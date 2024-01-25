Дмитрий Азаров принял решение о соцподдержке полицейских, охраняющих порядок на улицах

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В четверг, 25 января, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Самарской области, во время которого были подведены итоги работы ведомства за прошлый год.

Губернатор поблагодарил сотрудников ОВД за служение людям. Он добавил, что подведение итогов работы ГУ МВД России по Самарской области в рамках расширенного заседании коллегии – это всегда разговор о самом главном в борьбе с преступностью. «Это, безусловно, обеспечение безопасности наших граждан, соблюдение их прав и свобод. Без решения этих задач не достигнуть целей национального развития России, поставленных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Невозможно укрепление суверенитета, в том числе общественного, без чего, как сказал Глава государства, Россия существовать просто не сможет», – отметил руководитель области.

В условиях проведения специальной военной операции и беспрецедентных санкций со стороны коллективного Запада на органы правопорядка легла особая ответственность и, конечно, дополнительная нагрузка. «Итоги 2023 года показывают, что вы в полной мере понимаете эту ответственность, – обратился губернатор к правоохранителям. – Сотрудниками регионального управления МВД проделана большая работа по обеспечению законности и правопорядка на территории региона. Это почувствовали и должным образом оценили наши земляки, ради спокойствия и безопасности которых вы трудитесь. Выполняя свой служебный долг, с честью решали поставленные задачи. Несмотря на объективные сложности, нам удалось не допустить всплеска преступности и роста социальной напряженности в Самарской области».

Работа по обеспечению правопорядка и общественной безопасности крайне важна для сохранения стабильности в регионе, создания условий опережающего развития Самарской области, повышения уровня и качества жизни людей. В связи с этим губернатор Дмитрий Азаров принял решение об оказании дополнительных мер социальной поддержки сотрудникам ОВД.

«Уверен, что наши скоординированные усилия принесут результат. Правительство Самарской области и дальше будет оказывать всю необходимую поддержку. Напомню, что на мероприятия правоохранительной направленности из областного бюджета ежегодно выделяется около 4 млрд рублей, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Кроме того, мною принято решение об оказании мер социальной поддержки сотрудникам органов внутренних дел, проходящим службу на должностях младшего начальствующего состава, участвующим в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Мы предусматриваем дополнительную выплату из регионального бюджета, она составит 10 тысяч рублей. Нормативно-правовой акт будет подписан в ближайшее время, но действие его мы распространим с 1 января текущего года».

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов поблагодарил руководителя региона за тесное сотрудничество в решении большого круга вопросов, направленных на обеспечение правопорядка, а также за поддержку органов внутренних дел.

Слова благодарности губернатору региона Дмитрию Азарову за принятое решение о дополнительной социальной поддержке сотрудников органов внутренних дел выразил прокурор Самарской области Сергей Берижицкий. «Сегодня именно сотрудники полиции на улицах в первую очередь исполняют служебные обязанности по защите прав граждан и интересов государства», – отметил он.

В своем докладе Игорь Иванов отметил, что в прошлом году в первоочередном порядке решались задачи по противодействию киберпреступности, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции и безопасности на дорогах.

Всего за 2023 год на территории региона зарегистрировано 47 595 преступлений. Раскрыто 25,5 тысяч уголовно-наказуемых деяний. Повысилась раскрываемость тяжких преступлений, грабежей, краж, поджогов и наркопреступлений. «Значительные усилия были направлены на противодействие организованной преступности и снижение ее влияние на криминогенную обстановку. К уголовной ответственности привлечено 267 членов ОПГ, раскрыто 423 совершенных ими преступлений», – привел статистику начальник областного ГУ МВД России. Он также обратил внимание своих коллег на необходимость повышения раскрываемости преступлений. При этом, Игорь Иванов отметил, что по итогам прошлого года значительно меньше зарегистрировано убийств, нанесения тяжкого вреда здоровью, разбоев и грабежей. Но выросло более чем на 31% число преступлений в сфере IT – более трети от общего числа. Поэтому было принято решение об усилении подразделений по борьбе с киберпреступностью личным составом.

«Особое внимание уделено профилактике мошенничества. Благодаря поддержке Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в процесс вовлечены все крупные региональные и муниципальные средства массовой информации. В печатных изданиях, на радио, телевидении размещаются новостные блоки о киберпреступлениях. Используются страницы госорганов в социальных сетях, подготовлены ролики, которые транслируются в МФЦ и общественном транспорте. Однако мы видим необходимость участия в этой работе всех органов. Только совместными усилиями мы можем оградить пожилых граждан, которые чаще всего становятся жертвами, от мошенников», – отметил начальник регионального главка.

Дмитрий Азаров отметил, что решение о создании отделов по борьбе с киберпреступностью уже подтвердило свою эффективность. «Совершенно очевидно, что работы здесь еще много. Мы готовы с учетом опыта, практики применения законодательства рассматривать ваши предложения для внесения их на федеральный уровень», – обратился к руководителю ведомства губернатор.

Отдельное внимание правоохранителями уделено распространению запрещенных веществ в интернете. В прошлом году из незаконного оборота изъято свыше 185 килограммов наркотиков, перекрыто 10 каналов поставки, ликвидировано три подпольных лаборатории.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков также является важнейшей задачей. Число выявленных наркопреступлений выросло на 8,9%. На сегодняшний момент, считает руководитель области, преступность в сфере незаконного оборота наркотиков находится в числе наиболее актуальных вопросов, влияющих на состояние преступности в регионе. «Игорь Геннадьевич Иванов дал четкие указания в ходе своего доклада. Совершенно очевидно, что готовы по этому вопросу содействовать в полной мере. Рассчитываю, что совместная работа, в том числе по профилактике наркопреступлений, также будет приводить к результату», – уверен Дмитрий Азаров.

Негативно в обществе воспринимаются правонарушения, совершаемые иностранцами. Как подчеркнул генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, Главное управление занимает принципиальную позицию в отношении правонарушителей из числа мигрантов. Так, 2023 году за пределы Российской Федерации выдворено в три с половиной раза больше незаконных мигрантов, 3088 человек.

Говоря о теме пресечения преступлений в сфере миграции, глава региона отметил, что вторая половина года характеризовалась решительными действиями правоохранительных органов, что уже приносит свои результаты. «Много аспектов, направлений работы в данной сфере, и это неслучайно. Вопрос этот, как сказал наш Президент, «сложный, комплексный, затрагивающий все сферы жизни – безопасность, демографию, экономику, культуру, социальную, региональную политику, и подход здесь также должен быть комплексным и своевременным». Тем не менее, более жесткий подход и в сфере нормативного регулирования, который мы сейчас применяем, и отработка правонарушений, рассчитываю, что принесут должные результаты, – констатировал Дмитрий Азаров. – Отдельно отмечу, что на треть больше выявлено преступлений в сфере миграционного законодательства. Оцениваю это как положительный фактор. Но еще раз подчеркну, усилия здесь нам необходимо наращивать».

На особом контроле – ситуация на дорогах региона. Начальник областного главка отметил, что в прошлом году произошло более трех тысяч ДТП, в которых погибли 338 человек. Среди основных причин – несоблюдение правил дорожного движения, в том числе скоростного режима. Игорь Иванов поручил своим коллегам усилить контроль и профилактику среди автолюбителей.

Безусловно, важнейшей задачей, считает Дмитрий Азаров, является борьба с терроризмом и экстремизмом. «Теракты в разных регионах страны говорят о том, что преступный киевский режим не остановится ни перед чем, чтобы попытаться посеять страх и неуверенность в наших согражданах. Сплотившись вокруг нашего Президента, мы вместе должны этому противостоять – как на фронте, так и в тылу. И вне всякого сомнения, этот вопрос находится в фокусе внимания работы антитеррористической комиссии. Совершенно очевидно, что это наша ежедневная работа, требующая максимума усилий», – подчеркнул губернатор.

Принимая меры по обеспечению безопасности граждан, особое внимание необходимо уделять профилактике детской и подростковой преступности. Глава региона предложил провести отдельное совещание по этой тематике с привлечением государственных, региональных органов власти, местного самоуправления. «Коллеги, понятно, что враг работает сейчас в первую очередь по неокрепшим умам, по подрастающему поколению. И мы видим, что в современных условиях одной из основных угроз в данной сфере является вовлечение молодежи в преступную деятельность и распространение представляющей опасность информации посредством сети Интернет, – акцентировал внимание участников заседания Дмитрий Азаров. – Нам нужно продолжать предупредительную работу с молодыми людьми, которые могут стать объектом манипуляции со стороны западных спецслужб».

Начальник ГУ МВД России по Самарской области отметил, что обеспечение правопорядка остается самой главной задачей на текущий год. Это касается и главного политического события этого года – выборов Президента страны.

«Необходимо обеспечить максимально высокий уровень общественной безопасности при их проведении. Подготовительная работа здесь уже идет полным ходом. И я рассчитываю, что совместными усилиями мы сделаем все необходимое для проведения выборов на территории Самарской области в соответствии с духом и буквой закона, обеспечив полную безопасность для граждан при участии в голосовании», – отметил Дмитрий Азаров.

Фото: Андрей Савельев/СОВА