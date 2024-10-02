Депутаты ГД разработали законопроект об ограничении продажи табака родившимся после 2009 года

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Депутаты от фракции "Новые люди" в Госдуме во главе с Алексеем Нечаевым подготовили и направили на отзыв в правительство РФ законопроект о запрете на продажу табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции гражданам России, родившимся после 31 декабря 2009 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фракции.

"Новые люди" предложили ввести постепенное ограничение на продажу сигарет для тех, кто родился после 31 декабря 2009 года. Такой законопроект направили в правительство Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Ксения Горячева", - пояснили там.

Изменения предлагается внести в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".

"Принятие законопроекта <...> позволит реализовать цели концепции государственной политики противодействия потреблению табака и постепенно выведет из гражданского оборота табачную и иную никотинсодержащую продукцию, сократит до минимального число курящих среди молодого поколения, что позволит в перспективе почти полностью искоренить заболеваемость и смертность от болезней, связанных с потреблением табака", - говорится в пояснительной записке.

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