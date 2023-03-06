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В понедельник, 6 марта, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в совещании судей Самарской области, на котором были подведены итоги работы за 2022 год и обозначены дальнейшие задачи судебной деятельности. В заседании приняли участие руководители различных структур системы судебной власти, надзорных, контрольных и силовых ведомств, органов исполнительной и законодательной власти, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

«Сегодня предстоит подвести итоги проделанной работы за 2022 год, обменяться опытом судебной практики, наметить перспективные планы и задачи на наступивший 2023 год. Это, безусловно, важное и значимое событие для всех работников судебной системы региона. В первую очередь, благодарю вас за добросовестную работу, профессионализм, ответственность, самоотдачу», — сказал Дмитрий Азаров.

Суды общей юрисдикции в Самарской области представлены Самарским областным судом со штатной численностью 89 судей, 36 районными судами со штатной численностью 352 судьи и 162 мировыми судьями.

По данным Самарского областного суда, в 2022 году судами общей юрисдикции региона было рассмотрено более 1 млн дел и материалов всех категорий, из них свыше 891,6 тысяч дел находилось в производстве районных судов и мировых судей по первой инстанции. Глава региона поблагодарил судей за то, что, несмотря на колоссальный объем работы, они эффективно стоят на страже закона и интересов граждан.

«То количество дел, которое рассмотрено, та нагрузка, которая приходится на одного судью, в голове не укладывается. Конечно, трудно представить, с каким количеством сложных вопросов вы сталкиваетесь, находя законные решения в различных спорах, защищая права и интересы граждан нашей страны, проживающих здесь, в Самарской области. Огромное вам за это спасибо, — отметил губернатор, — Ответственность, которую берет на себя судья, несравнима ни с чем. Поверьте, в обществе понимание этого есть. К вам идут как к последней инстанции, вы надежда людей найти правду. Несмотря на напряженную работу, строго соблюдались принципы правосудия, вы стояли на страже закона и справедливости, зачастую испытывая мощнейшее информационное давление. Тем не менее, этим принципам оставались верны».

В прошлом году отдельное внимание было уделено совершенствованию работы судебной системы. Самарская область активно участвовала в реализации Национальной программы «Цифровая экономика» в части мероприятий по подключению мировых судей к единому информационному пространству судов. Сейчас суды могут направлять в электронной форме судебные извещения и вызовы, запросы в органы внутренних дел, налоговые органы, Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Важным итогом стало построение межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов по вопросам принудительного исполнения судебных решений. «Считаю, что внедрение в процесс судопроизводства цифровых технологий, обеспеченных необходимой материально-технической базой, позволяет уменьшить нагрузку на судей и, что важно, будет гарантировать соблюдение прав граждан на судебную защиту», — сказал Дмитрий Азаров.

Отдельно губернатор Дмитрий Азаров отметил важнейшую задачу работы судебной системы – это защита интересов военнослужащих, защитников Отечества, и их семей.

«Чтобы предотвратить угрозы независимости, безопасности и свободы наших граждан мы были вынуждены принимать решительные меры и дать отпор той агрессии, что хлынула на нас со стороны недружественных стран. Наши соотечественники защищают Родину, мирное небо над нашей Самарской областью и Россией. И, конечно, мы чувствуем, что обязаны сделать многое по защите здесь, на самарской земле, интересов нашей страны и наших соотечественников, — сказал глава региона, — Выражаю особую благодарность за то, что судейское сообщество уделяло внимание защите интересов семей наших военнослужащих. Хочу подчеркнуть, что это и на сегодняшний день остается для нас главнейшей задачей. Наши защитники доблестно и честно выполняют свой долг перед Отечеством. Конечно, мы должны оставаться крепким и надежным тылом для них и их семей».

Об этой задаче судебной системы говорил и Президент России Владимир Путин в своем обращении к судейскому сообществу 14 февраля 2023 года. Глава государства также особенно отметил, что необходимо сохранять социальную направленность российского правосудия.

«Уверен, что ваши усилия будут направлены на решение поставленных Главой государства приоритетных задач. Безусловно, суд влияет на все стороны жизни общества. Ваша работа непосредственно касается судеб не одного миллиона людей, — подчеркнул Дмитрий Азаров, — Именно в руках судьи закон обретает силу и становится инструментом восстановления справедливости. Я желаю Вам, коллеги, продуктивной работы, чтобы принимаемые вами решения гарантировали сохранение законных прав, свобод и интересов граждан, обеспечивали повышение уровня доверия к судебной власти», а значит – к институтам государственности в целом».

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников отметил, что благодаря проводимой в стране судебной реформе повысилась эффективность судебной системы, которая выполняет огромной объем работы: «Искренне благодаря вас за вашу работу от имени всех депутатов самарской губернской думы и всех жителей региона. В своей ежедневной деятельности вы выполняете и важную социальную миссию – всегда быть объективными и беспристрастными, а за буквой закона видеть конкретного человека».

Геннадий Котельников подчеркнул, что функционирование судебной сферы – общая задача всех ветвей власти под руководством губернатора: «Во многом благодаря личным усилиям Дмитрия Игоревича Азарова у нас заработал Шестой кассационный суда общей юрисдикции, и Самаре стала судебной столицей ПФО».

Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов отметил, что к деятельности судебной сферы интерес в обществе остается неизменно повышенным, поскольку касается практически всех сфер жизнедеятельности, защиты прав и свобод граждан. «Органы правосудия, как и все ветви государственной власти, сосредоточены на выполнении первоочередных задач, связанных, в том числе, с санкционным давлением на страну, идеологической и информационной атаками. В условиях проведения специальной военной операции необходимо сделать еще более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан, — сказал Михаил Феоктистов, — Важнейшим направлением взаимодействия является работа с обращениями граждан, поступивших в приемную Президента Российской Федерации в регионе».

Главный федеральный инспектор по Самарской области подчеркнул, что судебная система Самарской области занимает одно из ведущих мест в Приволжском федеральном округе: «Профессионализм судей и сотрудников аппаратов, качественное рассмотрение и вынесение обоснованных решений способствует укреплению доверия граждан как к судебной системе, так и к государственной власти в целом».

В ходе совещания об итогах работы в 2022 году Шестого кассационного суда общей юрисдикции проинформировала заместитель председателя суда Марина Пискунова, которая также обозначила ключевые направления деятельности судей региона.

Председатель Самарского областного суда Вадим Кудинов, говоря об итогах работы судей региона, отметил, что то обстоятельство, что судьями рассмотрено более 1 млн дел и материалов, характеризует количество обращений в суды и позволяет сделать вывод о высоком уровне востребованности и доверия у общества к правосудию: «Это является одной из важнейших составляющих достигнутых положительных результатов и общей стабильности в Самарском регионе. Абсолютное большинство дел из указанного количества рассмотрено мировыми судьями, что в очередной раз подтверждает особое значение мировой юстиции в судебной системе, максимальную приближенность судебной власти к населению региона. Поддержание стабильности в стране и регионе обеспечивается, в том числе, путем рассмотрения судами большого количества дел социальной направленности, связанной с защитой прав детей, пенсионеров, иных социально незащищенных категорий граждан, что находит свое отражение решениях по гражданским и административным делам».

Председатель Самарского областного суда также поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова, Председателя Самарской Губернской Думы Геннадий Котельникова, руководителей надзорных и правоохранительных органов, всех участников совещания за совместную работу.

Фото: Андрей Савельев