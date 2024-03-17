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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Депутаты Госдумы и сенаторы от Самарской области проголосовали на выборах Президента

17 марта 2024 14:06
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Свою гражданскую позицию выразили депутаты фракции «Единой России» и сенаторы, представляющие 63 регион в Совете Федераций.

Свою гражданскую позицию выразили депутаты фракции «Единой России» и сенаторы, представляющие 63 регион в Совете Федераций. Некоторые из них воспользовались дистанционным электронным голосованием.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы  по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель Комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенев отметил, что все мы - участники главного политического события в России и мире.

«Нельзя оставаться в стороне от этого исторического события. Мы выбираем лидера самой большой страны, которая, несмотря на беспрецедентное количество санкций, демонстрирует уверенный рост экономики и промышленности», - подчеркнул он.

Депутат Госдумы предложил каждому жителю России сделать выборы доброй семейной традицией.

«Своим примером мы должны показать детям важность нашего участия в судьбе нашей необъятной Родины», - считает Владимир Гутенев.

Член Комитета Государственной Думы по экономической политике, депутат Госдумы от Самарской области Виктор Казаков исполнил свой гражданский долг в первый день выборов.

Его коллега по фракции, генеральный директор ОАО «Тяжмаш» Андрей Трифонов тоже сделал свой выбор в первый день  голосования.

«В эти дни мы должны определить лидера нашей страны и курс дальнейшего развития как внутри государства, так и на внешнеполитической арене. Обязательно приходите всей семьёй и внесите вклад в важнейшее политическое событие России», - обратился к землякам Трифонов.

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил несомненные преимущества дистанционного электронного голосования.

«Около 5 миллионов россиян примут участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Для сравнения: на выборах 2022 года общее число голосующих дистанционно составило немногим более 110 тысяч человек. Рост колоссальный. Он связан с высокой степенью защиты ДЭГ от взлома и фальсификации результатов. Также ДЭГ предохраняет ход голосования от идиотов с зеленкой и спичками», - заметил он. Парламентарий пришёл на выборы вместе с сыном Артемом.

Сенатор от законодательного органа государственной власти Самарской области, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов проголосовал в Красноярском районе. Он отметил, что несмотря на ранний час и выходной день, многие земляки уже пришли на избирательные участки.

«Это говорит о том, что жители нашей области сознают важность происходящего. Сегодня каждый из нас должен сделать свой ответственный выбор. От этого выбора будет зависеть очень и очень многое. Как для России, так и для нашей губернии. Мы голосуем за то, как будет развиваться наша страна в ближайшие годы.

Уверен, что жители Самарской области готовы взять свою долю ответственности за нашу страну и сделать правильный выбор. Сегодня, без преувеличения, решается судьба страны, а значит, судьба для каждого из нас», - считает сенатор от Самарской области, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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