Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов контролировать все стройки с долевым участием

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Во вторник, 27 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провёл заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории региона. На повестке – социально значимые вопросы, среди которых безопасность дорожного движения и удовлетворение прав обманутых дольщиков.

Участие в обсуждении приняли руководители министерств, представители контрольно-надзорных ведомств и правоохранительных органов, главы городов и районов губернии.

На сегодняшний день в едином реестре проблемных объектов значится 48 многоквартирных домов. Удовлетворения прав и получения своих квартир ожидает 3580 дольщиков. «Это важнейший вопрос. И все мы знаем, какое огромное внимание уделяет ему Президент страны Владимир Владимирович Путин. Нам поставлены очень жёсткие сроки», – подчеркнул Дмитрий Азаров во время обсуждения и напомнил, что к концу 2024 года права всех обманутых участников долевого строительства должны быть полностью восстановлены.

«Убеждён в том, что у нас есть всё необходимое для того, чтобы в указанные жёсткие сроки справиться с задачей. Здесь потребуется полная мобилизация деятельности как органов исполнительной власти на региональном, муниципальном уровне, так и надзорных ведомств, правоохранительных органов, – акцентировал внимание участников совещания Губернатор. – Отдельно хочу подчеркнуть роль местной власти. У нас зачастую главы муниципальных образований пытаются остаться в стороне от решения этого вопроса. Так не пойдёт».

Исполняющий обязанности министра строительства региона Владимир Спиридов доложил, что по 13 домам, где 1623 человека не получили свои квартиры до настоящего времени, Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства приняты решения о завершении строительства и о выплате компенсационных денежных средств. Кроме того, планируется передать фонду ещё 11 проблемных объектов, чтобы восстановить права ещё 891 дольщика.

«По 24 объектам, где зарегистрировано 1379 дольщиков, удовлетворение прав граждан осуществляется за счёт средств регионального бюджета. В текущем году 9 таких многоквартирных домов планируется ввести в эксплуатацию и тем самым исключить из реестра проблемных. Это позволит восстановить права 212 человек. Объект, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 83, уже введён в эксплуатацию», – добавил глава минстроя.

Он обратил внимание на то, что регион также восстанавливает права граждан по 18 объектам (1028 дольщиков), не включённых в реестр проблемных в связи с их несоответствием критериям, установленным федеральным законом.

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров обратил внимание участников совещания на риски не завершения строительства вновь строящихся объектов в установленные сроки и на возможность появления новых долгостроев.

«По нашей информации 12 домов, из числа которых 10 – в Самаре и 2 – в Тольятти, имеют высокие риски включения в единый реестр проблемных объектов. Совместно с минстроем мы осуществляем постоянный надзор за их строительством», – отметил сотрудник надзорного ведомства.

Дмитрий Азаров подчеркнул: нужно предпринять все усилия, чтобы объекты не перешли в категорию проблемных. «Все отставания нужно исключить до конца третьего квартала – сейчас в наиболее благоприятных климатических условиях мы должны обеспечить «догоняющие» планы-графики, чтобы уже дальше чувствовать себя спокойно. Должен быть жёсткий ежедневный контроль по всем стройкам с долевым участием, в том числе со стороны муниципалитетов, – под личную персональную ответственность глав».

Особое внимание участники совещания уделили вопросам безопасности дорожного движения. «К сожалению, считать, что мы здесь достигаем результатов в полной мере, не приходится, даже несмотря на все усилия, в том числе по улучшению состояния автомобильных дорог благодаря национальному проекту, – отметил Губернатор. – Нам надо подумать, в чём здесь дело, ещё раз проанализировать увеличение аварийности по отремонтированным участкам и понять, каким образом нужно актуализировать существующие программы, чтобы с задачей полностью справляться, обеспечивая защиту жизни и здоровья людей во время дорожного движения».

Начальник регионального управления ГИБДД ГУ МВД России Юрий Некрасов доложил: «На территории Самарской области по итогам шести месяцев 2021 года отмечается снижение числа ДТП и раненных в них людей на 14% и рост числа погибших на 6,9%».

В числе положительных тенденций Юрий Некрасов отметил снижение количества аварий с участием водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения на 32%, с участием автобусов – на 24%, с участием водителей со стажем до двух лет – на 18%.

Основные причины ДТП с погибшими – выезд на полосу встречного движения, нарушение правил расположения на проезжей части, несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда перекрёстков. В целом ГИБДД отмечает снижение смертности на автодорогах области: если в 2006 году погибли 752 человека, то в 2012 году – 591 человек, а в 2020 – 319 человека.

«Отремонтированные дороги, поскольку стали более ровными, стали и более скоростными, соответственно, возросла тяжесть последствий», – сказал Юрий Некрасов.

Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог области Андрей Спиридонов рассказал, что в этом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе предусмотрен ремонт 80 объектов общей протяженностью 335 км.

При этом Юрий Некрасов акцентировал внимание на необходимость увеличения числа комплексов автоматической фиксации правонарушений. Сейчас Самарская область располагает 32 передвижными комплексами, а в Московской области их 200, в Нижегородской – 178, в Татарстане – 177. Стационарных комплексов в нашем регионе 498, в Московской области – 1267, в Краснодарском крае – 1782, в Татарстане – 959. В Башкирии только за 2020 год количество стационарных комплексов выросло с 227 до 930.

Руководитель регионального управления ГИБДД ГУ МВД России предложил с 1 января 2022 года на дорогах регионального и федерального значения установить дополнительно 250 комплексов фото- и видеофиксации.

Дмитрий Азаров поддержал предложение Юрия Некрасова и дал поручение Правительству региона подготовить внесение изменений в бюджет области уже в III квартале текущего года. «Надо будет, уверен, нас поддержат депутаты губернской думы, проведём изменения в августе или в начале сентября. Чтобы начать работу уже сейчас, готов рассматривать и привлечение средств резервного фонда Губернатора по самым острым точкам, где мы фиксируем наибольшую аварийность. Давайте начнём это реализовывать уже в текущем году», – подчеркнул Губернатор.

Руководитель региона отдельное внимание обратил на состояние дорожного покрытия на транспортной развязке в Тольятти федеральной трассы М5. Напомним, что меньше чем через год после окончания строительства асфальт на эстакаде пришёл в неудовлетворительное состояние. Глава региона выступил в защиту интересов людей, которые терпели неудобства в период строительства, но не получили качественного результата. «Напряжение у жителей Тольятти, да и не только Тольятти, – колоссальное. Помимо того, что там опять пробки, люди задают вопросы, на что потрачены бюджетные средства», – отметил Дмитрий Азаров и обратился к Юрию Некрасову с предложением принять жёсткие меры в отношении подрядчика.

«Вы сами видели, что эта развязка, которую в прошлом году «Большая Волга» ввела в эксплуатацию, находится в ужасающем состоянии. Я разговаривал с руководством организации, она приступила к ремонтным работам. Но я считаю, что с вашей стороны должна быть жёсткая реакция. Да, исправляют в рамках гарантийных обязательств, почувствовали свою ответственность после нашего разговора. Но все предписания должны быть выданы сейчас, реакция ГИБДД должна быть более жёсткой. Это волнует сотни тысячи людей», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В завершении совещания Глава региона поблагодарил всех участников за предметное обсуждение вопросов, проведённую аналитическую работу и выработку дополнительных предложений по решению стоящих задач.