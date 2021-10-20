Дмитрий Азаров: «Бюджет региона должен отвечать запросу жителей и задачам опережающего развития»

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В среду, 20 октября, состоялось расширенное заседание Правительства Самарской области по вопросам социально-экономического развития региона и формирования проекта регионального бюджета на 2022 – 2024 года. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова традиционно в обсуждении главного финансового документа принимала широкая общественность губернии.

В заседании (в режиме видеоконференции и очно при предъявлении QR-кодов) участвовали представители всех городов и муниципальных районов, органов исполнительной власти, депутатского корпуса, политических партий, бизнеса, научного и экспертного сообщества, профсоюзы, общественники, ветеранские, молодежные и социально ориентированные организации, руководители государственных и частных предприятий из ключевых отраслей, всем жителям была доступна онлайн-трансляция.

В подобном формате народное обсуждение проекта бюджета проходит традиционно по инициативе Дмитрия Азарова. Такой формат комплексного, совместного обсуждения проекта бюджета позволяет сверить векторы социально-экономического развития Самарской области с запросами людей, интересами всех слоев общества и территорий региона. Активное привлечение жителей области к решению важнейших вопросов развития региона – неотъемлемая часть Стратегии лидерства Самарской области, инициированной Дмитрием Азаровым и сформированной на основе пожеланий сотен тысяч самарцев. Широкое общественное обсуждение проекта бюджета Самарской области позволит сделать главный финансовый документ ещё более качественным, отвечающим стремлениям жителей и задачам опережающего развития нашего региона.

«Тем самым мы инициируем своего рода «нулевое» чтение будущего бюджета, предварительное широкое обсуждение его основных позиций. Важно, и лично для меня, получить обратную связь по тем планам, которые мы намерены реализовать в экономике и социальной сфере региона, услышать конкретные предложения, что ещё следует сделать, как повысить эффективность наших действий», – подчеркнул глава региона.

С докладом о социально-экономическом развития региона выступил министр экономического развития и инвестиций Самарской Дмитрий Богданов. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, связанную с пандемией COVID-19, по многим важнейшим показателям экономики в Самарской области удалось достичь серьезного роста по сравнению с 2020 годом. За 9 месяцев 2021 года индекс выпуска товаров в базовых видах экономики по сравнению с 2019 годом вырос на 4%, реальная заработная плата – на 4,6%, инвестиции в основной капитал – на 15,2%. В строительной отрасли объём работ увеличился на 41,6%. Уровень общей безработицы в Самарской области к концу лета опустился до уровня допандемийных значений – до 2,9% (2019 год – 3,9%). Это меньше, чем в среднем по России (4,6%).

В этом году в Самарской области запущено 20 новых производств. В регион пришёл целый ряд новых крупных инвесторов, включая международные компании. Это миллиарды инвестиций и тысячи новых рабочих мест для жителей. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Самарская область благодаря системной работе Правительства региона во главе с губернатором за 4 года поднялась с 65 места на 8, показывая одну из лучших динамик среди субъектов страны. Такие результаты подтверждают высокий уровень доверия к региону со стороны инвесторов и отражают эффективность работы Правительства региона по повышению инвестиционной привлекательности.

На фоне пандемии продолжается успешная реализация стратегических программ развития региона. Как отметил Дмитрий Азаров, в 2020 году не было заморожено ни одного объекта в рамках реализации приоритетных национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В этом году даже были увеличены темпы работ по нацпроектам, на реализацию которых направили почти 61 млрд рублей (в том числе 40,15 млрд – из федерального бюджета).

Благодаря рациональному использованию средств, привлечению дополнительных федеральных ресурсов и внебюджетного финансирования по ряду направлений регион двигается опережающими темпами. Так, за счёт дополнительной федеральной поддержки по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» удалось на полтора года раньше срока достроить мост через реку Сок.

Только в этом году отремонтировано и построено более 580 км дорог. Никогда не было таких масштабов строительства мостов. Раньше срока открылся новый мост через реку Сок, ускоренными темпами идёт работа по 2-му этапу мостового перехода «Фрунзенский», успешно продолжается строительство моста через Волгу со 100-километровой трассой рядом с Тольятти, которая входит в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», а решением Президента страны будет включена в маршрут «Север-Юг».

Строится важнейшая транспортная развязка на пересечении ул. Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре. Готовится к вводу в эксплуатацию реконструированная дорога «Тольятти – Ягодное». Близится к завершению строительство железнодорожной ветки к Особой экономической зоне «Тольятти». Начались проектные работы для строительства скоростной железнодорожной линии «Липяги (Новокуйбышевск)-Самара-аэропорт «Курумоч»-Тольятти». Одобрена заявка региона на получение инфраструктурного бюджетного кредита для завершения первой ветки самарского метро с возведением станции «Театральная». В следующем году планируется начать строительство долгожданной магистрали «Центральная» в Самаре. В части инфраструктурного развития Самарской области в последние годы сделано больше, чем делалось когда-либо в постсоветской истории региона.

По нацпроекту «Жильё и городская среда» в этом году будет благоустроено 163 общественных пространства (на 10 больше, чем планировалось), 313 дворовых территорий (на 41 больше плана), введено 1311 тыс. кв. метров жилья. По нацпроекту «Демография» привлечены дополнительные средства на строительство нового жилого корпуса в «Южном пансионате для ветеранов труда» (Пестравский район), строительство сверх плана 6 универсальных спортплощадок, а до конца года будут введены 9 детских садов почти на 2 тысячи мест. По нацпроекту «Культура» будут построены или капитально отремонтированы 17 сельских Домов культуры, 3 детских школы искусств, музыкальная школа, в муниципалитетах открываются новые модельные библиотеки. По нацпроекту «Образование» только в Самаре построены 2 школы, 47 учреждений оснащены цифровым и медиа-оборудованием, открыты 64 центра образования детей «Точка роста».

«Президент Владимир Владимирович Путин подчеркивал смысл национальных проектов: через развитие экономики, решение всего комплекса социальных вопросов добиваться главной цели – сбережения и умножения народа России, улучшения качества жизни наших граждан. По каждому из национальных проектов в Самарской области идёт работа, которая приносит результаты, ощутимые и заметные каждому жителю нашего региона. Опережающее инфраструктурное развитие – это наш мост в будущее, задел экономики, без которого невозможно опережающее развитие социальной сферы. Инфраструктурное развитие задаёт условия для притока инвестиций, ускорения темпов развития экономики, роста доходов граждан, создания лучших условий для жизни, повышения качества социальной сферы. Современная инфраструктура – это локомотив, который тащит вперёд всю нашу область, повышает уровень благосостояния людей», — подчеркнул глава региона.

Проект бюджета на 2022-2024 года представил министр управления финансов Самарской области Андрей Прямилов. Доходная часть областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) составит 183,9 млрд в 2021 году, 190,8 млрд – в 2022 году, 197,3 млрд – в 2023 года. Расходы: 189,9 млрд в 2021 году, 199, 3 млрд – в 2022 году, 197,2 млрд – в 2023 году.

«Формирование проекта бюджета проводилось в условиях жестких бюджетных ограничений в обстановке меняющихся социально-экономических условий в мире, России и Самарской области. Ключевая задача бюджета 2022 года – сохранить финансовую и социальную стабильность в регионе, продолжить реализацию программ развития», – обозначил приоритеты министр финансов.

«Хочу отметить, что вызов, с которым мы сейчас столкнулись, просто несопоставим с теми мировыми экономическими проблемами, которые были в 2008 и 2009 годах. В этот беспрецедентный период мы достойно держим удар. Продолжающаяся пандемия и её возможные последствия для экономики создают очень серьёзный фактор неопределённости, который мы должны учитывать при формировании наших планов», – акцентировал губернатор.

По словам Андрея Прямилова, проект главного финансового документа Самарской области сохраняет четкую социальную направленность и полностью гарантирует выполнение всех действующих социальных обязательств. Большая часть расходов областного бюджета на период 2022-2024 годов будет направлена в сферы здравоохранения, образования, социальную политику, строительство социальной инфраструктуры, оказание комплекса мер социальной поддержки граждан согласно Посланиям Президента РФ Владимира Путина. Сегодня в регионе применяются 124 меры социальной поддержки населения, получателями которых являются более 1 миллиона жителей области. Постоянно добавляются новые виды поддержки: подарки новорождённым, выплаты выпускникам, поступившим в вузы и ссузы региона, компенсации по ипотечным кредитам сельским медикам и педагогам. Всего в социальную сферу планируется направить 117 млрд рублей, или более 60% общего расхода бюджета. Вместе с тем, эти расходы увеличены на 10,5 млрд руб. (9,9%) по сравнению с первоначальным проектом бюджета на 2021 год, а по отношению к уровню 2018 года рост составляет почти 30%.

В центре особого внимания останется сфера здравоохранения, защита здоровья людей, противодействие пандемии COVID-19. В регионе продолжается работа по модернизации первичного звена здравоохранения. Благодаря нацпроекту по итогам года будет поставлено 78 единиц современной медицинской техники, откроются 2 центра амбулаторной онкологической помощи. Ведется реконструкция Самарской областной детской инфекционной больницы и здания Нефтегорской центральной районной больницы, строительство поликлиники в пгт. Смышляевка Волжского района, инфекционного корпуса на 100 коек в Сызранской городской больнице № 2, поликлиники на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе Самары.

Кроме того, предусмотрены средства на приобретение медикаментов и оказание высокотехнологичной медицинской помощи, увеличение размера выплат медработникам, трудоустроившимся по наиболее востребованной специальности, софинансирование расходов муниципальных образований по предоставлению социальной ежемесячной стипендии обучающимся по медицинским специальностям. Всего объем средств областного бюджета в систему здравоохранения в 2022 году составит 20,4 млрд рублей, что в 2 раза больше первоначального плана на 2021 год. В том числе, предусмотрен резерв средств, направленных на борьбу с COVID-19.

«В центре нашего внимания остается охрана здоровья людей. В первую очередь, противодействие пандемии COVID-19. Но не только это. Люди, к сожалению, не перестали страдать и от других болезней, и нам нужно энергично продолжать работу по модернизации первичного звена здравоохранения, развитию сети кардиологической, онкологической помощи. Всё это также требует внимания и поддержки. Крайне важно, чтобы объекты здравоохранения, учитывая требования времени, строились опережающими темпами», – сказал Дмитрий Азаров, поставив соответствующую задачу региональному министерству строительства.

Председатель Самарской областной организации профсоюзов работников здравоохранения Татьяна Сивохина отметила жизненную важность действующего комплекса мер государственной поддержки отрасли медицины и озвучила свои предложения по проекту бюджета. По ее мнению, необходимо обеспечить социальную поддержку медработников в 2022 году на уровне не ниже 2021-го и выйти с инициативой в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования о выделении дополнительного финансирования на повышение тарифов и объемов помощи в системе обязательного медстрахования. Кроме того, Татьяна Сивохина обратила внимание, что в период борьбы с COVID-19 нельзя уменьшать финансирование на лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Спасибо за профессиональный взгляд и крайне важные предложения. Мы обязательно их учтем. Когда тариф Фонда обязательного медицинского страхования столько времени не меняется, конечно, надо ставить этот вопрос. На мой взгляд, здесь также нужна инициатива со стороны Губернской Думы», – отметил Дмитрий Азаров.

Значительный объем средств будет направлен в сферу образования. На организацию питания школьников и модернизацию школьных пищеблоков ежегодно предусмотрено около 600 млн рублей из регионального бюджета и более 1 млрд рублей – из федерального.

Председатель Областного родительского собрания Елена Климова обратила внимание на вопрос капитального ремонт школ, чтобы объемы бюджетного финансирования на эти цели не снижались. «Благодаря поддержке из федерального бюджета, благодаря решению Президента страны, мы точно не уменьшаем средства, предусмотренные на капремонты школ», – ответил глава региона.

Расходы на укрепление материально-технической базы школ (капитальный ремонт, оснащение оборудованием, средствами обучения) в 2022 году составят 791 млн рублей. Еще более 1 млрд рублей направят на строительство и реконструкцию образовательных учреждений в Самаре, Тольятти и Сызрани.

Андрей Прямилов акцентировал внимание, что проект бюджета включает средства на такие социально важные направления, как переселение граждан из аварийного жилья – 1,85 млрд рублей (2022-2023 года), оказание господдержки обманутым дольщикам – 2,46 млрд рублей, строительство и модернизация объектов питьевого водоснабжения – 1,67 млрд, реализация государственной программы «Формирование комфортной городской среды» – 561 млн руб и общественного проекта «СОдействие» – 759 млн рублей (2022 – 2024 года). Также предусмотрены расходы на обеспечение жильем детей-сирот и граждан, работавших в тылу в период ВОВ, предоставление гражданам компенсации расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО.

Президент Союза работодателей Самарской области Алексей Гусев подчеркнул важность исполнения в рамках областного бюджета намеченных социальных программ в интересах человека труда. «Рабочий, который имеет для своих детей детские сады, школы, удобное и качественное медицинское обслуживание, будет показывать другую производительность труда».

По словам главы региона, предлагаемый проект бюджета – это не только социальный бюджет, гарантированно обеспечивающий исполнение взятых обязательств перед жителями губернии, но и реализация проектов по подъёму экономики.

«Наш ответственный, взвешенный подход к бюджетному планированию позволяет нам и сейчас, и в перспективе действовать последовательно, решая долгосрочные стратегические задачи. Он позволяет продолжать основательную, системную работу по национальным проектам, реализовывать комплексную Стратегию лидерства Самарской области», – заявил Дмитрий Азаров.

Директор благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест обратилась с просьбой учесть в проекте бюджета возможность поддержки паллиативных детей. «Наш фонд занимается поиском семей для детей-сирот и поддержкой приемных семей. Такие семьи получают выплату из регионального бюджета на содержание приемных детей: обеспечение питанием, одеждой и всем необходимым. Ежегодно выплата индексируется на процент инфляции. Большая просьба рассмотреть возможность не индексировать ежегодно эту сумму согласно инфляции, а поднять до какой-то значительной величины, чтобы она была адекватна потребностям детей».

Ольга Шелест также подняла вопрос помощи детям с особенностями развития, инвалидам и престарелым людям, проживающим в социальных учреждениях: «Дмитрий Игоревич, ваше прежнее решение об увеличении финансирования на питание этих людей на 30% в период самоизоляции – это было очень верное, грамотное, по-отцовски верное решение. Оно позволило улучшить рацион питания. Было бы здорово, если бы вы сохранили эти 30 %».

Губернатор поблагодарил Ольгу Шелест за ее деятельность на благо жителей региона и поручил учесть озвученные предложения при доработке бюджета.

С учетом поступивших инициатив проект регионального проекта будет доработан Правительством области и направлен в Самарскую Губернскую Думу. «В целом проект бюджета основывается на Стратегии опережающего социально-экономического развития Самарской области, которую Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров представил еще в 2019 году. Сегодня мы с вами не можем не отметить те грандиозные изменения, которые происходят в регионе, а также значительные успехи, достигнутые в ходе опережающего социально-экономического развития региона», – подчеркнул председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

«Я надеюсь, что широкое общественное обсуждение проекта бюджета Самарской области позволит сделать наш главный финансовый документ ещё более качественным, отвечающим стремлениям наших граждан и задачам опережающего развития нашего региона», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: правительство СО