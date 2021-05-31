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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров: ни одна другая партия не формирует списки своих кандидатов вместе с жителями

31 мая 2021 22:34
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В Самарской области озвучили итоги предварительного голосования.

В Самаре состоялось заключительное заседание Самарского Организационного комитета по проведению предварительного голосования.

«Предварительное голосование является ярким примером того, что Партия «Единая Россия» находится в постоянном диалоге с гражданским обществом и по всем социально значимым вопросам советуется с людьми. Мы предложили гражданам вместе определить кандидатов для выдвижения от «Единой России» на выборах. Ещё раз подчеркну: ни одна другая партия не формирует списки своих кандидатов вместе с жителями. «Единая Россия» – единственная политическая сила, которая проводит формирование списков своих кандидатов открыто, гласно, прозрачно. Такую степень открытости и ориентации на запросы граждан демонстрирует только наша партия», - обратился к членам оргкомитета  его председатель, секретарь реготделения партии, глава региона  Дмитрий Азаров. 

Предварительное голосование в Самарской области стало высококонкурентным. Заявиться на праймериз мог любой член партии, и даже беспартийный. Претендентами на выдвижение от партии в Государственную Думу и Губернскую Думу стали 322 человек. Наряду с действующими депутатами, политиками со стажем, в предварительном голосовании приняли активное участие много новых лиц, молодёжи. Среди них немало ярких людей, которые достойно проявили себя - волонтёров, медицинских работников, представителей общественного самоуправления. 

«Взять, к примеру, Тольятти. Появление новых лиц, высокий уровень конкуренции, привлекли избирателей – и город оказался одним из самых активных в ходе предварительного голосования», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Всего в предварительном голосовании онлайн и на счётных участках в Самарской области приняли участие 355 с половиной тысяч человек (355 483), что составляет почти 15% (14,7%) избирателей региона. 

Дмитрий Азаров поблагодарил всех жителей региона, принявших участие в этом общественно значимом голосовании:

«Нам очень важен голос каждого! И конечно, спасибо всем вам за организацию процесса. Ведь если голоса, поданные через интернет-сайт, считала машина, то для сведения данных с участковых комиссий вы вручную в короткий срок обработали больше 600 000 бюллетеней. Спасибо вам, коллеги. Это мощный политический и кадровый задел для всей нашей последующей партийной работы. Кандидаты предварительного голосования прошли настоящую проверку в открытой конкуренции за поддержку людей».

Ознакомиться с результатами Предварительного голосования 2021 можно на сайте.

Далее список на выборах депутатов Самарской Губернской Думы будет определён региональной конференцией, а  выборы депутатов Государственной Думы выдвижение кандидатов должно произойти на Съезде Партии 19 июня в Москве, сообщили в пресс-службе реготделения партии "Единая Россия".

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"

 

Теги: «Единая Россия» итоги предварительное голосование

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