День открытых дверей «Школы GR» прошёл в самарском центре «Мой бизнес»

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Кто такие GR-менеджеры, чем они занимаются, и как выстроить взаимодействие с органами власти, рассказали в региональном центре «Мой Бизнес» в Самаре.

Презентовали уникальный образовательный проект «Школа GR» представители бизнеса и власти: самарский бизнес-омбудсмен, Эдуард Харченко, президент Торгово-промышленной Палаты Самарской Области Валерий Фомичев, генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития» Максим Кануев, заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Галина Андриянова, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы, депутат фракции «Единая Россия» регионального парламента Марина Сидухина, директор Института государственной и муниципальной службы Университета "МИР" Денис Березовский, тележурналист и эксперт в области ораторского мастерства Ольга Орел.

Участникам мероприятия рассказали, насколько важно уметь выстраивать активное взаимодействие с партнёрами и правильные коммуникации, открывая при этом новые возможности для себя и для своего бизнеса. И всему этому можно научиться, в том числе и продвижению личного бренда, продукт или услуги, используя GR-стратегию и нестандартные подходы.

Все учебные модули «Школы GR» проходят на базе Союза Торгово-промышленной палаты Самарской области. Проект работает успешно в Самаре, в Москве, стартовал на территории Мурманской области, подчеркнул уполномоченный по правам предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко.

«GR- в первую очередь, это построение того диалога, который необходим бизнесу», - отметил координатор проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области.

Его поддержала депутат фракции «Единой России» регионального парламента Марина Сидухина. Самый яркий пример взаимодействия бизнеса и власти – решение вопросов по санкциям и импортозамещению, отметила депутат и подчеркнула важность коммуникации всех органов власти - и законодательной, и исполнительной с бизнес-сообществом.

Участники Дня открытых дверей узнали, как проходит обучение, какие бонусы ждут будущих GR-менеджеров. Важные составляющие обучения - стажировки на предприятии и мастер-классы от интересных спикеров и известных предпринимателей, которые уже добились успеха. Кстати, старт занятиям будет дан в студии ГТРК «Самара».

Во второй части мепрприятия гости попрактиковались в создании речевого имиджа вместе с экс-ведущей «Вестей» Ольгой Орёл, а также освоили навыки лифтовой презентации, постарались запомнить упражнения, которые помогут в работе GR-менеджера и руководителя любого уровня.

После Дня открытых дверей была открыта регистрация для слушателей четвёртого потока «Школы GR», старт которого запланирован уже в октябре. Специально для иногородних слушателей предусмотрена возможность пройти обучение онлайн.

Напомним, что в период серьёзных внешних и внутренних вызовов, переориентации рынков и повышения запроса на качество российской продукции особо остро стоит вопрос поддержки малого и среднего предпринимательства со стороны государства. Задача партийного проекта «Предпринимательство» реализовать комплекс мер, направленный на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, сохранение рабочих мест, рост доходов и совершенствование нормативно-правового регулирования в этой сфере, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"