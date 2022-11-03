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В четверг, 3 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба, который был создан в Самарской области по поручению Президента России Владимира Путина. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, правоохранительных органов, военного комиссариата, а также главы городов региона.

«В настоящее время, согласно докладу Министра обороны России Сергея Кужугетовича Шойгу, призыв в рамках частичной мобилизации завершен, – заявил Дмитрий Азаров, открывая совещание. – Во исполнение указания Генштаба все мероприятия по подготовке и вручению повесток в рамках частичной мобилизации должны быть прекращены. Дальнейшая работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных Сил Российской Федерации будет организована за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту».

При этом, подчеркнул глава региона, под контролем штаба остается целый ряд задач, которые необходимо решать системно, с участием всех заинтересованных ведомств.

«Особое значение имеют вопросы организации размещения мобилизованных граждан, их подготовки и боевого слаживания, – подчеркнул Губернатор. – Также нам необходимо продолжить работу по охране военных объектов, объектов критически важной инфраструктуры, а также по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».

Фото: пресс-служба правительства СО