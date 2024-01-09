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Дмитрий Азаров потребовал внимательно разобраться в обстоятельствах происшествия с хлопком газа в Самаре

9 января 2024 16:26
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Губернатор подчеркнул, что важно определить меру ответственности всех, чьи действия привели к таким последствиям.

Во вторник, 9 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. Одним из вопросов повестки стал недавний инцидент, когда при монтаже натяжного потолка в квартире жилой многоэтажки в Октябрьском районе Самары произошел хлопок газового баллона.

Губернатор Дмитрий Азаров потребовал от ответственных ведомств внимательно разобраться в обстоятельствах произошедшего и привлечь к ответственности всех виновных в происшествии.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов, сообщил, что предварительная причина происшествия – нарушение технологического процесса при монтаже натяжного потолка с использованием пятилитрового газового баллона.

"В результате происшествия произошло повреждение оконных рам, входной двери и перегородки между двумя квартирами. Погибших нет. Пострадали 4 человека, которые были госпитализированы в больницу имени Пирогова", - доложил Алексей Степанов. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что важно определить меру ответственности всех, чьи действия привели к таким последствиям.

"Оставьте этот вопрос на контроле для выяснения всех обстоятельств, привлечения к ответственности всех виновных. Последствия могли быть гораздо более серьезные, трагические для всего дома. Очень внимательно надо с этим разобраться. Через неделю - доклад по этой ситуации. Случай, к сожалению, не первый, когда проводятся работы с использованием сжиженного газа и инцидент происходит", - сказал глава региона, обращаясь к врио начальника ГУ МЧС России по Самарской области.

И.о. заместителя председателя правительства Самарской области, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Владимир Василенко сообщил, что по имеющейся информации СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

"Со стороны органов местного самоуправления собственникам пострадавших квартир будет оказана помощь в подаче заявления на возмещение ущерба. Что касается собственника квартиры, в которой произошел инцидент, в его отношении, также, как и в отношении лиц, проводивших работы, ведутся следственные действия. Устанавливается, был ли заключен договор на монтаж потолков. Кроме того, собственник также несет ответственность за несоблюдение правил безопасности при проведении работ, так как происшествие подвергло риску всех проживающих в доме", - отметил Владимир Василенко.

Губернатор подчеркнул: "Необходимо эту работу довести до конца и виновных наказать."

Еще один вопрос оперативного совещания Правительства касался обеспечения безопасности при использовании газового оборудования в многоквартирных жилых домах, проведение соответствующих проверок.

Как доложила руководитель государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова, с 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения федерального законодательства в части дополнительных требований по проверке газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов в МКД. Проверки должны проводиться не менее 3 раз в год, теперь соответствующую работу управляющих компаний дополнительно будут контролировать газораспределительные организации.

Как уточнил Владимир Василенко, если раньше УК нанимала для выполнения работ специализированную компанию и получала документы об ее итогах, то теперь добавился контроль результатов проведенной проверки со стороны газораспределительных организаций.

"Уже были случаи, когда газовики после проверки приостанавливали подачу газа до устранения недостатков", - отметил министр.

Дмитрий Азаров поручил Владимиру Василенко провести совещание с участием управляющих компаний и газораспределительных организаций, чтобы обсудить обновленные требования в части содержания МКД, еще раз обозначить полномочия и обязанности сторон.

"Надо все точки расставить, чтобы не было неоднозначных толкований, чтобы каждый понимал, кто за что отвечает. "От и до" разберите вопрос, - сказал губернатор. - Нужно со всеми управляющими компаниями отработать, старшие по домам должны знать требования. Если нужна дополнительная регламентация на региональном уровне – сделаем."

 

Источник:   СОВА

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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