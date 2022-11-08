Депутаты ГД попросят Генпрокуратуру признать Greenpeace нежелательной организацией

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Депутаты Госдумы направят в Генпрокуратуру РФ обращение с просьбой признать деятельность организации Greenpeace нежелательной на территории России. Об этом сообщил во вторник член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, руководитель иркутского регионального отделения Российского экологического общества Александр Якубовский ("Единая Россия"), передает ТАСС.

"Сегодня с коллегами из межфракционной рабочей группы "Байкал" приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с предложением признать деятельность международной организации Greenpeace, не подпадающей под действие закона об иноагентах, нежелательной на территории РФ", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Якубовский пояснил такое решение тем, что организация финансируется из недружественных стран. "Деятельность Greenpeace нужно признать нежелательной на территории РФ. <…> Мы знаем, что в большей части организация финансируется из недружественных нам стран. <…> Уверен, мы вполне способны сами улучшить экообстановку там, где это необходимо в нашей стране, и защитить наши природные богатства", - сказал он ТАСС.

Парламентарий отметил, что едва ли кто-то сможет представить, что, например, в США будет работать "экологическая" организация, получающая 70% своего бюджета от России и Китая" и параллельно выступающая за "блокировку разных инвестиционных проектов, а состав правления этой организации будет состоять из россиян, китайцев и иранцев".

Депутат также отметил, что сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предполагающий повышение статуса общественных инспекторов по охране окружающей среды, устанавливающий требования к гражданам, желающим стать общественными инспекторами. "Общественные инспекторы смогут участвовать в выездных обследованиях по представленным ими материалам и при открытом рассмотрении дел по административным нарушениям. Также законопроектом предусматривается, что общественные инспекторы смогут представлять предложения по совершенствованию законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования", - уточнил Якубовский.

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