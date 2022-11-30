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Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в Самарской области в период новогодних праздников

30 ноября 2022 17:53
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Один из ключевых вопросов совещания – обеспечение правопорядка в период новогодних выходных дней на территории Самарской области.

В среду, 30 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба, координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Самарской области. В нем приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, руководители министерств, муниципальных образований региона, представители правоохранительных органов и надзорных ведомств.

Один из ключевых вопросов совещания – обеспечение правопорядка в период новогодних выходных дней на территории Самарской области, проведение подготовительных мероприятий по недопущению нарушения правопорядка в местах массового скопления людей, принятие дополнительных мер по антитеррористической защищенности и контролю за безопасностью жителей.

«Противодействие терроризму, обеспечение общественной безопасности, безопасности объектов жизненно важной инфраструктуры находится в числе главных наших приоритетов. Исключительно важно принять исчерпывающие меры, обеспечивающие безопасность наших граждан в период новогодних и рождественских праздников, — сказал Дмитрий Азаров, начиная заседание, — Учитывая сложившуюся обстановку, мы должны также повысить антитеррористическую защищенность образовательных организаций, зданий военных комиссариатов, административных зданий. Проведение мероприятий будет осуществляться с учетом реализации задач, предусмотренных Указом Президента РФ, и введенного на территории области особого режима уровня базовой готовности».

В предстоящую новогоднюю ночь в Самарской области не запланировано проведение массовых праздничных концертов и мероприятий в прежнем, традиционном формате. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев отметил, что вместе с тем, в новогоднюю ночь ожидается посещение гражданами площадей, парков, скверов и других общественных мест. В связи этим, как и полагается, будет принят комплекс соответствующих мер по обеспечению безопасности.

«Правопорядок и безопасность в местах массового пребывания граждан будет обеспечивать необходимое для этого количество сотрудников органов внутренних дел, представителей частных охранных организаций и добровольной народной дружины. Кроме того, сотрудников полиции планируется задействовать для поддержания общественного порядка и безопасности дорожного движения в общественных местах и на улицах городов и населенных пунктов», — сообщил Юрий Дмитриев.

Так, глава Самары Елена Лапушкина сообщила, что не будет праздничного концерта и массовых гуляний на площади Куйбышева: «Мы украшаем территорию, устанавливаем елочные комплексы, световые комплексы, будут работать два катка».

Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что несмотря на то, что проведение концертов и массовых гуляний не планируется, крайне важно муниципалитетам предоставить органам правопорядка всю исчерпывающую информацию о том, что и где планируется организовать для времяпровождения и отдыха жителей.

«Очевидно, что люди придут на привычные места празднования. Неорганизованный отдых может иметь свои последствия. Всем главам нужно четко отработать с органами правопорядка, чтобы было полное понимание, что планируется в городах и муниципальных районах. Очень важно, чтобы информацию в МВД заранее предоставили, обеспечили полное взаимопонимание. На местном уровне все вопросы тоже необходимо отработать», — сказал глава региона, отдельно отметив, что муниципалитеты должны также заранее проинформировать жителей о том, какие площадки и мероприятия будут проводиться в новогоднюю ночь и январские праздники.

В ночь с 6 на 7 января и днем 7 января в Самарской области ожидается проведение богослужений, посвященных празднованию Рождества Христова. Как сообщил Юрий Дмитриев, при поступлении информации о запланированных мероприятиях будут разработаны соответствующие планы обеспечения безопасности граждан.

Для детей в предновогодние и праздничные дни в Самарской области будут проведены мероприятия в учреждениях образования, культуры и спорта. «В каждой образовательной организации проверим условия обеспечения противопожарной и антитеррористической защищенности», — доложила главе региона заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.

В рамках совещания также были рассмотрены вопросы антитеррористической защиты объектов топливно —  энергетического комплекса, ход исполнения комплексного плана противодействия идеологии терроризма в России, профилактическая работа с молодежью, результаты деятельности антитеррористической комиссии в Самарской области в 2022 году и утвержден план ее работы на 2023 год.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания

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