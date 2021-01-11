Дмитрий Азаров: «Для муниципальных властей снегопад – это проверка взаимодействия с жителями, предприятиями, ТСЖ, УК»

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В понедельник, 11 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, главами крупных городов региона. Участники заседания обсудили вопросы реализации национальных проектов в губернии, а также работу служб ЖКХ и дорожного хозяйства.

«Мы прошли цикл праздничных выходных дней для абсолютного большинства жителей губернии. При этом сотрудники Правительства Самарской области на работе не первый день: традиционно по всем министерствам, муниципалитетам были организованы дежурства. И все вызовы, проблемы, с которыми сталкивались жители региона, отрабатывались в оперативном порядке», – отметил Дмитрий Азаров в начале совещания.

Начальник регионального управления МЧС России Олег Бойко доложил об оперативной обстановке в регионе за прошедшую неделю. Он подчеркнул, что на территории области чрезвычайных ситуаций не произошло, не было зафиксировано и происшествий на воде. «Толщина льда на реках Самарской области, которая составляет в среднем 34 сантиметра и достигает нормы, позволяет проводить крещенские купания», – сказал он. В связи с этим Губернатор поручил Главам муниципалитетов во взаимодействии с МЧС принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности проведения мероприятий.

«Мы должны быть полностью готовы к проведению мероприятий, потому что количество людей, как правило, достаточно большое. Во всех муниципальных образованиях места для купания должны быть четко определены и оборудованы, люди должны быть проинформированы, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Если места правильно подготовлены и там организовано дежурство всех служб, то риски возникновения чрезвычайных ситуаций минимальны. Важно, чтобы люди не занимались самодеятельностью и все ритуалы совершали в специально подготовленных местах».

Глава региона также поручил сотрудникам областного министерства здравоохранения проинформировать жителей региона, подверженных хроническим и простудным заболеваниям, о рисках для здоровья во время купания в проруби.

Отдельное внимание уделено устранению последствий снегопада. О работе по расчистке от снега дорог регионального значения доложил министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин.

Во время новогодних праздников в зависимости от погодных условий на региональных дорогах ежедневно работало от 110 до 615 единиц специализированной техники, в черте города Самары было задействовано от 65 до 230 машин. На полигоны вывезено 35 тысяч тонн снега. «Все автодороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии, закрытия движения транспорта не было», – добавил руководитель ведомства.

О работе коммунальщиков также доложили руководители крупнейших городов. Самая серьезная «снежная» нагрузка легла на Самару. Глава региональной столицы Елена Лапушкина доложила, что дороги в целом расчищены, сейчас службы активно занимаются расчисткой проездов к социальным учреждениям, остановок и тротуаров.

Самые значительные замечания наблюдаются по внутриквартальным проездам и дворам. «43 управляющие компании не справились с задачей, составляем протоколы», – отметила Глава областной столицы.

Планируется, что уже в ближайшие часы на помощь коммунальщикам придут бригады промышленных предприятий. «126 предприятий откликнулись и выделяют технику для расчистки внутриквартальных проездов. 307 бригад работают по кровлям. В первую очередь там, где есть нависание над тротуарами», – отметила мэр Самары.

«Надо постараться, чтобы сегодня до конца дня все вопросы снять. Те обращения, которые поступили от жителей – необходимо отработать», – поручил Дмитрий Азаров. Помощь городу в вопросе контроля управляющих организаций готова оказать и Государственная жилищная инспекция. Отдельно Губернатор обратил внимание на работу глав внутригородских районов. По ряду территорий наблюдается значительное число жалоб на качество уборки. «По Промышленному району количество жалоб несоразмерно больше, чем по остальным. Обратите отдельное внимание», – обратился Губернатор к мэру Самары.

Аналогичные проблемы с расчисткой дворов и внутриквартальных проездов есть в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске. Об устранении замечаний доложили Сергей Анташев и Михаил Лядин. Губернатор подчеркнул: Главы муниципалитетов несут личную ответственность за качество этой работы.

Очень важно справиться с задачами в ближайшие сутки, оперативно убрать снежные навалы, так как, по данным МЧС, уже в четверг-пятницу снегопад может повториться.

«Снегопады значительные. Но именно здесь и проверяется ваша способность выработки совместных решений – с привлечением предприятий, товариществ собственников жилья, управляющих микрорайонами. Это проверка взаимодействия с жителями, с общественными организациями. Обратите внимание, где должного взаимопонимания нет», – подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.