Дмитрий Азаров назвал приоритеты бюджета Самарской области на ближайшие три года

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В понедельник, 30 октября, в Самаре под председательством губернатора Дмитрия Азарова проходит расширенное заседание Правительства Самарской области. С участием депутатов Самарской Губернской Думы, членов регионального Правительства, глав муниципалитетов, общественников, представителей научного, экспертного и бизнес- сообщества, профсоюзов, СМИ, лидеров религиозных конфессий, почетных граждан региона, обсуждаются предварительные итоги и прогноз социально-экономического развития региона, а также областной бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Дмитрий Азаров подчеркнул: выносимый на обсуждение проект бюджета призван решить ряд взаимосвязанных стратегических задач, стоящих перед Самарской областью.

«Наши приоритеты здесь очевидны. Во-первых, главная, основополагающая задача, которая стоит перед каждым из нас - всемерно содействовать успеху специальной военной операции, сосредоточить усилия государства, государственных региональных органов, всего общества на помощи нашим воинам-защитникам, на всесторонней поддержке их семей, на сплочении людей, на консолидации общества вокруг нашего национального лидера - Президента России Владимира Владимировича Путина во имя достижения единой общенародной победы. Во-вторых, всё, что работает на нашу победу и приближает её, мы обязаны и будем всемерно продвигать и поддерживать», - заявил глава региона.

Кроме того, подчеркнул губернатор, исключительно важно обеспечить четкую социальную направленность основного финансового документа Самарской области, как условия сохранения и укрепления общественной стабильности. «Несмотря на любые объективные сложности мы с вами не имеем ни политического, ни просто человеческого права снижать уровень поддержки и внимания к людям. Более того – мы будем эту работу продолжать, а меры поддержки – увеличивать несмотря ни на что. Исполнение всех социальных обязательств перед людьми –приоритет, четко отраженный в проекте бюджета», - отметил он.

В условиях агрессивного давления внешних санкций, влияния нестабильной геополитической и международной макроэкономической ситуации экономика региона и социальная сфера показывают устойчивость и успешно адаптируются к происходящим изменениям. Этому способствует конструктивная работа всех ветвей власти Самарской области, институтов гражданского общества, бизнеса, всех жителей региона. «Благодаря колоссальной поддержке со стороны Президента страны Владимира Владимировича Путина, Правительства России, федеральных органов власти мы оперативно адаптируем к новым вызовам и изменениям наши экономические и социальные проекты», - отметил Дмитрий Азаров.

Развиваться позволяют стратегические заделы в сфере развития инженерной, транспортной, финансовой инфраструктуры, привлечения инвестиций, создания новых производств, обеспечения благоприятных условий для ведения бизнеса. «Несмотря на сложнейшие, особенно для промышленно развитых регионов, условия хозяйствования мы по-прежнему входим в ТОП-10 ведущих экономик страны. Большинство показателей социально-экономического развития в 2023 году демонстрирует положительную динамику, опережая среднероссийские темпы», - привел пример губернатор. По базовым видам экономической деятельности – промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля – индекс выпуска товаров и услуг превысил уровень 8 месяцев 2022 года на 8,1 %. Темпы прироста этого показателя в два раза выше среднероссийской динамики. Промышленный сектор также демонстрирует хорошие восстановительные тенденции. Рост промышленного производства в целом составил 108,8%, что значительно выше показателя в среднем по стране.

«Такие результаты объективно свидетельствуют о том, что предприятия Самарской области смогли не только преодолеть, но и воспользоваться санкциями, трансформируя их в возможности для роста. Они успешно налаживают связи с альтернативными партнерами и поставщиками, определяют новые рынки сбыта, выстраивают эффективную логистику, эффективно используют меры поддержки, выработанные как на федеральном, так и на региональном уровне. И, конечно, Правительство региона активно занимается продвижением продукции самарских производителей как внутри страны, так и на внешнем периметре», - сообщил глава региона.

Самарской области удается сохранять доверие инвесторов. В результате системной работы по созданию комфортных условий для ведения бизнеса, начиная с 2021 года, регион стабильно входит в первую десятку регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов России. «Портфель реализуемых в настоящее время инвестпроектов содержит свыше 250 крупных проектов с общим объемом вложений более 1 триллиона 400 миллиардов рублей», - сказал Дмитрий Азаров.

Сохраняется деловая активность и в предпринимательской сфере: численность занятых за 9 месяцев 2023 года выросла на 6,1 % и составляет 685 тыс. человек. Это уже заметный, серьезный сектор экономики нашего региона. По показателям развития сферы МСП Самарская область входит в десятку лидеров Российской Федерации.

Несмотря на непростые условия, область выполняет все взятые на себя социальные обязательства. Помощь от государства получают более одного миллиона жителей нашего региона. «Мы модернизируем социальную инфраструктуру, открываем новые детские сады, школы, медучреждения, обеспечиваем ремонт поликлиник, модернизируем музеи, театры, другие учреждения культуры и спорта. Значительное внимание уделяем развитию спортивной инфраструктуры, в результате чего ежегодно растет доля людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. И на 1 сентября оценка уже 54,4% жителей, регулярно занимающихся спортом».

Удалось обеспечить позитивную динамику показателей благосостояния населения. В этом году (данные за семь месяцев) реальная заработная плата увеличилась на 9,8 % за этот период, что выше, чем по России. В России этот показатель по статистическим данным составляет 7,1 %. Растут и реальные денежные доходы населения. «По величине среднедушевых денежных доходов область занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Это при том, что у нас никаких северных надбавок, доплат не существует. Наша задача – укрепить эту тенденцию, чтобы люди стремились жить, учиться и работать в нашем регионе», - акцентировал внимание губернатор.

При разработке бюджетных параметров учитывалось, что в среднесрочной перспективе сохранится негативное влияние санкций на социально-экономическое развитие региона. «Наша общая задача – обеспечить достойный ответ на существующие вызовы и достижение на региональном уровне стратегических ориентиров, обозначенных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Продолжится совместная работа по выстраиванию надежных взаимовыгодных связей с дружественными странами, развитию новых компетенций региона, отвечающих современным требованиям и обеспечивающим технологический суверенитет нашего государства. Губернатор выразил благодарность за внимание к региону крупнейшим партнерам - корпорациям «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «Российские железные дороги», «Транснефть», «Т-плюс». Также глава региона отметил эффективную работу руководства и трудовых коллективов крупнейших предприятий региона, в том числе градообразующих.

Продолжится работа по реализации прорывных инфраструктурных проектов, запланирована реализации проекта по развитию производства беспилотных авиационных систем. «Многообещающим перспективным проектом станет открытие международного межвузовского кампуса по IT-направлению, который привлечет в наш регион молодых и амбициозных, дерзких и творческих людей, уверен, даст импульс многим другим начинаниям», - напомнил губернатор. При этом внимание будет уделено модернизации и повышению эффективности использования уже имеющихся объектов.

Областной бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов формировался на основе взвешенного анализа текущего состояния и возможностей экономики и социальной сферы, а также критического прогноза на среднесрочную перспективу. Документ ориентирован на сохранение финансовой устойчивости региона, приоритетом являются расходы на исполнение всех социальных обязательств. «Более того, предусматривается рост расходов социальной направленности. В целом, на осуществление социально значимых и иных первоочередных расходов бюджета планируется направить более 68 % к общему объему расходов», - сообщил глава региона.

Важный бюджетный приоритет - усиление мер поддержки семьям с детьми. «Коллеги, мы с вами видим, что Президент ежегодно фактически инициирует новые решения в этой сфере по поддержке семей с детьми. И мы ни в коем случае здесь не должны отставать от этого заданного Президентом тренда», - обозначил задачу Дмитрий Азаров.

С 2017 года расходы областного бюджета на так называемый «детский бюджет» возросли в 3 раза. В следующем году также ожидается рост, он обусловлен введением ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка - Единого пособия, объединившего ряд ранее действующих отдельных мер социальной поддержки семей.

По словам губернатора, только для выплаты этого пособия по предварительным расчётам общие расходы составят более 42 миллиардов рублей, включая средства областного бюджета и федерального бюджета. «Мы превышение на следующий год планируем 15 миллиардов рублей», - сообщил глава региона.

Также в проекте бюджета в полном объёме предусмотрены средства, необходимые на софинансирование национальных проектов, заключенных соглашений, продолжение строительства ранее начатых объектов.

«Я ожидаю, что деловое общественное обсуждение представленных сегодня документов позволит нам сделать бюджет Самарской области ещё более качественным, отвечающим коренным интересам граждан и задачам развития региона в современных условиях», - заключил губернатор.

Фото: Юлия Рубцова