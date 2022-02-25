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Дмитрий Азаров обозначил на парламентском форуме в Душанбе необходимость расширения работы с трудовыми мигрантами.
Дмитрий Азаров инициировал создание центров подготовки трудовых мигрантов в Таджикистане
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Дмитрий Азаров инициировал создание центров подготовки трудовых мигрантов в Таджикистане

25 февраля 2022 15:17
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Дмитрий Азаров обозначил на парламентском форуме в Душанбе необходимость расширения работы с трудовыми мигрантами.

В пятницу, 25 февраля, в Душанбе проходит VII Межпарламентский форум «Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества». В нём принимают участие парламентарии двух стран, а также главы ключевых для развития двусторонних связей регионов. Российскую делегацию возглавляет Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. Интересы Самарской области по приглашению спикера верхней палаты парламента представляет губернатор Дмитрий Азаров.

Одна из ключевых тем форума – обеспечение законности и правопорядка в миграционной сфере. По мнению Председателя Совета Федерации, необходимо сформировать задел для урегулирования чувствительных вопросов трудовой миграции: «Мы настроены на то, чтобы таджикские работники трудились легально, с соблюдением всех норм и требований российского законодательства, и их права были максимально защищены».

Валентина Матвиенко отметила масштабную работу по модернизации правовых режимов временного пребывания и постоянного проживания в России иностранных граждан.

«В перспективе будет скорректирован порядок привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности, появятся новые удобные и безопасные цифровые сервисы для иностранных работников. Важным шагом может стать и организация центров подготовки трудовых мигрантов в Таджикистане, обучение их русскому языку и основам российского законодательства», – подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

С инициативой о создании таких центров на территории Таджикистана первым вышел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Количество граждан Таджикистана, выбирающих Самарскую область для работы, год от года растёт. Поэтому следует уделять постоянное внимание вопросам миграционной политики», – отметил он. Только в прошлом году гражданам Республики было выдано более 10 тысяч патентов на трудовую деятельность, а всего в регионе зарегистрировано более 17 тысяч граждан Таджикистана.

«Их адаптация в нашей стране, комфортное и бесконфликтное пребывание – это наша общая задача. Приезжая в нашу область, они остаются гражданами Республики Таджикистан. Наша обоюдная ответственность – организовать все процессы так, чтобы люди могли приехать в наш регион на заработки, достойно работать, жить, реализовать себя. А для этого их надо готовить заранее, ещё на территории Республики Таджикистан, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Когда человек приезжает в другую страну, не зная языка, законодательства, культурных, религиозных традиций, это может порождать межличностные конфликты. А на их почве некоторые безответственные политиканы пытаются раздуть межнациональный конфликт. Этого нельзя допустить в отношениях между нашими народами, имеющих такие давние и прочные традиции, дружбы и добрососедства».

Губернатор уверен: в миграционном вопросе важно обеспечить порядок. Именно поэтому необходима современная адресная система взаимодействия по организационному набору граждан Республики, принявших решение приехать в Самарскую область.

«У нас создан «Региональный центр помощи мигрантам». На мой взгляд, открытие таких центров на территории Республики Таджикистан стало бы хорошим элементом сотрудничества в миграционной сфере, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы уже предварительно договорились с заместителем министра труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан о том, что мы подпишем такое соглашение, благодаря которому совместно откроем здесь специальные центры. Они будут ориентировать людей по профессиональным навыкам, по рабочим местам на территории Самарской области, будут давать им основы законодательства Российской Федерации, будут рассказывать о традициях проживания на самарской земле – гостеприимной и многонациональной. Я думаю, что каждый человек, прибывающий в Российскую Федерацию, в Самарскую область, об этом должен знать».

Глава региона добавил, что подобный опыт по созданию центров помощи мигрантам у Самарской области уже есть.

«Мы эффективно работаем в этой сфере с Узбекистаном. 14 таких пунктов на территории Республики открыто совместно с Самарской областью. Таджикистан станет второй страной», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он добавил, что Правительство региона активно взаимодействует с общественной организацией «Региональная национально-культурная автономия таджиков Самарской области». Накануне форума губернатор провёл встречу с председателем Совета общественной организации «Региональная национально-культурная автономия таджиков Самарской области» Сунатуло Назриевым. Ключевой темой обсуждения стала работа общественной организации по социализации граждан Таджикистана на территории региона.

«Нужно постоянно этим вопросом заниматься. Очень чувствительная тема. Если человек приезжает и нарушает традиции земли Самарской, то это вызывает большое напряжение. А негатив от конкретного человека может перекладываться на целый народ. Этого нельзя допустить. И вам, конечно, нужно максимум усилий прилагать, чтобы люди понимали, как здесь жить, как работать, какие есть традиции, и бережно к ним относились», - отметил Дмитрий Азаров в ходе встречи с руководителем автономии.

И уже сегодня эта тема получила развитие на Межпарламентском форуме. Достигнуты конкретные договорённости, которые помогут регулированию отношений в миграционной сфере.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Дмитрий Азаров

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