Дмитрий Азаров назначил на должность заместителя председателя Правительства Самарской области Наталью Катину

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Глава региона ранее подчеркивал, что решения по ключевым назначениям в правительстве региона будут приняты по результатам проведения выборов. Самарская область показала высокий уровень активности, консолидации во имя достижения национальных целей развития страны.



Наталья Катина работает в должности заместителя председателя Правительства Самарской области с 2020 года. В конце прошлого года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".



Она продолжит курировать экономический блок. В последние годы в регионе проводится системная работа по повышению инвестиционной привлекательности: развиваются инвестплощадки, внедряются новые инструменты поддержки бизнеса, каждый инвестпроект сопровождается на всех этапах его реализации.



За последние несколько лет Самарская область показала в инвестиционном рейтинге АСИ впечатляющую динамику, стартовав с 65-го места.



Сегодня регион входит в первую десятку субъектов страны. В 2023 году благодаря работе управленческой команды во главе с губернатором Дмитрием Азаровым Самарская область не только укрепилась в первой десятке субъектов с лучшими условиями для бизнеса и инвесторов, но также вошла в топ-5 регионов-лидеров по направлению "Инфраструктура и ресурсы", сообщает СОВА.

Фото: Андрей Савельев