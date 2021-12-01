Дмитрий Азаров провел совместное заседание Совета почетных граждан и ветеранов и Совета ветеранских организаций

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Губернатор Дмитрий Азаров провел совместное заседание Совета почетных граждан и ветеранов региона и Совета ветеранских организаций при Губернаторе Самарской области. Во встрече приняли участие заслуженные граждане нашего региона: Герои Социалистического труда, Герои Российской Федерации, Почетные жители Самарской области, ветераны труда и ветераны боевых действий, большинство из которых присоединились к разговору в режиме видео-конференц-связи.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация не позволяет нам как прежде собраться всем вместе, как это у нас принято в Самарской области, но благодаря ВКС у нас есть возможность обстоятельно поговорить о текущей ситуации, обсудить самые актуальные вопросы, - обратился к участникам встречи Губернатор. - В сегодняшнем заседании участвуют ветераны, внесшие особый вклад в достижения Самарской области, своим трудом, воинской доблестью прославившие наш регион. Вы представляете общественные организации, в которых состоят сотни тысяч заслуженных людей. Жизненный опыт старшего поколения – это наш золотой запас, который является огромным моральным и человеческим капиталом. Он и сегодня благодаря вашей энергии работает на благо нашей области и всей страны. Даже в этих непростых условиях вы проявляете большую активность, за что вам огромное спасибо».

Губернатор отметил, что ветераны внесли неоценимый вклад в проведение Года памяти и славы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли активное участие в голосовании и сборе подписей о присвоении столице региона звания Города трудовой доблести. И уже 10 декабря в Самаре, на Безымянке планируется открыть стелу «Город трудовой доблести».

Также Дмитрий Азаров сообщил участникам встречи о том, что в Самарской Губернской Думе был принят бюджет региона, задача которого несмотря на пандемию, небывалые вызовы текущего тысячелетия - выполнить все социальные обязательства, поддержать граждан Самарской области. При этом в нем предусмотрено финансирование важнейших для развития региона инфраструктурных проектов.

«Нам еще предстоит огромная работа, направленная на то, чтобы сделать наш край одним из самых сильных и процветающих регионов страны. В этой работе нам просто необходима ваша поддержка, ваша мудрость, ваше понимание жизни. При подготовке ключевых решений по развитию региона мы советуемся с людьми, обсуждаем их в обществе. Так было и на этапе подготовки областного бюджета – мы провели широкое обсуждение, и, конечно, мнение ветеранов здесь было наиболее весомо, - отметил Глава региона, поблагодарив ветеранов также и за огромную работу по патриотическому воспитанию, за ту беззаветную любовь к Родине, которую они передают подрастающему поколению. - Я очень высоко ценю ваше участие в жизни региона. Надеюсь, вместе мы победим ковид и встречаться будем очно, ведь ничто не заменит личного общения».

Основными вопросами повестки стали методы борьбы с коронавирусом и меры, принимаемые в регионе для защиты граждан, а также актуальные меры социальной поддержки, действующие на территории Самарской области.

Прежде чем перейти к вопросам повестки, Дмитрий Азаров вручил почетную награду заслуженному земляку, доктору технических наук, профессору, академику РАН, президенту Самарского университета, председателю Общественной палаты Самарской области Виктору Сойферу. Указом Президента за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Виктор Сойфер был награжден Орденом Александра Невского.

«Для меня большая честь, Виктор Александрович, вручить вам эту награду. С вами мы находимся в постоянном диалоге по самым разным вопросам общественного устройства, общественной жизни, развития региона. Сейчас мы вместе проводим работу по подготовке новых предложений на рассмотрение к заседанию Госсовета РФ по направлению науки и высшего образования. Очень важный раздел касается дальнейшей деятельности нашего Научно-образовательного центра. Считаю, нам важно провести встречу наблюдательного совета НОЦа до заседания Госсовета, чтобы обобщить все предложения», - отметил Губернатор, поздравляя президента Самарского университета с заслуженной наградой.

Свои поздравления выразил Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, который также сообщил, что Виктор Сойфер в составе авторского коллектива Самарского университета был удостоен премии имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности, которая она вручается раз в пять лет.

В ходе заседания обсудили вопрос о присвоении звания Почетного гражданина Самарской области. Совет ветеранов предложил кандидатуру выдающегося ученого Петра Кабытова, заслуженного деятеля науки РФ, доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой российской истории Самарского университета.

«Профессор Кабытов известен как крупный ученый, внесший огромный вклад в развитие российской науки, заслуживает высокого звания Почетный гражданин Самарской области. Его кандидатура поддержана членами Совета Почетных граждан и ветеранов при Губернаторе Самарской области», - говорится в ходатайстве заместителя председателя Совета почетных граждан и ветеранов Самарской области Максима Оводенко.

Кандидатуру ученого поддержал Виктор Сойфер: «По тем работам, трудам, которые он провел, в том числе во славу Самарского края – очень много исторических исследований проведено, за ним стоит большая школа учеников, которые глубоко уважают своего учителя, думаю, что он заслуживает звание Почетный гражданин Самарской области».

Глава региона подчеркнул, что мнение почетных граждан, ветеранского сообщества обязательно будет учтено при вынесении окончательного решения.

О мерах по защите здоровья населения от новой коронавирусной инфекции в Самарской области рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян. «Уже год и 8 месяцев мы живем с пандемией. И натиск ее становится все злее. Вирус меняет свои свойства, и от нас, от системы здравоохранения и от всего общества, требуется увеличение ресурсов, которые мы направляем на борьбу с ним», - отметил глава ведомства.

Министр напомнил, что главным оружием в борьбе с опасным врагом является вакцинация. И благодаря общим усилиям, в том числе разъяснительной работе, собственному примеру почетных граждан Самарской области, ветеранов, уровень вакцинации в регионе в среднем на 6% выше, чем по стране. Но для выработки коллективного иммунитета работа должна быть продолжена. Для этого в регионе создана вся необходимая инфраструктура: действует более 180 пунктов вакцинации и 19 мобильных ФАПов, создаются большие площадки для того, чтобы все желающие могли безопасно и комфортно привиться, осуществляются выезды бригад на дом, сформирован достаточный запас вакцины. По инициативе Общественной палаты и при поддержке Губернатора и Правительства региона проводится викторина «Вакцинация – это жизнь» с ценными призами для привитых от коронавирусной инфекции. Победители первого этапа уже определены, 8 декабря состоится второй этап викторины.

«Когда меня спрашивают, когда пандемия закончится, я отвечаю: когда мы все провакцинируемся. Давайте все сделаем этот большой шаг для нашего общества», - призвал Армен Бенян.

«Борьба с коронавирусом проходит и в стране, и у нас в области непросто. И все почетные граждане сделали в первых рядах прививку и являлись примером для тех, кто сомневается, прививаться или не прививаться. Я считаю, во всех делах нужно быть передовыми - и в том деле, в котором мы завоевали это почетное звание, и во всем, что происходит в стране и в регионе», - выразил свое мнение Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Самарской области, заместитель председателя Совета почетных граждан и ветеранов Самарской области Максим Оводенко.

Губернатор поблагодарил земляка за огромную работу, которую проводит Совет почетных граждан и ветеранов региона и активное участие в жизни губернии.

Поддержал все меры, инициированные Правительством и направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, Герой Российской Федерации, Почетный гражданин Самарской области, председатель Совета Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары», заместитель председателя Совета ветеранских организаций, генерал армии Александр Баранов. «Вопросы экономики, развития области важны, но здоровье не вернёшь. Поддерживаю во всех действиях, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. И, уверен, мы ее победим. При такой сильной команде, как создана в Самарской области под вашим руководством, Дмитрий Игоревич, в этом нет никаких сомнений», - обозначил он свою позицию.

Председатель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, член Совета ветеранских организаций при Губернаторе Самарской области Николай Хохлунов сообщил о том, что областной организацией также предпринимаются все усилия по сохранению здоровья людей старшего поколения, в том числе ведется разъяснительная работа в районах. Он высказался за то, что нужно чаще обсуждать с людьми те вопросы и проблемы, которые останавливают их перед вакцинацией. Кроме того, по его мнению, необходимо жестко пресекать источники фейковой информации о вакцинации.

«Важно, чтобы все ветеранские организации на местах включились в эту разъяснительную работу. Звонком, добрым словом, убеждением. Вас слышат и понимают иногда даже лучше, чем врачей. Уверен, что эффект будет», - обратился с просьбой к председателю регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов Губернатор.

Подключиться к этой работе Глава региона попросил и Самарскую общественную организацию медицинских сестер.

«Конечно, мы должны понять, что иного пути нет. Пока не будет достигнут коллективный иммунитет, мы из этой ситуации будем выходить трудно. Каждый должен донести до своих родственников, соседей, знакомых мысль о важности вакцинации. Здоровье - это личное дело каждого, и нужно руководствоваться здоровым смыслом. А здравый смысл сейчас нам подсказывает, что это необходимо», - отметила президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер, Почетный гражданин Самарской области, член Совета почетных граждан и ветеранов при Губернаторе Самарской области Нина Косарева.

«Эта страшная болезнь мою семью не обошла стороной. Я откладывала вакцинацию, а после этого пошла и сделала прививку. Не ждите, пока такое случится в вашей семье», - обратилась ко всем жителям региона Народный учитель СССР, почетный гражданин Самарской области, член Совета Почетных граждан и ветеранов при Губернаторе Самарской области Евгения Аршлутова, поблагодарив также всех медиков, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией сегодня.

Подводя итоги заседания, Губернатор подчеркнул, что для победы над коронавирусной инфекцией, для защиты жизни, здоровья людей необходима консолидация, объединение усилий. Участники встречи заверили, что поддержат Главу региона в этой работе.