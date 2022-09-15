Дмитрий Азаров обсудил с Анатолием Лукиенко реализацию нацпроектов в Сызрани

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с Главой Сызрани Анатолием Лукиенко. На ней обсуждались вопросы социально-экономического развития и реализации национальных проектов на территории муниципалитета.

Глава города отметил, что приоритетное внимание уделяется переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. «На сегодняшний день всего переселены 251 человек из 181 квартиры», – рассказал Анатолий Лукиенко. В настоящее время проводятся торги на приобретение жилых помещений.

Среди тех, кто уже переехал в новую квартиру – ветеран труда Антонина Гаврилина. Раньше она жила в старом доме около железной дороги. «Старый дом был в очень плохом состоянии, он разрушался. Я очень рада, что переехала в комфортные условия», – поделилась она.

Во время встречи Анатолий Лукиенко отметил, что всего до конца текущего года планируется к расселению 573 квартиры. «Никаких срывов в этом вопросе быть не должно, – обратил внимание Главы города Дмитрий Азаров. – Важно, чтобы все намеченные планы по переселению граждан из аварийного жилья строго соблюдались». Руководитель региона поинтересовался у Анатолия Лукиенко и о предоставлении квартир детям-сиротам. «В настоящий момент приобретена 31 квартира, еще по 17 идут торги. Мы активно работаем с застройщиками и риелторами. Никаких рисков невыполнения намеченных планов на текущий момент не видим», – ответил он.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году в Сызрани благоустроили 3 двора и два общественных пространства. Комфортные условия для отдыха создали во дворе дома №8 по улице Бабушкина. Местные жители говорят, что раньше была неухоженная территория и старая детская площадка. «Мы очень долго ждали благоустройство территории. В этом году нам сделали новую детскую площадку со специальным покрытием, появились уличные тренажеры, универсальная спортплощадка, где могут заниматься физкультурой и дети, и взрослые, есть комфортные зоны для отдыха. Очень хорошая задумка. Все жители очень довольны», – поделилась своим мнением жительница дома Татьяна Иванова.

Продолжаются работы по благоустройству Монастырской набережной. Напомним, в прошлом году Сызрань второй раз стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря этому береговую территорию продолжают приводить в порядок. Уже в этом году Монастырская набережная станет логичным продолжением Кремлевской, благоустроенной два года назад. Здесь появится современное общественное пространство для отдыха с детьми и проведения массовых мероприятий.

Такому преображению радуются все сызранцы. «Мы часто с друзьями гуляем по городу и рады появлению современной набережной, где можно с большим удовольствием и комфортом проводим время. Рад тому, что Сызрань развивается и становится больше пространств для отдыха», – отметил Иван Крутько.

Здесь появятся малые архитектурные формы, арт-объекты, смотровые площадки, амфитеатры, зоны для отдыха, в порядок приведут все тротуары. Подрядчик усилил темпы работ, чтобы завершить благоустройство в установленные сроки.

В планах – расчистка русел рек и озер. «Вы получили поддержку на федеральном уровне, теперь от нас зависит будут ли все работы выполнены в срок, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к Анатолию Лукиенко. – У нас есть планы вернуться к вопросу создания необходимой инфраструктуры для захода пассажирских судов в Сызрань. Этого очень ждут жители города, поскольку это повлияет на туристическую привлекательность муниципалитета и, уверен, даст дополнительный импульс развития. Поэтому от того, насколько качественно мы справимся с работой по расчистке рек, зависит успех реализации другого масштабного проекта».

Продолжается работа по строительству социальной инфраструктуры. В этом году начнется возведение новой школы на 1500 мест на улице Карла Маркса. Подрядчик планирует приступить к работам уже в ноябре. Новое образовательное учреждение с современными учебными классами, спортивной инфраструктурой откроется в 2024 году. Реализация этого проекта стала возможной благодаря нацпроекту «Образование» и поддержке Губернатора.

Новая модельная библиотека для детей открылась летом этого года в рамках национального проекта «Культура». «Это уже вторая модельная библиотека, открытая в городе. Она стала культурным центром для юных жителей микрорайона Образцовской площадки и их родителей», – отметил Анатолий Лукиенко. Раннее, в 2019 году, открылась модельная библиотека в Юго-Западном районе.

Учреждение расположено на первом этаже жилого дома. В рамках проведения работ были созданы новые современные функциональные зоны. В библиотеке появились новые креативные пространства: вектор PRO-чтение, вектор раннего развития, арт-стрелка, проектно-творческая мастерская, вектор событий и др. Здесь регулярно проходят интеллектуальные игры, квесты, литературные чтения, музыкальные вечера, городские мероприятия.

«У вас был очень хороший опыт по созданию модельной библиотеки. Она была одной из первых в регионе и стала местом встречи поколений. Надеюсь, что этот опыт будет успешно применяться и в новой модельной библиотеке», – уверен Губернатор.

«Я часто бываю в новой библиотеке, прихожу сюда после школы. Раньше было очень тесно, а сейчас стало просторно. Мне очень нравится новая библиотека, здесь есть даже робот Борис. Очень рада тому, что появились новые книги», – поделилась своими впечатлениями постоянная посетительница Мирослава Давыдова.

В рамках нацпроекта обновлен и книжный фонд библиотеки: закуплено более 1,5 тысяч экземпляров классической и современной детской художественной литературы, научно-познавательных изданий по различным отраслям знаний. Есть даже книги с дополненной реальностью.

Особое внимание во время встречи было уделено строительству очистных сооружений в поселке Новокашпирский в рамках нацпроекта «Экология». «Есть определенные сложности, связанные с поставкой оборудования из-за рубежа. Но подрядчик ищет пути решения, постепенно наращивая темпы проведения работ», – рассказал Глава города.

Дмитрий Азаров поручил взять строительство очистных сооружений под особый контроль. «Важно, чтобы ваш сотрудник каждый день был на объекте, контролировал ход возведения. А для этого прошу составить понедельный график производства работ с выходом на необходимые темпы с компенсацией упущенных сроков. Все это необходимо для того, чтобы сдать объект в намеченные сроки», – акцентировал внимание Глава региона.

Анатолий Лукиенко отметил, что началась реконструкция Кафедрального собора Казанской иконы Божией матери. Он является одним из старейших в регионе – в этом году ему исполняется 150 лет. Чтобы ускорить работы, Губернатор предложил Анатолию Лукиенко возглавить попечительский совет собора и привлечь бизнес к восстановлению храма. «Когда глава лично возглавляет эту работу, уверен, и промышленность, и бизнес подключатся и внесут свою посильную лепту в восстановление храма. Надо работать с благотворителями», – отметил Дмитрий Азаров.

В завершение встречи Губернатор еще раз акцентировал внимание Анатолия Лукиенко на необходимости соблюдения сроков реализации всех намеченных проектов и контроля качества проведения работ.

Фото: Светлана Осьмачкина