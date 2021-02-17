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Дмитрий Азаров и руководители ресурсоснабжающих организаций обсудили планы по обновлению инженерных коммуникаций в регионе

17 февраля 2021 20:36
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Предметный разговор на совещании ждал и те компании, которые не справились с исполнением своих инвестиционных программ в 2020 году.

В среду, 17 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел большое совещание с руководителями ресурсоснабжающих компаний, главами муниципалитетов и профильных министерств. На повестке – предметное обсуждение реализации инвестиционных программ по замене коммуникаций, строительству объектов для обеспечения всех жителей губернии качественной водой, электричеством, газом и теплом.

«Сегодня мы подведем итоги исполнения инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Программ, от которых зависит надежность и безопасность систем жизнеобеспечения всего региона и, конечно же, развитие региона», – отметил Губернатор, открывая совещание.

На протяжении многих лет наполнение инвестиционных программ было на низком уровне. По поручению Дмитрия Азарова в последние три года Правительство изменило подход и требования к работе: обновлены инвестпрограммы с учетом актуальных задач по строительству социальных объектов, дорог, их ремонту, благоустройству территорий.

«К сожалению, бывали случаи, когда объекты, запланированные к реализации по нацпроектам, не были обеспечены инженерной инфраструктурой – так случалось в первый год реализации нацпроектов. Мы изыскивали дополнительные средства, прилагали колоссальные усилия, в ручном режиме подключали объекты и, в первую очередь, это было в Тольятти, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – Коллеги, надеюсь, это все в прошлом. Сейчас у нас есть стратегические задачи, например, по комплексному развитию территорий и реновации исторического центра Самары».

Старому центру города на совещании было уделено особое внимание. Очень важно, чтобы проект реновации не существовал абстрактно, а становился основой для принятия решений по целому ряду направлений – в строительстве, благоустройстве, транспортной сфере, обеспечении инженерной инфраструктурой. «Как этот приоритет отражается на нашей непосредственной деятельности, в том числе, при согласовании инвестиционных программ, обеспечивающих всю необходимую инженерную инфраструктуру? Как это согласовывается с нашими градостроительными документами? Насколько эти приоритеты обеспечены с точки зрения экономического развития региона в целом, как это вписано в план по развитию транспортной инфраструктуры? Пока я не увидел конкретных дел и решений, чтобы обеспечивать здесь результат», – подчеркнул руководитель области.

Дмитрий Азаров обратил внимание на то, что городским властям, отраслевым министерствам и ресурсоснабжающим организациям необходимо объединить усилия и синхронизировать действия, что ускорит процесс реновации исторического центра областной столицы.

О том, как в 2020 году газовые, электросетевые, тепло- и водоснабжающие компании справились с обязанностями по обновлению коммуникаций, доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов. Он отметил, что большинство компаний ответственно подошли к исполнению инвестиционных программ и выполнили их более чем на 100%.

Среди «отличников» – самарский филиал ПАО «Т Плюс». Впервые за много лет компания исполнила все обязательства, взятые по обновлению коммуникаций. 

«Общее количество перекладок теплосетей по Самаре удалось довести до 32 километров, что позволило, в том числе, решить вопросы с обеспечением теплом школы на Пятой просеке», – пояснил директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов.

Дмитрий Азаров поблагодарил руководство компании за ответственный подход, подчеркнув, что крайне важно не сбавлять оборы в текущем, 2021 году, и в последующий период.

«Надеюсь, что и дальше наши совместные масштабные проекты, к реализации которых мы приступили, будут реализованы в полном объеме, – отметил Дмитрий Азаров. – Коллеги, мы готовы всемерно помогать, но очень важно, чтобы вы со своей стороны все обязательства выполняли. Вы видите, прилагаются усилия, каких не было на протяжении многих лет, но и с вашей стороны необходима отдача. Здесь должна быть улица с двусторонним движением».

По поручению Главы региона поддержка оказывается сетевикам в том числе по одному из самых больных вопросов: взиманию платы за оказанные услуги с управляющих компаний и других организаций, обслуживающих многоквартирные дома. Без своевременной оплаты невозможно говорить о масштабном обновлении коммуникаций, повышении качества услуг, предоставляемых населению. В этом вопросе организациям должны оказывать содействие местные власти.

«К сожалению, в какой-то период главы муниципальных образований посчитали, что вопрос оплаты за коммунальные услуги – это не их поле деятельности. Еще раз хочу сказать: это не так. Я работал в должности главы, и мы еженедельно контролировали ситуацию по сбору платежей. Сейчас вы видите, что активно в этот вопрос включились и правоохранительные органы. Только за последнее время порядка 11 уголовных дел возбуждено», – напомнил Глава региона.

Среди тех, кто в полном объеме выполнил инвестиционную программу в 2020 году, – ООО «СКС». Компания начала реализацию проекта по обеспечению качественной питьевой водой жителей поселка Управленческий – проложено почти 700 м водовода по улице Сергея Лазо, практически завершено строительство насосной станции на территории НФС 2, начаты масштабные работы по модернизации городских канализационных систем, выполнены работы по подведению коммуникаций к таким социальным объектам, как Фабрика-Кухня.

В планах на ближайшие годы – строительство коммуникаций от привокзальной котельной к НФС 3. Это позволит обеспечить качественной водой жителей Куйбышевского района Самары и микрорайона Южный город. Компания готова приступить к работам уже в этом году, но ей необходима поддержка для урегулирования ряда вопросов.

Дмитрий Азаров отметил, что обеспечение людей качественной питьевой водой – важнейший вопрос, помощь будет оказана. Также в планах компании – реализовать программу по созданию комфортных условий для жителей «старого центра» Самары, окончательному уходу от водопроводных колонок и выгребных ям во дворах. Дмитрий Азаров подчеркнул, что этот вопрос – ключевой, и нужно постараться решить его в течение нескольких лет.

«Нами запущены две программы: «Вода с улиц в дом» и «Удобства в дом». Программы помогут подвести воду и канализацию в дома жителей исторического центра Самары, – рассказал руководитель компании Владимир Бирюков. – Нам нужна помощь администрации города, чтобы провести инвентаризацию выгребных ям и уличных туалетов. Если будет создана рабочая группа, то у нас есть шанс сделать Самару городом «без ведер» и «без туалетов на улице» в частных домах исторического центра».

«Все, что мы можем сделать для скорейшего решения вопроса, обязаны сделать. Считаю, что это приоритетная задача, проводите мобилизацию ресурсов по всем направлениям, в том числе, и по бюджету», – подчеркнул Губернатор и поручил главе Самары Елене Лапушкиной и министерству энергетики и ЖКХ включиться в решение задач и оказать содействие.

Предметный разговор на совещании ждал и те компании, которые не справились с исполнением своих инвестиционных программ в 2020 году. Среди них – тольяттинская компания АО «ТЕВИС». Рассказывая о причинах неисполнения обязательств, технический директор Андрей Жандин отметил, что в прошлом году было мало заявок о проведении коммуникаций к объектам. Вместе с тем, по информации мэрии города, компания просто не смогла договориться с рядом застройщиков, которые ведут строительство жилых домов.

«Кроме того, по нескольким объектам нацпроектов компания включала избыточные требования по объемам, тем самым завысив стоимость работ. Мы собираем документы и готовим обращение в министерство», – прокомментировал ситуацию глава города Сергей Анташев.

Дмитрий Азаров поручил в кратчайшие сроки разобраться во всех причинах неисполнения инвестиционных программ, и в случае выявления нарушений, применить санкционные меры.

«У нас ни одна компания такого себе не позволяет, хотя объемы перекладки сетей, масштабы инвестпрограммы у той же компании ПАО «Т Плюс» несопоставим больше ваших, – заметил Губернатор, обращаясь к руководству АО «ТЭВИС». – Те замечания, которые представил глава города, поручаю тщательным образом исследовать. Если происходит подмена объектов, устанавливаются избыточные требования, нужно управленческое воздействие. Пусть контролирующие органы рассудят, внимательно посмотрят на эту ситуацию».

Также в ходе совещания были подробно рассмотрены планы по инвестпрограммам на 2021 год. Глава региона подчеркнул: очень важно, чтобы каждый пункт был согласован с профильными министерствами, а работы проводились по возможности комплексно. Так, перекладка труб должна синхронизироваться с планами по ремонту дорог, а по новым социальным объектам должны заранее прорабатываться вопросы технологических подключений.

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Комментарии

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