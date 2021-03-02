Дмитрий Азаров и Леонид Симановский провели совместный прием граждан

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Во вторник, 2 марта, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам, депутат от Самарской области Леонид Симановский провели совместный прием граждан. Жители региона обратились с вопросами поддержки малого и среднего бизнеса, развития промышленности. Один из вопросов касался взыскания задолженности по выплате алиментов.

Заявительница Александра С. живет в Самаре и одна воспитывает трех детей. Муж давно ушел из семьи, но алименты не платит. Соответствующее судебное решение вынесено еще в 2013 году, а деньги на детей бывший супруг ни разу так и не перечислил. За эти годы долг вырос до 1,2 миллионов рублей. Именно поэтому мать-одиночка обратилась к Губернатору с просьбой оказать содействие в исполнении решения суда по выплате алиментов.

К разговору был приглашен Руководитель управления ФССП по Самарской области Закир Муратов. Он отметил, что исполнительное производство в отношении бывшего супруга Александры было возобновлено. Должник объявлен в розыск. «Пришлось провести комплекс розыскных мероприятий. В ходе отработки установлено имущественное положение должника, места возможного проживания. У него в собственности есть автотранспортное средство, уже завтра планируем произвести арест машины. Кроме того, наложен запрет на распоряжение недвижимым имуществом. До конца текущей недели мы планируем должника привлечь к административной ответственности», – подчеркнул руководитель ведомства.

Чтобы вернуть автомобиль, должник должен будет в десятидневный срок выплатить весь долг. В противном случае машина будет продана. Если этих средств не хватит на погашение задолженности по алиментам, будет реализовано и иное имущество.

«Александра Сергеевна – мама троих детей. Поэтому есть крайняя необходимость в быстром решении ее вопроса. Дети нуждаются в поддержке и заботе. Очень надеемся, что за 2 месяца задолженность будет взыскана», – отметил Дмитрий Азаров и призвал руководителя регионального управления службы судебных приставов взять ситуацию на личный контроль. Глава региона также поручил руководству областного министерства социально-демографической и семейной политики оказать необходимую помощь по представлению мер поддержки многодетной маме.

Напомним, аналогичная ситуация уже рассматривалась Губернатором во время прошлого приема граждан, который состоялся в декабре 2020 года. Тогда во время беседы с жительницей Тольятти выяснилось, что ее бывший муж не платит алименты. По информации женщины, на тот момент он работал в Пензенской области. Дмитрий Азаров связался со своим коллегой-губернатором и попросил оказать содействие в поиске должника. Выяснилось, что мужчина в регионе уже не работает. В результате проверочных мероприятий его нашли на Крайнем Севере и призвали к ответственности. В итоге бывший супруг, который долгое время скрывался и уклонялся от выплаты алиментов, вернул всю сумму полностью.

Поскольку случаев, когда отцы уходят из семей и не платят алименты, много, – по предложению Губернатора руководством регионального управления федеральной службы судебных приставов было принято решение о проведения месячника «Алиментщик» на территории Самарской области.

«За 3 недели сотрудниками службы осуществлено 1,5 тысячи выходов по адресам должников. Принудительно доставлено 800 неплательщиков алиментов. В отношении 250 должников составлены протоколы об административных правонарушениях. Теперь, если в ближайшее время эти должники не примут мер к погашению задолженности, то в отношении них будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовных дел. В целом взысканная сумма на данный момент составила 65 миллионов рублей, – подчеркнул Закир Муратов. – В настоящий момент 165 должников, продолжавших уклоняться от уплаты алиментов, уже привлечены к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы сроком до 1 года». Глава региона поблагодарил кадровый состав и инспекторов управления ФССП по Самарской области за проводимую работу.