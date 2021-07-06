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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров обозначил направления развития региона

6 июля 2021 20:05
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Здравоохранение, переселение из аварийного жилья, соцподдержка.

Во вторник, 6 июля, состоялось итоговое заседание Самарской губернской думы шестого созыва, пятилетний срок полномочий которой приближается к завершению. Участие в нем приняли Губернатор Дмитрий Азаров, руководители министерств и ведомств региона.

Руководитель области высоко оценил качество работы депутатов, отметив, что по уровню экспертизы законопроектов, конструктивного взаимодействия с Правительством региона, по эффективности в отстаивании интересов жителей губернии дума нынешнего созыва была одной из лучших в истории самарского парламентаризма.

«Вы всегда последовательно, настойчиво защищали права и интересы своих избирателей, жителей Самарской области. В острых дискуссиях как внутри думы, так и с исполнительной властью рождались выверенные сбалансированные решения, необходимые для поддержки граждан, для дальнейшего развития региона, – отметил Губернатор, обращаясь к депутатам. – Это очень правильно, потому что в результате дискуссий находится баланс интересов разных социальных групп, политических сил, которые представляют депутаты. Вы, осознавая свою ответственность за стабильность в обществе, умели переступить иной раз и через партийные разногласия, прийти к компромиссу ради блага людей, региона, страны. Это дорогого стоит. Именно поэтому губернская дума сегодня является важной консолидирующей силой в нашем обществе, она стала необходимой частью сбалансированной системы управления в Самарской области, настроенной действовать в интересах граждан».

За последние пять лет работы думы были разработаны и приняты десятки важнейших законодательных актов, направленных на реализацию стратегических задач Самарской области, на достижение национальных целей России и реализацию в регионе приоритетных национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным.

Дмитрий Азаров отметил, что особую роль областной парламент сыграл в прошлом году, когда требовалось принимать непростые оперативные решения, чтобы защитить здоровье людей и не допустить обвала экономики.

«Без вас невозможно было бы своевременно реализовать антиковидные меры, в том числе экономического, социального характера. Я благодарен депутатам за интенсивную, качественную работу, направленную на поддержку медицины, пострадавших секторов экономики, поддержку наших граждан, – отметил Глава региона. – Например, на начальной стадии пандемии очень важно было быстро принять закон о продлении ряда социальных выплат по упрощенной процедуре, без обращения получателей, без подтверждения критериев нуждаемости. Он позволил существенно уменьшить посещаемость социальных учреждений, а значит, уберечь здоровье многих и многих людей. Крайне своевременно было принятие мер поддержки предпринимателей, оказавшихся в зоне риска в связи с пандемией, малого и среднего бизнеса, туристического, транспортного, гостиничного, ресторанного секторов экономики».

Несмотря на пандемию, регион выполнил все социальные обязательства перед населением, а по ряду направлений – взял на себя новые. Всего на меры поддержки было направлено более 32 миллиардов рублей.

Существенную поддержку получили медики: врачи, медсестры, санитарки, водители машин скорой помощи. Колоссальные средства были направлены на поддержку системы здравоохранения, в том числе на закупку современного диагностического оборудования, мобильных комплексов, обновление парка автомобилей скорой и неотложной помощи.

Благодаря решениям Губернатора малообеспеченные семьи с детьми-школьниками смогли получить единовременные денежные выплаты. Кроме того, отдельным категориям граждан были компенсированы расходы на оплату ЖКУ за апрель прошлого года.

С лета 2020 в рамках исполнения Указа Президента России осуществляется выплата ежемесячных пособий малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет – на эти цели было направлено 5,7 миллиардов рублей.

Важно отметить, что с первого мая прошлого года по инициативе Дмитрия Азарова возобновились ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, которые были отменены ранее в 2017 году. Третий год подряд в регионе индексируются ежемесячные денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, пострадавшим от политических репрессий, инвалидам боевых действий и другим категориям граждан.

Значительно увеличено финансирование на обеспечение жильем молодых семей. Свои условия проживания только в прошлом году смогли улучшить почти 1,5 тысячи семей. Еще более 2,5 тысяч человек удалось переселить из аварийного фонда.

По итогам прошлого года было введено в эксплуатацию 53 объекта капитального строительства. Среди них физкультурно-спортивные комплексы, универсальные площадки, 11 детских садов и 3 школы, больницы, в том числе детская поликлиника в Сызрани.

Почти 10,5 миллиардов рублей было направлено на ремонт и строительство дорог. При этом продолжается возведение сразу трех мостов через три главные водные артерии региона – Волга, Самару и Сок. Последний – будет введен почти на полтора года раньше запланированного срока.

А реализация программы формирования современной городской среды позволила благоустроить 323 дворовых и 156 общественных территорий в муниципальных образованиях области.

Работа Самарской губернской думы в значительной мере способствовала улучшению условий для ведения бизнеса. Четыре года назад Самарская область находилась на 65-м месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В этом году регион вошел в топ-10 страны, поднявшись на 8-е место. Такому результату способствовала, в том числе, серия законодательных решений 2020 года по поддержке малого бизнеса в регионе.

«В самый сложный период народные избранники были вместе с людьми, проводили большую волонтерскую работу, были на заседаниях думы с учетом всех ограничений и требований. Но наш парламент ни на один день не прекратил свою работу и организовал ее так, что мы имели возможность принимать оперативные решения в интересах людей, оказывая дополнительные меры поддержки, укреплять систему здравоохранения, оказывать помощь предпринимателям, предприятиям. Более того, депутаты выявляли самые болезненные вопросы, и мы всегда получали от них самые актуальные запросы населения. Находясь в полном контакте с людьми, депутаты четко защищали интересы жителей Самарской области на всех уровнях, не только здесь в парламенте, но и выступая на федеральных площадках. Это позволяло нам вместе добиваться беспрецедентных решений в отношении Самарской области. Вот такая совместна работа позволяет нам более эффективно справляться с задачами, мы работаем одной командой», – отметил вклад депутатов Губернатор.

Серьезная работа по укреплению социальной сферы, инфраструктуры, развитию экономики будет продолжена и в этом году. Депутаты областного парламента на итоговом заседании приняли поправки в бюджет на текущий год.

За счет дополнительных целевых безвозмездных поступлений региональная казна пополнится на 7,3 миллиардов рублей. Таким образом доходы бюджета Самарской области составят 210 миллиардов 366 миллионов рублей, а расходы – 235 миллиардов 063 миллиона.

Выделенные деньги будут направлены, прежде всего, на защиту жизни и здоровья жителей региона – развитие системы здравоохранения. «В соответствии с принятым решением мы дополнительно выделяем 1 миллиард 175 миллионов рублей на увеличение фонда оплаты труда медицинских работников, – обратил внимание Губернатор. – Медработники трудятся в очень непростых условиях из-за складывающейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Уже сегодня мы видим, что необходимы дополнительные средства, чтобы фонд оплаты труда был полностью обеспечен».

Значительная сумма – 1 миллиард 114 миллионов рублей, из которых 967 миллионов из областного бюджета – будет направлена на проектирование, реконструкцию, строительство, капитальный ремонт и оснащение учреждений здравоохранения. Дмитрий Азаров подчеркнул, что существенной поддержки на эти цели удалось добиться из федерального бюджета. «Мы приведем в порядок инфекционный корпус Сызранской городской больницы №2. На строительство нового корпуса на 100 коек областной детской инфекционной больницы на Шверника в Самаре в областном бюджете мы предусмотрели софинансирование в размере 64 миллиона рублей, еще 140 миллионов в этом году будет выделено из федерального бюджета. И я ставлю задачу, чтобы уже в следующем году мы строительство этого корпуса завершили. Деньги будут направлены и на Самарскую областную клиническую больницу №2, Противотуберкулезный санаторий в Рачейке, которые долгие годы считался недостроем. Лечебное учреждение выпало из фокуса внимания регионального минздрава 5 лет назад. Это я выяснил при посещении района. Мы пансионат введем в эксплуатацию в этом году. Направим средства на строительство поликлиники на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе Самары, работы начнем уже в этом году. Еще один крайне важный объект первичного звена здравоохранения – поликлинику – начнем строить в следующем году в Смышляевке Волжского района. Сейчас полным ходом идет проектирование. Понимаю, какая есть крайняя необходимость в связи с масштабным жилищным строительством в этих районах, и такое решение принято», – перечислил Глава региона.

Он также добавил, что продолжится работа по созданию центров амбулаторной онкологической помощи – будет создано еще два в дополнение к тем, которые уже существуют. Немалые средства будут направлены на дальнейшее внедрение и совершенствование проекта «Бережливая поликлиника».

Депутаты областного парламента поддержали инициативу Дмитрия Азарова о компенсации банковской ставки ипотечного кредита для молодых специалистов-медиков. Напомним, об этом Губернатор говорил в своем Послании. В бюджете на эти цели предусмотрено 10 миллионов рублей. «Мы также будем осуществлять доплаты молодым медработнкиам, которые только трудоустроились. Понятно, что у молодых специалистов не хватает квалификации, разряда, чтобы получать достойную зарплату, на которую они рассчитывают. И по самым востребованным специальностям в регионе мы будем выплачивать дополнительные стимулирующие средства», – подчеркнул руководитель области.

Почти 150 миллионов рублей – будет направлено на лекарственное обеспечение. «Мы спрогнозировали возможный дефицит. И для того, чтобы люди были уверены в обеспеченности препаратами, в первую очередь, для лечения хронических заболеваний, мы выделяем дополнительные средства на их приобретение. Кроме того, мы постоянно подкрепляем свой запас антиковидных лекарств», – отметил Губернатор.

Без малого 400 миллионов рублей будет выделено на развитие системы образования и капитальный ремонт школ. За счет этих средств будут обеспечены меры противопожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях.

«Депутаты губернской думы поддержали мое решение о выплате по 10 тысяч рублей выпускникам наших школ и средних профессиональных упреждений, которые в этом году поступят в вузы и ссузы региона. Средства предусмотрены бюджетом, – отметил Дмитрий Азаров. – Да, это решение касается именно этой возрастной категории – выпускников 11 классов. Именно этих молодых людей нам нужно в первую очередь стимулировать оставаться учиться и работать в Самарской области. Потому что после 9 класса не многие ребята отрываются от семьи и родителей, уезжая в другие регионы, они остаются здесь. Мы оценим ситуацию в этом году и примем дальнейшие решения, и я уверен, что эта мера поддержки будет осуществляться и в следующем году».

Глава региона акцентировал внимание на том, что существенные суммы будут направлены в муниципалитеты области. «Мы выделяем дополнительно 449 миллионов рублей из областного бюджета на поддержку транспортной сферы, в первую очередь, развитие общественных перевозок. Важно, чтобы транспорт работал ритмично и жалоб от людей не было. Но здесь все в руках глав муниципальных образований – как они организуют эту работу и распорядятся выделяемыми средствами. Непосредственный контроль за муниципалитетами будет обеспечен», – подчеркнул Глава региона.

Кроме того, муниципальным образованиям будут направлены дополнительные средства в размере 342 миллиона рублей на обеспечение сбалансированности бюджетов, компенсацию выпадающих доходов и стимулирование развития налогового потенциала территории. «Главы должны ими грамотно распорядиться, посоветовавшись с людьми», – подчеркнул Губернатор.

Также из областного бюджета будет направлено 220 миллионов рублей на переоснащение лифтового оборудования. «Я хочу поблагодарить старших по домам, которые поднимают этот вопрос, которые бережно относятся к своему дому, к своему двору, улице. Им нужна помощь», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Почти 160 миллионов рублей будет направлено муниципалитетам на подготовку к зиме – там, где эта работа была упущена, и на вопросы по обеспечению питьевой водой ряда населенных пунктов. Такие вопросы поступали от жителей области Президенту России Владимиру Путину во время прямой линии.

Полтора миллиарда рублей – средства областного и федерального бюджетов – будет выделено дополнительно в этом году на переселение людей из ветхого и аварийного жилья. «Мы добились дополнительных средств из федерального бюджета, которые нам перенесли с последующих лет на текущий год, чтобы расселение граждан из аварийного фонда шло опережающими темпами», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Благодаря принятым поправкам в областной бюджет деньги будут направлены на развитие и создание инфраструктуры Особой экономической зоны «Тольятти», которая сегодня входит в группу лидеров среди других ОЭЗ в стране. 160 миллионов рублей будет распределено труженикам села – на поддержку сельхозтоваропроизводителей, которые «делают все, чтобы обеспечить жителей региона экологически чистой продукцией и работать на экспорт». Безусловно, без внимания и финансовой поддержки не останутся спорт, культура, экология.

Губернатор поблагодарил депутатов губернской думы шестого созыва за совместную работу «Нынешний состав губернской думы – высокопрофессиональный. Это люди, которые понимают и собственную ответственность за сказанное слово и работают, защищая интересы людей, оказывая им прямую помощь, содействие развитию региона. Этот состав принимал самое активное участие в разработке и утверждении стратегии лидерства Самарской области, над которой мы работали и продолжаем это делать и сегодня вместе с людьми. И уверенное воплощение в жизнь этой стратегии заметно каждому: это и новые детские сады, и лечебные учреждения, и объекты культуры, спорта, транспортной инфраструктуры. Все это плоды совместных решений, выработки подходов. Еще раз хочу всех депутатов губернской думы поблагодарить за такую заинтересованную совместную работу во имя и во благо всех жителей Самарской области», – резюмировал Дмитрий Азаров.

 

Теги: развитие региона Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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