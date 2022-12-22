Дмитрий Азаров принял участие в Госсовете по вопросам реализации молодёжной политики

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В четверг, 22 декабря, Президент России Владимир Путин провел в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца заседание Государственного Совета, посвящённое вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях. В нем приняли участие представители Администрации Президента РФ, руководители федеральных министерств и ведомств, лидеры молодежных движений, главы ряда регионов. Самарскую область представлял Губернатор, председатель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров.

«Тема, которую мы сегодня затронем, безусловно, является стратегически важной, потому что молодые люди, которые представляют сегодня наши различные подрастающие поколения, начинают свой жизненный путь: уже через 20, а кто-то через десять лет будет осуществлять то, что мы сегодня с вами делаем, то, во что мы вкладываем свои собственные силы, – в реализацию тех целей развития страны, которые мы определяем. Их таланты и достижения в самых разных сферах будут прямо влиять на развитие России, а их устремления и помыслы, понимание Отечества, значимости его тысячелетней истории, ценностей и традиций, преданность Родине, конечно, будут определять её будущее. Поэтому наша ключевая задача – обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. Тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодёжь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны», - подчеркнул Президент, открывая заседание Госсовета.

Перед началом заседания Глава государства в «Манеже» познакомился с некоторыми проектами Дома молодёжи и обратил внимание, что участников этих проектов объединяет активная жизненная позиция, готовность всегда приходить на помощь тем, кто в поддержке действительно нуждается, решать проблемы своих городов, посёлков, заботиться о природе, продвигать спортивные, творческие инициативы.

Особенно Президент отметил добровольцев, которые поддерживают наших военнослужащих и их семьи, которые по зову сердца, рискуя порой даже и своим здоровьем и жизнью, помогают мирным людям в зоне специальной военной операции. По мнению Главы государства, они являются примером для многих молодых людей в нашей стране.

При этом Президент подчеркнул, что участие в добровольческих проектах уже стало нормой жизни для очень многих. И, по мнению Главы государства, нужно поддержать этот благородный порыв - создавать условия, при которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить наряду с учёбой практику в волонтёрских центрах, благотворительных фондах, социально ориентированных НКО, приобретать опыт гражданской ответственности и солидарности.

Глава государства отметил, что за последние годы многое сделано в сфере создания новых социальных лифтов. Одним из таких примеров является платформа «Россия – страна возможностей». Её проекты и конкурсы открывают серьёзные горизонты для реализации профессионального потенциала молодых людей.

Владимир Путин также подчеркнул, что сегодня уделяется внимание молодёжи всех возрастов. Так, на днях состоялся первый съезд Всероссийского детского движения, на него приехали представители всех регионов России. Самарскую область представляли 24 делегата.

Президент призвал в работе с молодёжью полностью исключить формализм и казёнщину, чутко слышать запросы ребят, учитывать, что молодёжь России многонациональна и представляет разные конфессии.

Для опережающего развития молодёжной политики на местах в этом году запущена программа «Регион для молодых». В ближайшие три года на конкурсной основе субъекты Федерации получат 15 миллиардов рублей. Эти дополнительные средства должны послужить качественному обновлению молодёжной политики и максимально расширить круг молодых людей, вовлечённых в созидательную, полезную для общества деятельность.

Ключевым вопросом заседания Госсовета стала разработка стратегии реализации молодёжной политики в Российской Федерации, создание эффективной среды для самореализации молодежи.

Напомним, вчера Глава Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров принимал участие в семинаре-совещании, где представил ряд предложений. Сегодня многие из них были озвучены.

«Подготовка и обсуждение как всегда было достаточно энергичным и бурным с учетом темы. Очень интересно было послушать талантливых ребят, которые были нашими светлыми головами при обсуждении и подготовке Госсовета, нашими экспертами, несмотря на возраст. Я рад, что сегодня целый ряд предложений получили поддержку Президента, но этих предложений было значительно больше, и ряд из них будут реализовываться на уровне Росмолодежи, отдельных министерств и ведомств, - отметил Дмитрий Азаров по итогам заседания. - Молодежь – это будущее страны, но отдельно хочу отметить вклад молодежи в развитие страны уже сегодня, в их огромную патриотическую работу, в том числе волонтерскую работу по поддержке присоединенных территорий, по поддержке семей военнослужащих. Я искренне благодарен всем молодым, энергичным людям, настоящим патриотам нашей страны за их широту души, за их энергию, за их готовность прийти на помощь каждому, кто в этой помощи нуждается. И ориентируясь на таких ребят, а их все больше – на территории Самарской области 160 тысяч волонтеров, и абсолютное большинство из них молодые люди - я уверен, что у нашей страны по-настоящему светлое победоносное будущее».

Самарская область — один из ведущих в стране регионов по развитию добровольчества. В этом году губерния в пятый раз подтвердила звание региона добрых дел, одержав победу во Всероссийском конкурсе. По поручению Дмитрия Азарова в Самарской области был создан и работает Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества. Он стал точкой притяжения волонтеров.

В регионе 160 тысяч волонтеров, среди них социальные и экологические, серебряные волонтеры, волонтеры Победы, культуры. С самого начала специальной военной операции они активно включились в работу, начали помогать вынужденным переселенцам, которые прибывали с территорий Донецкой и Луганской народных республик в Самарскую область, спасая свои жизни.

«Огромную работу волонтеры нашей Самарской земли провели на территориях ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины, помогая людям восстанавливать мирную жизнь, доводя гуманитарную помощь. Некоторые из них получили боевые награды. И конечно, сегодня волонтерское движение сосредоточило свое внимание, заботу на семьях военнослужащих. Рад тому, что эти неравнодушные люди буквально опекают сегодня каждую семью. Я слышу это от жен военнослужащих, от их детей, что забота добровольцев сегодня очень и очень велика. Я думаю, что сегодня именно эти люди, которые творят добро, объединяют наше общество вокруг главных целей. Я уверен, что с таким настроем победа будет по всем фронтам», - заключил Дмитрий Азаров.

Сохранение и укрепление традиционных ценностей у молодежи, обеспечение их передачи от поколения к поколению – ключевые цели деятельности агентства «Росмолодёжь».

«Нам важно, чтобы ребята были настоящими патриотами, гордились историей, культурой нашей страны, и сегодня мы именно таких ребят видим в зале. И что еще важно самим ребятам - это самореализация, поэтому еще одна наша задача – это эффективная и справедливая система выявления и поддержки развития молодых, и мы ведем эту работу», - отметила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Фото: пресс-служба правительства СО