Дмитрий Азаров поручил минстрою и главе Самары разобраться в причинах происшествия при реставрации Спасо-Вознесенского собора

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В понедельник, 13 ноября, в ходе традиционного оперативного совещания областного Правительства губернатор Дмитрий Азаров дал ряд поручений в связи с инцидентом, случившимся при проведении ремонтных работ в Спасо-Вознесенском соборе в Самаре.

Как доложил на оперативке начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко, на прошлой неделе во время реставрационных работ Спасо-Вознесенского собора (Самара, ул. Степана Разина, 78), произошло обрушение торцевой части кровли на строительные конструкции. Трое пострадавших были госпитализированы в больницу, причины и обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы.

Губернатор поручил врио министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна доложить о состоянии пострадавших. «Жизнеугрожающих состояний нет, травмы легкой и средней степени тяжести. Один пострадавший уже находится дома, двое планируются к выписке на этой неделе», - сообщил руководитель минздрава.

Дмитрий Азаров запросил у врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Ивана Стафеева информацию об объекте и проводимых работах.

«Реставрируемый храм – объект культурного наследия. Работы проводятся по федеральному контракту в рамках федерального проекта. Заказчик - Министерство культуры Российской Федерации. Подрядчик – ООО «Вега Групп Регион». Это самарская компания, у нее уже есть опыт проведения реставрационных работ в Иверском монастыре, там работы были приняты без претензий», - доложил руководитель управления.

Дмитрий Азаров поручил Ивану Стафееву подготовить информацию о том, на каких объектах культурного наследия, расположенных на территории Самарской области, сейчас проводятся ремонтные и реставрационные работы, какие организации их выполняют, есть ли претензии к подрядчикам.

Также Губернатор поручил врио министра строительства региона Михаилу Асееву вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной самым внимательным образом разобраться в происшествии, в том числе, правильно ли были организованы работы в Спасо-Вознесенском соборе.