и удобно. На сегодняшнем заседании оперштаба Дмитрий Азаров раскритиковал работу ведомств и городских властей в этом направлении.  

 «У меня большое количество жалоб от жителей по восстановлению социальных транспортных карт. Совершено не понимаю, почему вы до сих пор не организовали эту работу должным образом», - подчеркнул губернатор и потребовал от глав муниципальных образований разобраться в причинах поступающих обращений.

 Для разблокировки карт жители могут обращаться на «горячую линию» министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, в управление социальной защиты населения или в офис транспортного оператора. Процесс разблокировки карт должен происходить автоматически благодаря обмену данными между ведомствами. Также помочь с передачей данных о прохождении вакцинации может волонтерский штаб акции «Мы вместе».

«Мы должны организовать работу так, чтобы процесс разблокировки карт для каждого человека был максимально простым. Эти карты индивидуальные, есть все данные, пофамильные списки. Организовать работу по выгрузке данных из лечебных учреждений о вакцинированных гражданах, которые имеют право работу карт восстановить, - это небольшая проблема. Почему это до сих пор не сделано? Почему у нас ветераны вынуждены в одну точку в городе ехать, чтобы их восстановить?» - обратился глава региона к мэру Самары.

Елена Лапушкина рассказала, что разблокировка неактивированных в этом месяце карт обычно проводится в автоматическом режиме, и людям не нужно для этого куда-либо ездить. Вместе с тем, есть некоторые технические аспекты, связанные с невозможностью оперативно восстановить оставшиеся средства на карте, которая была использована в начале месяца и впоследствии заблокирована.  

«У меня много жалоб, что в автоматическом режиме разблокировка не происходит. Лично погрузитесь в тему, разберитесь. Отдельно мне позже доложите по ситуации, - заявил губернатор. - Есть много вопросов и по восстановлению денежных средств на карте, когда она не использовалась – эту несправедливость надо устранить.  Обеспечьте выгрузку и передачу необходимых данных для восстановления транспортных карт в ежедневном режиме. Находите варианты, в том числе по техническим проблемам».

Кроме того, глава региона поставил перед министерством социально-демографической и семейной политики, министерством здравоохранения и Администрациями муниципалитетов задачу оперативно решить обозначенные проблемы, изучить каждую поступившую жалобу и помочь людям в восстановлении карт.

Видео здесь.

 

Фото:   скриншот видео.

 

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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