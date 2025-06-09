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День России, «Народный бюджет Самарской области» и экология: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание

9 июня 2025 22:11
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В завершение совещания рассмотрели обращения граждан, поступившие в адрес губернатора.

Сегодня, 9 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел открытое оперативное совещание в региональном Правительстве. Основными темами стали подготовка к празднованию Дня России, реализация программы «Народный бюджет Самарской области» и обращения граждан. Также участники совещания подвели итоги работы по расчистке водных объектов и обсудили дальнейшие планы.

Открывая заседание, Вячеслав Федорищев подчеркнул особую значимость предстоящего праздника: «День России символизирует суверенитет и независимость нашего государства, олицетворяет национальное единство и общую ответственность за настоящее и будущее страны. Этот праздник объединяет всех граждан независимо от национальности, вероисповедания или социального статуса, напоминая о богатстве нашей истории и культуры».

Министр внутренней политики Самарской области Сергей Филиппов подробно рассказал о программе мероприятий.
«Главным, ключевым событием будет праздничное мероприятие на площади Куйбышева, которое состоится 12 июня с 18 до 22 часов. В программе принимают участие творческие коллективы Самары и Самарской области, будут выступления официальных лиц, участников программы «Школа героев». И в качестве хедлайнера, кульминацией мероприятия станет выступление известной российской рок-группы «Звери». Группа имеет пророссийскую позицию, выступала в зоне проведения специальной военной операции», – сказал Сергей Филиппов.

Обращаясь к участникам совещания, глава региона напомнил: на прошлой неделе Президент России Владимир Путин провел Совет по стратегическому развитию и нацпроектам. Одной из ключевых тем стало обсуждение вопросов демографии. Для Самарской области этот вопрос является одним из наиболее актуальных. Заместителю председателя Правительства Самарской области Регине Воробьевой и министру здравоохранения Самарской области Андрею Орлову поручено доложить о реализации нацпроекта, текущей ситуации, мерах поддержки рождаемости и существующих рисках на следующем совещании.

Особое внимание участники уделили вопросу расчистки водных объектов. Как доложил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов, в ближайшие пять лет по национальному проекту «Экологическое благополучие» и региональным программам в Самарской области планируется очистить от донных отложений и растительности 17 водных объектов – рек, озер и прудов.
По информации минприроды, в последние годы от ила и растительности было очищено 15 км русел рек, в том числе 1,8 км (40 га) акватории реки Сызранка. К 2027 году планируется привести в порядок еще 33 га акватории. По словам Артема Ефимова, проект по Сызранке уже дал «совокупный эффект».

«Мы не только достигаем основной цели экологической расчистки дна от ила и растительности, но и повышаем возможности развития водно-гребного спорта», – отметил он.

Помимо этого, в прошлом году расчистили 2 км русла реки Подстепновка в Волжском районе. К октябрю 2025-го также приведут в порядок часть озер Старицы Дубовый Ерик в Куйбышевском районе Самары. Запланировано восстановить более 16 га акватории.
В планах областного министерства природных ресурсов и экологии на ближайшие два года работы по расчистке пруда Школьный в Исаклах, пруда Барский в Шигонах, озера Приказное в Нефтегорском районе и 11 км русла реки Крымза около Сызрани.
Вячеслав Федорищев поставил руководителю министерства задачу ежегодно при формировании бюджета закладывать необходимые средства на сохранение экологического благополучия рек и озер.

«Мы обязаны сохранить все водные ресурсы для будущих поколений, – подчеркнул глава региона. – В перспективе расчистка русел рек позволит развивать судоходство, создавать новые рекреационные и туристические зоны».

Губернатор обратил внимание Артема Ефимова и главы Самары Ивана Носкова на состояние озер и прудов в парках Самары. Много обращений жителей связано, прежде всего, с водоемами в парках 50 лет Октября и Победы.

Как доложил Иван Носков, в прошлом году для подпитки озера Песчаное в парке 50 лет Октября была запущена скважина. Планируется, что в июне уровень воды в водоеме достигнет положенной отметки. Чтобы предотвратить ежегодное обмеление озера, в этом году планируются проектные работы по второй скважине.

По словам Ивана Носкова, на Песчаном в ежедневном режиме ведется очистка озера – биологическая и механизированная. Он также заявил, что в июне в озеро выпустят не менее двухсот особей рыб – толстолобика, белого амура, карпа и карася.
«До 1 сентября планируется восстановить искусственный пруд в парке Победы, – добавил мэр города. – Сейчас подрядчик монтирует гидроизоляцию чаш, приводит в порядок коммуникации и начинает благоустройство пруда».

Еще один вопрос повестки – реализация программы «Народный бюджет Самарской области», запущенной с 1 января 2025 года. Как отметил губернатор, именно жители должны определять направления расходов муниципалитетов, на какие объекты направить усилия в первую очередь.

В 2025 году к реализации запланировано 283 инициативы, среди которых строительство детских и спортивных площадок, благоустройство скверов и парков, ремонт дворовых территорий и тротуаров, создание новых парковочных и зеленых зон.
«Сумма беспрецедентно большая за все годы существования программы инициативного бюджетирования. По итогам конкурса, в соответствии с присвоенными баллами, на заседании конкурсной комиссии победителями были признаны 283 инициативы на сумму 699,7 млн рублей. Наибольшую активность традиционно в конкурсе проявляют жители Ставропольского района и Самары», – доложил Сергей Филиппов.

В этом году для участия в конкурсном отборе программы «Народный бюджет Самарской области» поступило 409 инициатив. Главам муниципалитетов поручено активнее привлекать бизнес – это возможность сделать больше при поддержке региона. Также руководитель области акцентировал внимание на сроках контрактации: со следующего года подход к ним будет изменен с целью недопущения просрочек. Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов, где реализуется программа, взять все вопросы на особый контроль.

В завершение совещания рассмотрели обращения граждан, поступившие в адрес губернатора. В частности, одно из них касалось ремонта городской больницы №10 в Куйбышевском районе – здание не ремонтировалось с 1960-х годов. Как сообщил министр здравоохранения Самарской области, в 2025-м – начинаются поэтапные работы с поликлинического и терапевтического отделений, параллельно готовятся проекты для гинекологического и хирургического корпусов. Андрею Орлову поручено лично контролировать качество. Отдельное внимание глава региона обратил на благоустройство территорий после капремонта: оно должно быть комплексным на всех завершенных объектах.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

 

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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