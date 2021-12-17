Дмитрий Азаров провел заседание Наблюдательного совета НОЦ «Инженерия будущего»

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В четверг, 16 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел расширенное заседание Наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» (НОЦ).

В нем приняли участие представители регионов – инициаторов создания НОЦ (Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области и Республик Мордовия и Чувашии), федеральных органов власти, индустриальных партнеров, ректоры вузов — участников НОЦ, депутаты Государственной Думы РФ, академики и молодые ученые. Участники обсудили результаты работы НОЦ за 2,5 года и перспективы его дальнейшего развития.

Напомним, по инициативе Президента России Владимира Путина в стране созданы 15 научно-образовательных центров – это межрегиональные структуры, объединяющие научные и образовательные организации с компаниями реального сектора экономики. Цель НОЦ – достижение мирового лидерства в научно-технологическом развитии и подготовке кадров по направлениям деятельности центра. НОЦы призваны способствовать решению задачи национального проекта «Наука» — в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. По поручению Дмитрия Азарова в мае 2019 году появился НОЦ «Инженерия будущего». За короткий срок центр объединил 6 регионов страны: его участниками стали Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области и Республика Мордовия и Чувашия. Деятельность центра сосредоточена на развитии 5 направлений: двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций. Индустриальными партнерами центра выступили ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД». Центр быстро стал местом притяжения ведущих научных школ и промышленных предприятий страны. В декабре 2020 года НОЦ «Инженерия будущего» победил в федеральном конкурсе, войдя в пятерку центров, получивших статус мирового уровня.

«За два с половиной года НОЦ «Инженерия будущего» существенно расширил географию своих участников. Сегодня наш центр — динамично развивающийся межрегиональный проект, объединяющий усилия и компетенции 6 регионов – партнеров. Это придает все больше и больше дополнительных импульсов к развитию науки и образования, индустриальному развитию регионов», — отметил Дмитрий Азаров, открывая расширенное заседание Наблюдательного совета НОЦ.

Губернатор сообщил участникам заседания, что 24 декабря состоится итоговое заседание Государственного Совета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию по теме развитии научно-технологического потенциала регионов страны. Предшествовать ему будет проведение семинара-совещания, одним из пунктов программы которого будет круглый стол, посвященный проблематике повышения эффективности и развития научно-образовательных центров мирового уровня. Его модерирование доверено Дмитрию Азарову. «Крайне важно определиться с темами и предложениями, которые мы вынесем на обсуждение наших коллег на этом круглом столе. Рассчитываю, что по итогам дальнейших обсуждений будут подготовлены и резолюция президиума Госсовета, и проект поручений», — сказал Дмитрий Азаров.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев, оценивая деятельность НОЦ «Инженерия будущего», отметил, что центр полностью выполнил показатели программ деятельности за 2020 год. «В рейтинге всех НОЦ страны максимальное значение было достигнуто НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», он занял лидирующие позиции. Главное, что мы создали хороший и профессиональный каркас. Теперь мы должны приложить максимум усилий, чтобы это был мощный механизм, который бы работал долгие годы. Крайне важно, чтобы кооперация между вузами, институтами академии наук и индустриальными партнерами НОЦ давала конкретный результат», — заявил депутат Госдумы.

Владимир Гутенев также отметил работу вузов Самарской области, входящих в НОЦ: «Так на недавнем заседании совета по развитию опорных университетов, которое проводило Минобрнауки России, было объявлено, что из 33 университетов 1 место со значительным отрывом занял Тольяттинский государственный университет. Это большой успех».

Председатель координационного совета по молодежному НОЦ «Инженерия будущего», сопредседатель Центрального штаба ОНФ, член Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева заявила, что НОЦ решает важную задачу по глобальному вовлечению в науку молодежи. «Это возможность каждому присоединиться к такому масштабному проекту. Это создание равных возможностей для каждого ребенка и студента. В Самаре по модели центра «Сириус» успешно работает региональный центр для одаренных детей «Вега», который включен в работу в сфере развития образования, науки, технологий. Мы взаимодействуем и по части НОЦ», — сказала она.

НОЦ «Инженерия будущего» сотрудничает с центром «Сириус» в рамках реализации образовательных программ и повышении компетенции специалистов. «Мы готовы и дальше делиться своими наработками. Приглашаем на стажировки специалистов, связанных с работой НОЦ», — озвучила предложение Елена Шмелева. «Опыт работы центра «Сириус» нам крайне интересен, его методики уже удается приземлять в регионах – участниках НОЦ. Ваши наработки крайне важны. Уверен, что многое полезного еще вместе сделаем», — сказал Губернатор Самарской области.

Губернатор Новосибирской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Наука» Андрей Травников отметил активную работу Самарской области и остальных регионов – участников НОЦ. «Где-то наблюдается тенденция, что интерес в плане деятельности НОЦ немного падает, а у вас ситуация иная – энтузиазм, боевой настрой. За 2,5 года создан каркас НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», которому теперь нужно наращивать мышцы», — считает Андрей Травников.

Глава Новосибирской области также отметил уже подготовленные инициативы НОЦ «Инженерия будущего» для вынесения на заседание Госсовета по науке и образованию. «Предложения хорошо проработаны и сформулированы. Все разумно и заслуживает поддержки. Более того, это помогло нам сформулировать то, что мы не могли в течение последнего года. Спасибо за работу», — отметил глава комиссии Госсовета по науке.

Исполнительный директор ГК «Ростех» Олег Евтушенко отметил, что создание НОЦ мирового уровня – непростая задача. «Нужно консолидировать бизнес, науку, образование. Деятельность центра будет оцениваться по количеству и качеству реализованных проектов», — подчеркнул Олег Евтушенко.

Одно из направлений деятельности НОЦ «Инженерия будущего» — создание центра частной космонавтики и экспериментов в космосе. «Самара постепенно становится центром развития частной космонавтики. Хочется подчеркнуть уникальность НОЦ мирового уровня, включающего опорные космические вузы и передовые предприятия», — отметил первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам ГК «Роскосмос» Юрий Урличич.

Дмитрий Азаров в свою очередь подчеркнул важность сотрудничества НОЦ с ГК «Роскосмос». «Направления, которые вы задали, уже повлияли на научные школы и лаборатории, которые работают в НОЦ. Теперь университеты гораздо точнее понимают те задачи, которые стоят перед страной по развитию космоса. Спасибо за постоянную связь. Уверен, результаты будут», — сказал Глава Самарской области.

Говоря о текущих результатах работы НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» (АНО «ИРР») Ольга Михеева рассказала о масштабной и успешной работе по формированию системы управления центром – по ряду направлений во многом уникальной. Так, АНО «ИРР», как управляющая компания НОЦ, исполняет функции проектного офиса, драйвера всех процессов и единого окна по всем информационным, правовым, организационных, финансово — экономическим вопросам. «Это формирование правовой основы проекта, выстраивание связей горизонтальных и вертикальных связей и их оформление, выстраивание надлежащей структуры управления, которая бы могла запустить все необходимые процессы в НОЦ – от организации до обеспечения работы комитетов, взаимодействия с индустриальными партнерами, экспертным сообществом, оформление проектов как бизнес моделей, презентация, продвижение, коммерцализация и так далее. Соответственно, это и подключение органов власти, чтобы выстроить единую региональную экосистему по поддержке иннованций, стартапов, студенческого сообщества, научных разработок»,— сообщила Ольга Михеева.

В рамках выстраивания эффективной модели менеджмента НОЦ были открыты представительства в регионах – участниках центра. В их задачи входит обеспечение взаимодействия с вузами, органами властями и предприятиями – партнерами НОЦ. При этом в каждом представительстве есть своя функция. Например, Ульяновская область – запуск патентного ландшафта, Республика Мордовия – система трансфера технологий, Тамбовская область – центр форсайта глубокого маркетинга в тесной связке с Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом. В структуре НОЦ сформированы 10 комитетов по различным направлениям. Каждый комитет возглавляет 3 сопредседателя – представитель от самарского вуза, вуза с лидирующими компетенциями от другого региона НОЦ и индустриального партнера, который ведет методологические разработки. Где определен лидер комитета от региона, комитет и базируется. Так в республике Мордовия «приземлен» комитет – умное агро, а в Пензе – медицинские технологии, в Ульяновской области – искусственный интеллект. Кроме того, сформирован уникальный центр развития компетенций, который формирует новые образовательные традиции и образовательные школы.

«Мы распределили и выстроили четкую горизонтальную структуру межрегионального взаимодействия с органами власти, вузами и предприятиями – партнерами НОЦ. Плюс вертикальные связи выстроили — сделали рабочие группы в «Роскомосе» и «Ростехе». Также мы подключили лидеров отрасли, там, где они нам были нужны. Впереди – стратегические сессии с выездами в каждый регион. Это уникальная система. Такого нет ни у кого», — подчеркивает Ольга Михеева.

Президент Самарского университета, академик РАН, председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер высоко оценил работу, проведенную управляющей компанией по формированию системы управления НОЦ, и добавил, что с целью ее дальнейшего совершенствования и выхода на еще более высокий уровень целесообразно рассмотреть вариант с цифровой платформой. Дмитрий Азаров сообщил, что Тольяттинским государственным университетом (ТГУ) как раз разрабатывается цифровая платформа, которая, как планируется, будет применена в управлении НОЦ. Ректор ТГУ Михаил Криштал проинформировал, что сейчас существует пилотная версия, прототип, и для полного запуска требуется проделать большую работу. Также важна готовность участников НОЦ присоединится к этой платформе. «Нужно, чтобы все участники НОЦ поняли, зачем она нужна, какая от нее польза. Михаил Михайлович, эта работа крайне важна — нужно организовать презентацию и обсуждение этой платформы, чтобы все поняли ее смысл и необходимость. До конца 1 квартала 2022 года нам уже нужны заметные результаты в этом вопросе», — сказал Губернатор.

Сопредседатель управляющего совета НОЦ «Инженерия будущего», ректор Самарского университета Владимир Богатырев подробно проинформировал участников заседания об итогах деятельности в 2021 году комитетов НОЦ. Каждый из них совместно с индустриальными партнерами достиг конкретных результатов в части научных, практических или методических разработок. Это новые элементы производств, технологии, цифровые системы, конструкторская документация, программное обеспечение, изготовление и испытание оборудования, создание научных лабораторий. «НОЦ — эффективный инструмент для обмена опытом между вузами, создания различных коллабораций с участием индустриальных партнеров, привлечения дополнительных финансовых ресурсов на научную и образовательную деятельность», — сказал Владимир Богатырев, также отметив, что в этом году 9 университетов, входящих в НОЦ, стали победителями конкурса на получение гранта в рамках государственной программы «Приоритет 2030».

Надежда Ярушкина, сопредседатель управляющего совета НОЦ «Инженерия будущего», ректор Ульяновского государственного технического университета отметила взаимодействие вузов-участников НОЦ с индустриальными партнерами: «Значительная часть промышленности среднего Поволжья вовлечена в работу НОЦ. Это огромный потенциал». Кроме того, она обратила внимание, что деятельность НОЦ коррелируется с перечнем инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года, подготовленных и утвержденных Правительством РФ по поручению Президента России. «В связи с этим надо рассматривать возможности более тесного взаимодействия с федеральными органами власти», — считает ректор Ульяновского университета. Надежда Ярушкина также рассказала о сетевых мультимодальных программах повышения квалификации в НОЦ, обучение по которым в 2021 году прошло 330 человек — проектах «Мульти-магистратуры» и «Мульти-университета», опыте создания молодежных научных лабораторий, совместной работе с центром «Сириус», а также Центре развития компетенций, ключевая задача которого – повышение кадрового потенциала участников НОЦ по различным направлениям.

«Огромная системная работа проделана вами и вашими коллегами. Очень рад, что идеи, которые мы ранее обсуждали по образовательным программам, получают развитие. Если у вас будут какие-то сложности, которые будут вам казаться непреодолимым, звоните мне сразу», — выразил слова поддержки Дмитрий Азаров.

Тему подготовки кадров и повышения компетенций также затронул Руководитель головного офиса, партнер Фонда «ЦСР «Северо-Запад» Дмитрий Санатов, рассказав об открытии школы ключевых инженеров-исследователей для НОЦ «Инженерия будущего». Это сетевой образовательный проект, стартовавший в 2018 году и успешно апробированный в ряде регионов. Нынешняя программа направлена на обучение, встраивание научных коллективов в перспективные направления и повестку развития конкретного региона, а также такой масштабной организации как НОЦ. «Невозможно достигнуть целей в области технологичных рынков, если параллельно не запускается процесс обучения. Хотелось бы более активного участия в работе школы представителей вузов, включая руководителей проектов с их командами», — сказал Дмитрий Санатов. «Обязательно надо эту работу продолжать, а университетам учесть это в своей работе», — согласился Дмитрий Азаров.

Свои предложения по развитию НОЦ «Инженерия будущего» высказали академики РАН: заведующий кафедрой обработки металлов давлением Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Федор Гречников и председатель Самарской Губернской Думы, председатель совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников, — а также ректоры Самарского государственного Технического университета Дмитрий Быков и Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал.

Подводя итоги расширенного заседания наблюдательного совета НОЦ, Дмитрий Азаров отметил, что все поступившие ему предложения, а также инициативы, которые направят в ближайшие дни, будут проработаны на предмет дальнейшего вынесения на заседание Госсовета. «Состоялось очень содержательное обсуждение. Очень большая работа проделана. Благодарю всех, кто проявляет постоянную высокую вовлеченность в деятельность НОЦ. Тех, кто на протяжении более двух лет системно занимается становлением, развитием и повышением эффективности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», — сказал Губернатор, — Мы благодарим Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, другие структуры федеральной власти, глав регионов-соинициаторов НОЦ и представителей их команд, индустриальных партнеров, федеральных экспертов, которые постоянно находятся с нами. И, конечно, результат не может быть без усилий и совместной коллаборации управляющей компании, наших научных проектных комитетов, ученых и методологов. У нас есть определенные победы, теперь надо понимать, как эти победы и результаты использовать. Это важно для развития НОЦ и опережающего развития Самарской области, будущего Поволжья и всей нашей страны».