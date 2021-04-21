Депутаты Госдумы от СО о послании Президента РФ Владимира Путина

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Депутат Государственной думы РФ Виктор Казаков считает, что во время послания Президент Владимир Путин озвучил много важных мер поддержки людей и социальных инициатив.

Казаков заявил:

"Например, это касается здравоохранения и туризма. Приятно было услышать о выделении средств на культуру. Важно и то, что ремонтируются сельские дворцы и дома культуры. Нельзя не сказать об услышанных мерах поддержки матерей. Считаю, что много будет сделано в части взыскания алиментов. Этот вопрос приходится рассматривать на личных приемах, его там часто задают одинокие женщины".

Виктор Казаков пояснил, что реализация Послания Президента окажет безусловное влияние на качество жизни людей:

- Хочу отметить, что в нашем регионе уже очень много сделано для людей. Еще раз скажу, что реализация Послания вольется в струю позитивных изменений, произошедших в регионе.

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Леонид Симановский был одним из тех, кто присутствовал на обращении главы государства к российским законодателям. Леонид Симановский отметил важность слов Президента о поддержке бизнеса и регионов.

Леонид Симановский отметил:

- Президент подчеркнул, что главное в жизни – это люди. Задача государства – делать все, чтобы людям жилось лучше. Это поддержка материнства, многодетных семей, детей, родителей, а также тех, кто получает алименты.

Много говорилось о малом бизнесе. О том, что он сейчас закредитован, что ему трудно. Поэтому надо рассмотреть возможность продления ранее полученных кредитов. Это нужно для того, чтобы малый бизнес существовал.

Также депутат отметил важность высказывания главы государства о регионах, о помощи им:

"Регионы – это самое главное, что у нас есть. Есть закредитованные регионы. Поэтому если долг превышает 25 % годового дохода бюджета, то этим регионам надо помогать. Нужно ввести бюджетные кредиты со сроком погашения до 2029 года, заменять коммерческие кредиты на государственные и делать все, чтобы регионы развивались.

Напомним, по поручению Президента России будут введены инфраструктурные кредиты. Финансирование программы – 500 млрд рублей. Как отметил Владимир Путин, такие кредиты в первую очередь получат регионы с наименьшими задолженностями. Деньги будут выдавать на реализацию определенных проектов. Убеждён, эти решения будут способствовать повышению качества жизни граждан страны, в том числе, живущих в Самарской области".

Александр Хинштейн: целый ряд инициатив, озвученных Президентом, будут самым активным образом реализованы на самарской земле

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от Самарской области Александр Хинштейн считает - Президент РФ предложил целый ряд важных инициатив, которые будут самым активным образом реализованы на самарской земле.

"Над частью из них работала "Единая Россия". В этом смысле для нас это некое целеполагание. Набор конкретных шагов, которые предстоит предпринять. Многие из озвученных инициатив надо оперативно законодательно обеспечить. Меня как депутата от территории очень сильно волнует развитие нашего региона - Самарской области. Слушая Президента, я мысленно понимал, что из это может быть нам действительно важно. Во-первых это, то что касается дополнительных мер поддержки культуры. Развитие, ремонт Домов культуры, музеев, выставочных залов. А также поддержка педагогических вузов", - подчеркнул депутат.

По словам Александра Хинштейна, уже состоялось обсуждение с министром просвещения Сергеем Кравцовым по вопросу, на какие дополнительные средства может рассчитывать самарский педагогический вуз.

По словам депутата, важна и поддержка туристического кластера. Это в том числе льготные кредиты на развитие туризма на 15 лет по 3 % годовых:

"Для нашего региона это важнейшие истории. Нам крайне важно развивать туризм", - отметил Александр Хинштейн.

Депутат также добавил:

"Конечно, важны и инфраструктурные проекты. И в этом смысле важнейшим для нас направлением мог бы стать уже подготовленный проект модернизации коммунальной системы центра Самары. Нам необходимо переделывать все, что касается системы водоснабжения, водоотведения, канализации, что не ремонтировалось с довоенного времени.

Очень важно успеть сделать так, чтобы максимум внимания было направлено на нашу самарскую землю. Целый ряд инициатив, сегодня озвученных Президентом РФ, будут самым активным образом реализованы на самарской земле".