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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

 Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии

21 февраля 2024 15:57
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Обсуждались вопросы обеспечения безопасности жителей губернии, в том числе в период подготовки и проведения выборов Президента РФ.

Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии Самарской области. Участие в нем приняли руководители министерств, ведомств, правоохранительных органов, а также главы городов и районов региона. На обсуждение были вынесены вопросы обеспечения безопасности жителей губернии, в том числе в период подготовки и проведения выборов Президента России. Напомним, голосование пройдет с 15 по 17 марта.

Губернатор поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за эффективную работу по противодействию экстремизму и терроризму. Так, сотрудники ФСБ на территории Самарской области пресекли противоправную деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные, разделяя идеологию и следуя инструкциям, полученным от функционеров террористической организации, на регулярной основе переводили денежные средства на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации Сирии.

«Противодействие терроризму является одной из важнейших задач, которые стоят перед всеми органами власти и правоохранителями, особенно в период проведения специальной военной операции», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Во время заседания отдельно рассмотрели вопросы обеспечения безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

«В нынешних условиях главная задача органов государственной власти и местного самоуправления Самарской области – принять исчерпывающие меры по противодействию любым угрозам, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – При этом профилактические меры следует усилить, в первую очередь, на избирательных участках, объектах инфраструктуры, предприятиях жизнеобеспечения, в местах отдыха людей».

В Самарской области образован 1751 избирательный участок. Кроме того, будут открыты 16 временных участков – в аэропорту «Курумоч», на железнодорожном вокзале Самары и в 14 стационарных медицинских учреждениях. При этом на 418 участках из общего количества будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней. В целях обеспечения открытости в деятельности избирательных комиссий при проведении выборов Президента России будут работать общественные наблюдатели, а также средства видеонаблюдения.

Участники заседания отметили, что в дни голосования каждый избирательный участок будет находиться под круглосуточной охраной.

«Проведена большая предварительная работа для того, чтобы обеспечить полную безопасность. Сегодня мы подводим итоги. Для того вся работа ведется и сегодняшнее заседание этому посвящено, чтобы люди чувствовали себя в полной безопасности при участии в голосовании», – отметил губернатор.

Напомним, ранее оценку подготовки к важнейшему политическому событию в стране дал полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров во время рабочей поездки в Самарскую область. «Главная задача – обеспечить комфортные, качественные условия для избирателей, а также доступность, прозрачность, легитимность и безопасность, – подчеркнул полпред. – После обсуждения важных вопросов со всеми участниками процесса подготовки выборов есть основания считать, что в регионе созданы все условия для того, чтобы провести выборы Президента России на должном уровне».

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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