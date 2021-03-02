Дмитрий Азаров и Леонид Симановский провели совместный прием граждан

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что принимаемых Роскомнадзором мер в этой связи недостаточно.
Яровая попросила СК выявить организаторов призывов к суициду среди подростков в соцсетях
На первом месте находится американский F-22 Raptor.
В США признали Су-35 одним из самых красивых современных истребителей
Экзамен по русскому языку планируется провести 3 и 4 июня.
ЕГЭ в 2021 году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии
Автомобиль с 27 пассажирами столкнулся с грузовой фурой.
NYT: в результате ДТП в Калифорнии погибли не менее 15 человек
Суд также приговорил Александра Борувкова к штрафу в размере 368 млн рублей.
Экс-сотрудника департамента госзакупок Минобороны приговорили к 6,5 года колонии за взятку
Микроорганизмы, которые живут на свалках и в пищеварительном тракте животных и людей, прекрасно переносят длительные полеты в космосе.
Ученые нашли защищенные от воздействия космоса микроорганизмы
Вчера, 1 марта, отмечался один из самых теплых и сближающих праздников – Всемирный день комплимента.
Сотрудники ОГИБДД Шенталинского района вместе с общественниками провели акцию «Примите комплимент!»
«Самара» - «Темп-СУМЗ-УГМК» - 79:74.
Новая победа БК "Самара"
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.58
0.54
EUR 89.57
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Выставка Сызранской школы иконописи в Самарском областном художественном музее
В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны
В первый день весны в Тольятти стартует Фестиваль Счастья
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Дмитрий Азаров и Леонид Симановский провели совместный прием граждан

2 марта 2021 20:52
234
Один из вопросов касался взыскания задолженности по выплате алиментов.

Во вторник, 2 марта, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам, депутат от Самарской области Леонид Симановский провели совместный прием граждан. Жители региона обратились с вопросами поддержки малого и среднего бизнеса, развития промышленности. Один из вопросов касался взыскания задолженности по выплате алиментов.

Заявительница Александра С. живет в Самаре и одна воспитывает трех детей. Муж давно ушел из семьи, но алименты не платит. Соответствующее судебное решение вынесено еще в 2013 году, а деньги на детей бывший супруг ни разу так и не перечислил. За эти годы долг вырос до 1,2 миллионов рублей. Именно поэтому мать-одиночка обратилась к Губернатору с просьбой оказать содействие в исполнении решения суда по выплате алиментов.

К разговору был приглашен Руководитель управления ФССП по Самарской области Закир Муратов. Он отметил, что исполнительное производство в отношении бывшего супруга Александры было возобновлено. Должник объявлен в розыск. «Пришлось провести комплекс розыскных мероприятий. В ходе отработки установлено имущественное положение должника, места возможного проживания. У него в собственности есть автотранспортное средство, уже завтра планируем произвести арест машины. Кроме того, наложен запрет на распоряжение недвижимым имуществом. До конца текущей недели мы планируем должника привлечь к административной ответственности», – подчеркнул руководитель ведомства.

Чтобы вернуть автомобиль, должник должен будет в десятидневный срок выплатить весь долг. В противном случае машина будет продана. Если этих средств не хватит на погашение задолженности по алиментам, будет реализовано и иное имущество.

«Александра Сергеевна – мама троих детей. Поэтому есть крайняя необходимость в быстром решении ее вопроса. Дети нуждаются в поддержке и заботе. Очень надеемся, что за 2 месяца задолженность будет взыскана», – отметил Дмитрий Азаров и призвал руководителя регионального управления службы судебных приставов взять ситуацию на личный контроль. Глава региона также поручил руководству областного министерства социально-демографической и семейной политики оказать необходимую помощь по представлению мер поддержки многодетной маме.

Напомним, аналогичная ситуация уже рассматривалась Губернатором во время прошлого приема граждан, который состоялся в декабре 2020 года. Тогда во время беседы с жительницей Тольятти выяснилось, что ее бывший муж не платит алименты. По информации женщины, на тот момент он работал в Пензенской области. Дмитрий Азаров связался со своим коллегой-губернатором и попросил оказать содействие в поиске должника. Выяснилось, что мужчина в регионе уже не работает. В результате проверочных мероприятий его нашли на Крайнем Севере и призвали к ответственности. В итоге бывший супруг, который долгое время скрывался и уклонялся от выплаты алиментов, вернул всю сумму полностью.

Поскольку случаев, когда отцы уходят из семей и не платят алименты, много, – по предложению Губернатора руководством регионального управления федеральной службы судебных приставов было принято решение о проведения месячника «Алиментщик» на территории Самарской области.

«За 3 недели сотрудниками службы осуществлено 1,5 тысячи выходов по адресам должников. Принудительно доставлено 800 неплательщиков алиментов. В отношении 250 должников составлены протоколы об административных правонарушениях. Теперь, если в ближайшее время эти должники не примут мер к погашению задолженности, то в отношении них будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовных дел. В целом взысканная сумма на данный момент составила 65 миллионов рублей, – подчеркнул Закир Муратов. – В настоящий момент 165 должников, продолжавших уклоняться от уплаты алиментов, уже привлечены к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы сроком до 1 года». Глава региона поблагодарил кадровый состав и инспекторов управления ФССП по Самарской области за проводимую работу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Один из вопросов касался взыскания задолженности по выплате алиментов.
2 марта 2021  20:52 
Дмитрий Азаров и Леонид Симановский провели совместный прием граждан
Один из вопросов касался взыскания задолженности по выплате алиментов. Политика региона
230
Это один из самых крупных проектов в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства.
2 марта 2021  18:16 
Дмитрий Азаров и Леонид Симановский обсудили ход строительства Волжского моста
Это один из самых крупных проектов в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Политика региона
353
Жителей Самарской области предупреждают о метели
2 марта 2021  13:29 
Жителей Самарской области предупреждают о метели
Объявлен желтый уровень опасности. Экология
540
На 2 марта в Самарском регионе подтверждено 275 случаев новой коронавирусной инфекции
2 марта 2021  13:15 
На 2 марта в Самарском регионе подтверждено 275 случаев новой коронавирусной инфекции
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,56, по стране - 59,52. Здравоохранение
648
Жители Самарской области могут участвовать в преображении своих городов
2 марта 2021  11:47 
Жители Самарской области могут участвовать в преображении своих городов
Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства. Благоустройство региона
597
Весь список