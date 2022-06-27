Дмитрий Азаров и Александр Лукашенко обсудили вопросы сотрудничества Самарской области и Белоруссии

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В понедельник, 27 июня, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Белоруссию и Президент Республики Александр Лукашенко обсудили вопросы наращивания социально-экономического партнерства регионов двух стран.

«Вы не просто близкие нам люди. Вы - наши люди. Вы приехали в свою Беларусь. Так будет всегда. События последних лет и дней нас в очередной раз убеждают, что нам надо быть вместе, нам нечего делить. Как только начнем делить, нас разделят», – подчеркнул белорусский лидер, приветствуя делегацию Самарской области.

Руководитель Самарской области в ответ поблагодарил Главу государства за возможность встречи: «Для нас это большая честь и, конечно, колоссальная ответственность по реализации поставленных задач нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным по расширению сотрудничества между нашими государствами и братскими народами».

«Вы знаете наши возможности, способности. Вы хорошо знакомы с Беларусью, у вас очень обширная программа. Предлагаю сразу определить приоритетные направления совместной работы на ближайшую перспективу. Время также диктует нам определяться, и очень быстро», – обозначил Александр Лукашенко.

Важно отметить, что Беларусь является стратегическим торгово-экономическим партнером Самарской области, и занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров. В прошлом году прирост внешнеторгового оборота по сравнению с 2020 годом составил 31,7%.

Во время встречи Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарской области и Беларусь планомерно расширяют экономическое сотрудничество. «Мы вышли на хороший темп прироста внешнеторгового оборота. Хорошая динамика была за первый квартал текущего года, но потом сказались сложности, которые возникли на АВТОВАЗе, – отметил Глава региона. – Александр Григорьевич, это одна из тем нашего визита. Мы взяли спецификацию с АВТОВАЗа, крупнейшего производителя автомобилей в России, заблаговременно передали коллегам. Уверен, что найдем перспективы для сотрудничества, которые, с одной стороны, позволят выйти на ритмичную работу нашему автогиганту, с другой стороны, будут выгодным сотрудничеством для предприятий Беларуси».

Напомним, в регионе создана и постоянно действует Совместная рабочая группа по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью. Во время ее заседаний обсуждаются вопросы по увеличению взаимных поставок в сфере продукции машиностроения, автокомпонентов, белорусской сельхозпродукции, а также по наращиванию сотрудничества в научной и нефтехимической сферах, в сфере ЖКХ и строительства. Кроме того, ежегодно организуются бизнес-миссии в Республику Беларусь – как с участием крупного, так и субъектов малого и среднего бизнеса.

«Мы рады тому, что в полном объеме востребованы на российском рынке. Сегодня вопрос не стоит, как продать, как это было раньше. Сегодня стоит вопрос, как удовлетворить спрос прежде всего России, огромной страны, по тем товарам, которые мы производим. Задача нашего Правительства – ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными. Мы об этом много в последние дни вели речь с Президентом России, говоря об импортозамещении. Это вопрос номер один. И мы договорились, что очень жестко будем контролировать этот процесс», – заявил Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня есть все возможности, чтобы увеличить товарооборот между Республикой и Самарской областью. «Нужно всего лишь выполнить до точки и запятой то, о чем мы ранее договаривались на различных уровнях. Сегодня сама жизнь нас к этому подталкивает и указывает тот правильный, может быть, единственный путь. Надо опираться на свое», – сказал белорусский лидер.

Белорусский экспорт показывает хороший прирост к прошлому году. В настоящее время предприятия Республики не только исполняют свои обязательства, но и значительно превышают объемы поставок запасных частей и комплектующих, лифтового оборудования, мебели, продуктов питания, лекарств и других товаров.

Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси существенно нарастить объемы поставок самой современной автомобильной, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

«Уверен, что по условиям снабжения, сервисному обслуживанию, финансовому сопровождению мы в состоянии договориться. И последние месяцы об этом свидетельствуют», – сказал Президент.

«Хотя в текущем году цены выросли по независящим от нас причинам, Беларусь практически не снизила темпы импорта из вашей области. Мы стали закупать больше подсолнечного масла, медной проволоки, подшипников. Но это далеко не полный перечень продукции, которую мы могли бы у вас приобретать. Рассчитываем, что ваш визит в Беларусь позволит сбалансировать торговлю. От этого выиграют все», – отметил Александр Лукашенко.

Чрезвычайно важным является и поиск новых возможностей для расширения промышленной кооперации: «Интерес должен быть полный. И рабочие места должны создаваться как в Беларуси, так и в Самарской области».

Еще одно направление сотрудничества – трансфер технологий и экспорт услуг. Белорусским специалистам интересны исследования самарских ученых и экспертов оборонно-промышленного комплекса. В свою очередь Беларусь всегда готова поделиться накопленным опытом в развитии аграрного сектора, может расширить ассортимент поставок продовольствия, участвовать в проектировании и возведении социальных и промышленных объектов. Есть готовность обмениваться научными достижениями и технологиями.

«Конечно, за экономикой, торговлей нельзя забывать гуманитарное направление. И в области образовательных учреждений, деятелей культуры, работы в информационной сфере. Надо, чтобы в Самаре знали, чем живут наши люди, чем они дышат. И мы должны знать, как развивается Самарская область», – сказал Президент.

Дмитрий Азаров отметил, что Самарскую область и Беларусь связывают сотни тысяч человеческих судеб. «Нас связывает славная совместная история, крепкая, надежная дружба в настоящем и, уверен, светлое будущее. Единство и согласие российского и белорусского народов не единожды помогали нам справляться с трудностями. Уверен, так будет и теперь. Мы вместе боролись за правду, независимость, за победу над злом. Мы воспитываем нашу молодежь на героических примерах, – подчеркнул Губернатор. – У нас огромное количество экономических, гуманитарных связей. Наш регион и Беларусь связывают сотни тысяч судеб».

В качестве примера Дмитрий Азаров привел судьбу танкиста Николая Колычева, который был в числе первых, кто вошел в освобожденный от фашистов Минск, он захоронен в Самарской области. Делегация привезла для передачи в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны копии архивных документов о награждении его званием Героя Советского Союза за освобождение Минска, о присвоении ему звания почетного гражданина Минска, а также его военный билет. Также в окружном Доме офицеров Самары работает Лидия Селицкая – внучка первого Героя Советского Союза из Беларуси Николая Селицкого.

Даже в составе делегации Самарской области, прибывшей в Минск, есть люди, имеющие тесные связи с Беларусью. «В составе нашей делегации есть люди и в Правительстве региона, и в бизнес-делегации, которые здесь получали высшие образование, у которых здесь живут родственники, друзья, коллеги. Это тоже нас обязывает к тому, чтобы мы очень ответственно подходили к решению задач», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что в Самарской области в дружбе и согласии проживает 157 национальностей. «Почти 10 тысяч белорусов проживает в Самарской области, очень активно работает общественная организация, с которой мы находимся в самом тесном взаимодействии», – отметил Дмитрий Азаров.

Благодаря такому взаимодействию в прошлом году в областной столице был создан Парк дружбы, где размещены 20 национальных подворий, в том числе и белорусское. «Хочу вас поблагодарить, Александр Григорьевич, потому что белорусская сторона помогла нам в создании белорусского подворья, были привезены предметы старины, которые рассказывают об истории и культуре белорусского народа», – обратился Дмитрий Азаров к Александру Лукашенко.

Президент Белоруссии предложил Губернатору рассмотреть все направления сотрудничества: «Вы должны нам сказать, что мы можем и должны сделать для Самарской области. Мы к вашим услугам. Если нужно и мы можем подставить где-то плечо, мы это готовы сделать».

Подводя некоторые итоги встречи, Дмитрий Азаров отметил, что по вопросу развития сотрудничества Александр Лукашенко дал указания очень внимательно отнестись к вопросу повышения степени локализации производимых на АВТОВАЗЕ автомобилей в Республике Беларусь, и продукции Республики в Российской Федерации.

По словам руководителя области, подготовка к визиту в Беларусь велась не одну неделю, и за это время совместно с двусторонней рабочей комиссией по сотрудничеству были сформированы вопросы, которые заблаговременно были направлены в Минск.

«Мы благодарны нашим коллегам, что эти вопросы были предварительно отработаны, и сейчас в ходе двухдневного визита я рассчитываю, что мы достигнем совместных договоренностей», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Развитие сотрудничества ожидается по широкому спектру направлений, среди которых высокие технологии, гуманитарная сфера и, конечно, экономический блок.

«Уверен, что и те кооперационные связи, которые когда-то по разным причинам были нарушены, мы сможем восстановить, возобновить их. Мы понимаем, насколько это важно для наших стран», – подчеркнул Губернатор.

В состав делегации Самарской области вошли руководители отраслевых министерств, а также представители крупнейших компаний региона: ООО «Пегас-Агро», ООО НТФ «Бакс», ООО «Фуд-Инновация», ООО ТПБЗ «Татищев», ГК «Акрон Холдинг», ООО «Куйбышев ТелекомМетрология», ООО «Ротор-лизинг», ООО «Открытый код», АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара». Их представители в рамках визита в Республику проведут деловые переговоры и заключат целый ряд партнерских соглашений. Самарская область ведет планомерную системную работу по расширению торгового сотрудничества с Республикой Беларусь.

Фото: пресс-служба правительства СО