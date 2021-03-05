Дмитрий Азаров о Николае Ренце: «Есть опыт, авторитет и горящие глаза»

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Во время рабочей поездки в Тольятти Губернатор Дмитрий Азаров, отвечая на вопросы журналистов, поделился своим мнением относительно выдвижения кандидатуры Николая Ренца на должность главы города. Руководитель области подчеркнул, что привык опираться на мнение людей и приветствует консолидированную позицию представителей разных фракций гордумы. Поддержана авторитетная фигура, которая может консолидировать не только различные политические партии, но и городское сообщество в целом, потому что доверие к Николаю Альфредовичу среди людей сегодня очень высоко.

Напомним, 3 марта на заседании Думы г.о. Тольятти представители разных политических партий, которые входят в состав тольяттинской гордумы, высказались в поддержку главного врача городской клинической больницы № 5, депутата Самарской губернской думы Николая Ренца, выдвигаемого местным отделением «Единой России».

Губернатор подчеркнул, что с самого начала решил для себя при рассмотрении вопроса о поддержке кандидатов на должность главы Тольятти основываться на мнении жителей.

«Депутаты городского округа Тольятти, как полномочные представители, избранные людьми, высказали свою позицию. Для меня крайне важно, что эта позиция – консолидированная, – отметил Дмитрий Азаров. – За последнее время сложно вспомнить вопросы, по которым все фракции думы Тольятти высказывали такое единодушие. Депутатский корпус, дума Тольятти, озаботившись состоянием города, той ситуацией, которая сложилась, провел предварительные консультации еще до заседания думы по возможной кандидатуре, что для меня очень важно».

Дмитрий Азаров рассказал, что с Николаем Альфредовичем Ренцем знаком не один год. По его словам, Ренц имеет колоссальный опыт работы в городском округе Тольятти, в том числе в должности заместителя главы города, успешный опыт работы депутата губернской думы. А те, достижения, которые демонстрирует сегодня городская больница № 5 Тольятти по спасению жизни людей – это также огромная заслуга Николая Ренца как главврача, как депутата, как руководителя информационного центра штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Эту работу высоко оценили жители региона. Думаю, его профессионализм, доверие к нему спасло не одну жизнь. Прислушиваясь к его рекомендациям, люди более ответственно относились и относятся к своему здоровью и здоровью окружающих, – добавил Дмитрий Азаров. – Я считаю, что Николай Альфредович – эта та фигура, которая может консолидировать не только различные политические партии, но и городское сообщество в целом, потому что доверие к нему сегодня крайне высоко. Это тот фундамент, на котором и строится эффективная работа местной власти».

Дмитрий Азаров напомнил о качествах, которые должны быть присущи руководителю.

«У Николая Альфредовича есть опыт, есть авторитет, доверие граждан и то, о чем я говорил с самого начала – есть горящие глаза. Мы обсуждали возможные перспективы развития города, реализацию конкретных проектов – и его глаза загораются, что называется, «на раз». Появляются идеи, предложения, как тот или иной проект реализовать. Николай Альфредович видит возможность в любой ситуации, даже сложной. Не причины что-то не делать, а возможности реализации», – отметил Глава региона.

Губернатор подчеркнул, что представителям разных социальных групп, политических взглядов в Тольятти важно сплотиться, чтобы преодолеть непростой период. Фундамент для этого, по словам руководителя региона, уже заложен – развивается особая экономическая зона, есть показатели, вселяющие уверенность в успешном росте промышленного производства. «Нужно сформировать команду, которая будет работать на перспективу и будет чувствовать ответственность», – уверен Дмитрий Азаров.

Николай Ренц подтвердил свою готовность подать документы для участия в конкурсных процедурах по выбору мэра Тольятти: «Мне очень важна поддержка – и городского сообщества, и, в первую очередь, Дмитрия Игоревича Азарова. Я воспринимаю слова Главы региона не как оценку, а как определенный посыл и аванс. Доверие и жителей, и Губернатора в этой ситуации надо будет оправдывать. Буду работать столько, сколько надо. Как говорит Дмитрий Игоревич, в режиме «24 на 7» – я привык к этому. Надеюсь, все, кому небезразличен наш город – и фракции, и жители, и бизнес, и активная общественность, – присоединятся к этому, и мы будем вместе менять то, что нас окружает, безусловно, в позитивном направлении».

Напомним, экс-глава Тольятти Сергей Анташев 17 февраля подал заявление об отставке. Вопрос о досрочном прекращении полномочий градоначальника тольяттинская дума рассмотрела 3 марта. Теперь городские депутаты должны запустить новую конкурсную процедуру по отбору кандидатов на пост главы Автограда. На время ее проведения исполняет обязанности руководителя администрации первый заместитель главы Тольятти Игорь Ладыка.

Дмитрий Азаров поблагодарил экс-мэра Тольятти Сергея Анташева за его работу в должности главы городского округа. «Сергей Александрович принял решение. Решение – честное. Он сообщил мне об этом в ходе нашей личной встречи. Это поступок, который я воспринял с пониманием. Хочу пожелать ему успехов. Уверен, что его опыт, профессионализм будут востребованы в городском хозяйстве и экономике города», – сказал Глава региона.