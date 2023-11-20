Дмитрий Азаров назначил на должность министра сельского хозяйства Самарской области Николая Абашина

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Губернатор Дмитрий Азаров на должность министра сельского хозяйства и продовольствия региона назначил Николая Абашина. Он работает в Правительстве Самарской области, возглавляя ведомство, с 2018 года.

Во время встречи глава региона обсудил с руководителем министерства итоги развития агропромышленного комплекса, а также задачи на ближайшие годы.

Николай Абашин, отметил, что аграрии региона в этом году собрали 2,6 миллионов тонн зерна при средней урожайности 23,4 центнера с одного гектара. Собранный в текущем году урожай зерновых полностью покрывает потребности региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне. Руководитель областного министерства добавил, что посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай уходящего года превысила уровень предыдущего и составила 2,2 млн гектаров.

«Под урожай 2024 года сев озимых проведен на площади 523,5 тысяч гектаров, – отметил Николай Абашин. – Засыпается на хранение семенной материал, ведется его проверка. Подготовлено более 1,2 млн га почвы». Глава региона обратил внимание руководителя минсельхоза области на необходимость сокращения площади неиспользуемых земель и возвращения их в сельхозоборот.

Что касается сферы животноводства, то на данный момент производство мяса скота и птицы в живом весе во всех хозяйствах региона увеличилось на 4,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 96,1 тыс. тонн. Валовой надой молока вырос на 2,5 % и составил 357,7 тыс. тонн.

Руководитель минсельхоза также отметил темпы обновления сельхозтехники. За 9 месяцев 2023 года в рамках технической модернизации машинотракторного парка сельскохозяйственными товаропроизводителями области приобретено 273 трактора, 141 зерноуборочный комбайн, 2 кормоуборочных комбайна и другая сельскохозяйственная техника на общую сумму 6,6 млрд рублей.

Продолжается реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», направленной на создание социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях. В рамках программы капитально отремонтированы 4 школы и 1 дом культуры и 1 Дом молодежных организаций, построено 2 детских сада и 1 капитально отремонтирован. Осуществляется реализация проектов компактной жилой застройки, строительство объектов по благоустройству, предоставление жилых помещений по договору найма. В текущем году получателями собственного жилья станут 80 семей сельских жителей.

Глава региона поблагодарил Николая Абашина и в его лице всех сотрудников министерства, которые оказывают всю необходимую помощь фермерам и животноводам, что позволяет демонстрировать высокие результаты в сфере АПК на протяжении ряда лет. Дмитрий Азаров нацелил руководителя ведомства на дальнейшую плодотворную работу на руководящей должности. «Нам ни в коем случае нельзя снижать набранных темпов. В условиях санкционного давления нам нужно обеспечить продовольственную безопасность региона и страны», – сказал губернатор и пожелал Николаю Абашину успехов в работе.

Фото: Светлана Осьмачкина