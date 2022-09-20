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Дмитрий Азаров и Махмуд-Али Калиматов обсудили сотрудничество между Самарской областью и Республикой Ингушетия

20 сентября 2022 19:35
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Для успешного торгово-экономического сотрудничества регионов важно создавать условия, одним из которых является удобная логистика.

Вопросы социально-экономического и гуманитарного сотрудничества между Самарской областью и Республикой Ингушетия обсудили Губернатор Дмитрий Азаров и Глава Республики Махмуд-Али Калиматов.

Сегодня Самарская область имеет стабильные торгово-экономические отношения с другими регионами страны и дружественными странами, создавая новые точки роста, в первую очередь в сфере импортозамещения. Активно развиваются торговые связи и с Республикой Ингушетия.

Для успешного торгово-экономического сотрудничества регионов важно создавать условия, одним из которых является удобная логистика. Дмитрий Азаров и Глава Республики Ингушетия рассмотрели направления сотрудничества в торгово-экономической сфере, эта работа будет продолжена на уровне профильных министерств.

Отдельной темой для обсуждения стал вопрос развития авиасообщения между Самарской областью и Республикой Ингушетия. Летом текущего года были запущены еженедельные регулярные рейсы из Самары в Ингушетию и обратно. Во время встречи Глава Республики Ингушетия обратился к Дмитрию Азарову с предложением рассмотреть возможность организации дополнительного рейса между регионами. Это бы способствовало увеличению взаимного пассажиропотока и расширению деловых и туристских связей, а также позволило бы жителям соседних регионов добираться до Республики Ингушетия, используя аэропорт в Самаре как пересадочный узел.

«Обязательно это сделаем. Мы сейчас прорабатываем вопрос по определению базовой авиакомпании для того, чтобы наш аэропорт Курумоч стал полноценным хабом. Это расширит возможности, и я уверен, что пересадочных рейсов будет больше, и интерес к ним будет расти», - подчеркнул Губернатор Самарской области.

Наращивается сотрудничество между регионами и в сфере высшего образования. Так, в вузах Самарской области проходят обучение порядка 100 студентов из Ингушетии. Махмуд-Али Калиматов отметил, что Республика сегодня заинтересована в квалифицированных кадрах, в первую очередь технических специальностей.

В преддверии приближающегося Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, Глава Республики Ингушетия предложил провести для самарцев дни Республики, в ходе которых организовать совместные выставки, концерты.

«Очень хорошая идея - провести дни Республики в Самарской области, дни Самарской области в Ингушетии. Давайте сделаем это, - поддержал предложение Дмитрий Азаров. - Всегда рад видеть вас на самарской земле. И сам с удовольствием еще раз приеду в гостеприимную Ингушетию. Ваши предложения о сотрудничестве очень интересны, уверен, что совместными усилиями их реализуем».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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