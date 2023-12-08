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Владимир Путин сообщил участнику спецоперации, Герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок.
Дмитрий Азаров поддержал решение Президента Владимира Путина участвовать в выборах.
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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров поддержал решение Президента Владимира Путина участвовать в выборах.

8 декабря 2023 18:32
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Владимир Путин сообщил участнику спецоперации, Герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок.

Губернатор Дмитрий Азаров поддержал решение Президента Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. 

- Владимир Владимирович патриот нашей Родины, который все эти годы работает во благо каждого жителя! Под руководством Главы государства Россия вернула себе лидерство и успешно справляется со всеми вызовами, двигаясь вперёд! Так сейчас, так будет и дальше! Владимир Владимирович – настоящий пример служения своему делу и всей стране. 

Самарская область вместе с Президентом! - написал Дмитрий Азаров в личном  аккаунте в соцсети ВКонтакте.

Напомним, что сегодня, 8 декабря, Владимир Путин сообщил участнику спецоперации, Герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок.

С такой просьбой командир батальона «Спарта» обратился к главе государства во время его неформального общения с участниками церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» Героев России.

 

 

Теги: Акценты Дмитрий Азаров Самара

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