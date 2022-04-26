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Дмитрий Азаров добился выделения дополнительных 1,3 млрд рублей на поддержу занятости жителей в Самарской области

26 апреля 2022 14:20
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Средства будут направлены на организацию общественных и временных работ, которые дают жителям возможности дополнительного заработка.

Самарская область на поддержку сферы занятости дополнительно получит из федерального бюджета 1,3 млрд рублей. Средства будут направлены на организацию общественных и временных работ, которые дают жителям возможности дополнительного заработка. Об этом было объявлено на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

Сегодня для обеспечения занятости населения в Самарской области реализуются федеральные меры поддержки, введенные по решению Президента РФ Владимира Путина и Правительства РФ. В частности, предусмотрена организация оплачиваемых временных и общественных работ. В условиях неполной занятости по основному месту работы человек имеет возможность зарабатывать иной трудовой деятельностью. Также предусмотрено профессиональное обучение для освоения новых специальностей. На организацию оплачиваемых временных и общественных работ, профобучение субъекты РФ получают средства федерального бюджета, которые в дальнейшем в качестве компенсационных выплат распределяются по работодателям.

С учетом активной работы Правительства Самарской области и позиции губернатора Дмитрия Азарова региону будет выделено из федерального бюджета еще 1,3 млрд рублей. Средства поступят в ближайшее время. Причем, как ожидается, раньше изначально намеченного срока — до конца текущей недели. Это позволит обеспечить выполнение всех заявок, поступивших на временные и общественные работы в мае. «Главная наша задача – уровень благосостояния жителей Самарской области. А значит –занятость населения. Дать людям возможность честно трудиться, зарабатывать и обеспечивать должный уровень благополучия, благосостояния своим родным и близким. Это принципиальнейшая позиция», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Как доложила на совещании министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина, в Самарской области зарегистрировано 11949 безработных. Вместе с тем, открытых вакансий в 3,5 раза больше — 42090. Скрытая безработица, простой, отпуск без сохранения зарплаты и неполное рабочее время — 11107 человек. «Всего 216 предприятий подали заявки на апрель-май на организацию профессионального обучения, временных и общественных работ. Численность участников мероприятий по всем заявкам составляет 37133 человека. Завершается работа по заключению соглашений с предприятиями на май»,— сообщила Ирина Никишина.

Заявки на общественные работы формируют как предприятия, так и муниципалитеты региона, которые могут привлекать людей, в том числе, на уборку и благоустройство. Дополнительные трудовые ресурсы позволяет привести в порядок территории более качественно и оперативно, а жители получают возможность заработка. «Работы в регионе много. Конечно, нужно уделять внимание тому, чтобы предоставлять возможность людям, которые могут оказаться в ситуации неполной занятости, поработать на благо родной земли, города, района», — отметил Губернатор.

На прошлом оперштабе глава региона подверг критике руководителей муниципалитетов за низкую активность в формировании заявок на общественные работы, потребовав в кратчайшие сроки все подготовить. Как сообщила Ирина Никишина, ситуация исправлена: «Сегодня в организацию общественных работ активно включены все муниципалитеты региона. Сейчас на работах по благоустройству территорий заняты 2712 человек».

Губернатор еще раз обратил внимание руководителей городов и муниципальных районов на необходимость контролировать ситуацию с занятостью населения. «Держите руку на пульсе. Все, что касается занятости населения – сейчас вопрос номер один. Вы это прекрасно понимаете. А из него уже раскрываются все остальные необходимости применения мер поддержки предприятий, содействия в реализации программ импортозамещения, поиска поставщиков и потребителей, логистических цепочек и так далее», — обратился Дмитрий Азаров к главам территорий, поставив им задачу отслеживать все риски и угрозы, связанные с занятостью населения.

О новых федеральных мерах поддержки предприятий, принятых на прошлой неделе Правительством РФ, в рамках оперштаба рассказал министр экономического развития и инвестиций области Дмитрий Богданов. Так, для системообразующих организаций сфер промышленности и торговли улучшены условия специальной кредитной программы — предельный размер кредита увеличен с 10 до 30 млрд рублей. Данная мера была введена по предложению Самарской области. «Эта была наша инициатива, в первую очередь, в интересах крупнейшего трудового коллектива «АВТОВАЗ»,— отметил Дмитрий Азаров.

Также дополнительные меры поддержки введены для производителей зерна, ресурсоснабжающих организаций на развитие коммунальной инфраструктуры и компаний – экспортеров, работающих с иностранной валютой.

Кроме того, Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики приняла решение о включении в федеральный перечень системообразующих организаций ещё 8 предприятий Самарской области. Это позволяет им претендовать на дополнительные меры поддержки. «Таким образом, теперь 35 предприятий региона входят в федеральный перечень системообразующих»,— сообщил Дмитрий Богданов.

По информации министра экономического развития региона, представители крупного, малого и среднего предпринимательства Самарской области продолжают активно использовать действующие финансовые меры поддержки. В частности, одобрены 739 заявок на получение льготных кредитов на общую сумму в 43,7 млрд рублей. На реструктуризацию ранее выданных кредитов одобрены 39 заявок на сумму 7,1 млрд рублей. В целом, по всем категориям бизнеса одобрено 790 заявок на сумму 57 млрд рублей, а фактически уже оказана поддержка по 226 заявкам на общую сумму 15,5 млрд рублей.

 

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Дмитрий Азаров

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