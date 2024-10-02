Я нашел ошибку
Главные новости:
Который кратко и емко отражает приверженность к здоровому образу жизни, семейным ценностям и гордость за нашу страну: "Спорт. Семья. Россия".
Выбран девиз форума "Россия - спортивная держава"
Это поможет вырастить некурящее поколение.
Депутаты ГД разработали законопроект об ограничении продажи табака родившимся после 2009 года
На месте пожара продолжают работу 227 человек, 49 единиц техники, в том числе от МЧС России - 121 человек, 16 единиц техники.
Пожар в Сызранском районе локализован
Здоровое питание и активный образ жизни.
 Самарский врач рассказала о профилактике заболеваний пищеварительной системы в пожилом возрасте
При несоблюдении требований пожарной безопасности электронагревательные приборы и печи помимо тепла могут принести и большие неприятности.
МЧС СО: осенью увеличивается число пожаров от электротехнических причин
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +18, +20°С.
3 октября в регионе без осадков, до +21°С
Болельщики могут получить до четырех бесплатных билетов в одни руки.
"Солидарность Самара Арена": сборная России по регби вновь сыграет в Самаре
На ней обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества и создание благоприятной среды для предпринимательства и инноваций.
Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями Фонда «Сколково»
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.36
0.14
EUR 103.65
-0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Осенний променад по модернизму в Самаре: открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля»
Рецепты долголетия: накануне Дня пожилого человека активные самарцы повторили с медиками правила здорового образа жизни
В Самаре пройдет лекция «Левитан. Голос страны»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Депутаты ГД разработали законопроект об ограничении продажи табака родившимся после 2009 года

2 октября 2024 17:59
121
Это поможет вырастить некурящее поколение.

Депутаты от фракции "Новые люди" в Госдуме во главе с Алексеем Нечаевым подготовили и направили на отзыв в правительство РФ законопроект о запрете на продажу табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции гражданам России, родившимся после 31 декабря 2009 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фракции.

"Новые люди" предложили ввести постепенное ограничение на продажу сигарет для тех, кто родился после 31 декабря 2009 года. Такой законопроект направили в правительство Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Ксения Горячева", - пояснили там.

Изменения предлагается внести в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".

"Принятие законопроекта <...> позволит реализовать цели концепции государственной политики противодействия потреблению табака и постепенно выведет из гражданского оборота табачную и иную никотинсодержащую продукцию, сократит до минимального число курящих среди молодого поколения, что позволит в перспективе почти полностью искоренить заболеваемость и смертность от болезней, связанных с потреблением табака", - говорится в пояснительной записке.

 

Фото:   freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
2 октября 2024  11:40
Осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
266
1 октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
2 октября 2024  11:26
С октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
273
Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники
2 октября 2024  10:43
Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники
434
Сегодня в Самаре прозвучат сирены в ходе проверки работы систем оповещения
2 октября 2024  09:58
Сегодня в Самаре прозвучат сирены в ходе проверки работы систем оповещения
648
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей
1 октября 2024  10:35
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей
388
Весь список