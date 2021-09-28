Дмитрий Азаров: «Потенциал Самарской губернской думы 7-го созыва очень велик»

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Во вторник, 28 сентября, начала свою работу Самарская губернская дума седьмого созыва. В новом составе областного парламента представлены 5 политических сил: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты – за правду», ЛДПР и «Новые люди». Законодательный орган региона обновился больше чем наполовину – 27 человек из 50 не избирались в предыдущем созыве и приступили к работе в качестве депутатов.

На первом заседании был избран председатель Думы, его заместители, а также определены составы профильных комитетов. Участие в работе парламента приняли губернатор Дмитрий Азаров, члены Правительства региона, представители ведомств, избранные депутаты Государственной думы.

Глава региона поздравил парламентариев с началом работы, обозначив ключевые приоритеты в работе законодателей и обратив внимание не необходимость тесного взаимодействия – в интересах жителей области. «Обновление состава Губернской Думы, я уверен, соответствует общественному запросу, который сегодня сформирован на территории нашего региона. Поэтому доверие, оказанное вам избирателями, безусловно, ко многому обязывает. Войдя в областной парламент, вы взяли на себя огромную ответственность перед жителями губернии. От нашей слаженной, скоординированной работы зависит развитие региона в ближайшие 5 лет, эффективность реализации задач, которые ставят перед нами жители Самарской области, Глава нашего государства, наш национальный лидер, Президент страны Владимир Владимирович Путин», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что в последние годы накоплен значительный позитивный опыт взаимодействия органов исполнительной и законодательной власти. Особенно это стало заметным в период пандемии, когда скорость и оперативность, помноженная на профессионализм и ответственность парламентариев позволили принимать решения, необходимые для региона и востребованные в обществе.

«К сожалению, мы фиксируем сейчас рост распространения коронавирусной инфекции на территории региона, и нам вновь нужно в режиме полной мобилизации отработать все вызовы, с которыми сталкивается общество. Я рассчитываю, что опыт, который мы получили в период взаимодействия с предыдущей думой в этот особый период, будет востребован. И вместе мы сможем также оперативно реагировать на важнейшие вызовы, проблемы, с которыми будем сталкиваться. Напомню, что с такими вызовами последние десятилетия ни в нашей стране, ни в нашем регионе сталкиваться не приходилось. Тем не менее, нам удалось удержать ситуацию под контролем, создать условия для опережающего развития региона, воплощения в жизнь Стратегии лидерства Самарской области уже в текущем году», – отметил губернатор.

Такая совместная работа уже дала свои плоды. Экономика региона вышла на допандемийные значения и в настоящее время демонстрирует рост. За первые шесть месяцев текущего года инвестиции в основной капитал, по сравнению с прошлым годом, выросли на 37% и на 24% – по отношению к 2019 году.

Кроме того, увеличились промышленное производство на 7,2%, объем строительных работ за 7 месяцев поднялся на 45,6%, показатели ввода жилья выросли более чем в 1,5 раза, а уровень безработицы снизился практически до доковидных показателей.

«Мы выходим на траекторию устойчивого роста, и очень надеюсь, что те вызовы, которые вновь диктует третья волна пандемии, мы также успешно преодолеем, – выразил надежду руководитель региона. – Необходимо закрепить и приумножить достигнутое. Уверен, что новый состав думы сохранит преемственность в работе, возьмет на вооружение все лучшее, что было достигнуто нашими парламентариями в прежние годы».

Среди основных задач – выполнение всех социальных обязательств перед населением, исполнение стратегических планов развития региона, совершенствование законодательной базы. «Нас всех объединяет одна цель – сделать нашу губернию успешным регионом, создать комфортные условия для жизни, для самореализации всех жителей Самарской области. Уверен, что депутаты нового созыва, независимо от партийной принадлежности, будут едины в достижении этой цели, – акцентировал внимание парламентариев Дмитрий Азаров. – Прошедшие выборы показали, что люди ждут от нас не абстрактных обещаний, а конкретных дел. Результаты этой работы должен почувствовать на себе каждый житель нашей области».

Губернатор добавил, что только командная созидательная работа, ее нацеленность на реальные результаты является залогом повышения авторитета законодательной власти, укрепления доверия граждан, достижения программных целей и задач по социально-экономическому развитию региона.

После проведения встреч и консультаций с представителями всех партий, представленных в парламенте, на должность председателя Самарской губернской думы была вынесена кандидатура Геннадия Котельникова.

«Очень важно, чтобы наш парламент возглавлял человек, которому доверяют абсолютно все депутаты, большое количество граждан. Высокий профессионализм, опыт, знания – это как раз те качества, которые должны быть присущи председателю губернской думы, – отметила Екатерина Кузьмичева. – Заслуженный авторитет Геннадия Петровича Котельникова позволяет решать многие значимые вопросы».

Геннадий Котельников обратился к избранным депутатам и обозначил приоритеты в работе: «Вы успешно прошли избирательную кампанию, проявили профессионализм и настойчивость. Эти качества, а также авторитет и доверие людей, позволили вам одержать победу. Наша общая цель – обеспечение социально-экономического развития Самарской области, повышение уровня жизни людей. И мы будем над этим системно работать».

После проведения тайного голосования Геннадий Котельников был избрал на пост председателя Думы. С мнением депутатов согласился Губернатор: «Я уверен, что лучшей кандидатуры просто нет. Его авторитет, вклад в развитие нашего региона, его мудрость, профессионализм, а сегодня, в период пандемии, уместно вспомнить и о спасенных им жизнях людей,– все это говорит о том, что его кандидатура наилучшая. Именно поэтому Геннадий Петрович получил поддержку депутатов разных политических сил, представленных в губернской думе».

Первым заместителем председателя областного парламента избрана Марина Антимонова, которая ранее трудилась в должности министра социально-демографической и семейной политики региона. Вице-спикерами стали Александр Живайкин, Алексей Лескин и Александр Милеев.

Подводя итог, Дмитрий Азаров напомнил, что в предыдущие годы ему часто приходилось слышать от людей, что избраться в областной парламент практически невозможно. Но выборы доказывают, что это не так.

«С первых дней своей работы на территории региона я говорил о том, что для меня важна активность людей. Энергия талантливых, креативных, трудоспособных людей, которые являются настоящими патриотами родной земли, – это главная движущая сила развития, воплощения в жизнь Стратегии лидерства. Я очень рад, что сегодня, благодаря выборам, которые состоялись в Губернскую Думу, я думаю, все жители региона еще раз убедились в том, что, если человек пользуется доверием и поддержкой, не важно какую политическую партию он представляет, он имеет все возможности в думу избраться. И обновление парламента региона, которое прошло, соответствует общественному запросу», – уверен губернатор.

В Самарской губернской думе будут работать и опытные депутаты, и новички.

«Очень важно, что приходят люди с новым видением, с новым взглядом на ситуацию. В этом быстро меняющемся мире, в этой обстановке небывалых вызовов, конечно, нам нужны новые идеи и решения, которые, я рассчитываю, мы будем вместе с депутатами вырабатывать, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Я считаю, что потенциал губернской думы 7-го созыва очень велик. Конечно, некоторым депутатам нужно набраться опыта, который будет соответствовать уровню политической культуры нашего региона, установившемуся в последние годы. Напомню, что предыдущие составы показывали высочайшую результативность, в том числе по законодательным инициативам, которые были рассмотрены и приняты на федеральном уровне. Это - высокая планка профессионализма и ответственности, планка конструктивной работы и взаимодействия представителей разных политических сил во имя и во благо развития нашего региона, каждого жителя Самарской земли».

Впереди предстоит большая работа – предстоит сформировать бюджет Самарской области на следующий год. И здесь важно учесть запросы, чаяния людей, которые были озвучены во время формирования народной программы. «Это является наказом для нас и нашей ответственностью перед всеми жителями Самарской области. Я рассчитываю на самое тесное взаимодействие с представителями всех политических партий, работающих в губернской думе. Именно совместная работа приводит к успеху», – резюмировал губернатор.

Фото: правительство СО