Делегация Самарской области поздравила жителей Снежного с Днем освобождения Донбасса

97

7 и 8 сентября 2022 года город Снежное Донецкой народной республики вновь посетила самарская делегация.

Самарская область активно помогает налаживать мирную жизнь на Донбассе. В мае главой региона Дмитрием Азаровым и представителями администрации Снежного было подписано соглашение о сотрудничестве. В муниципалитет отправили необходимую технику, строительные материалы и оборудование. Самарские специалисты помогают строить дороги, восстанавливают водоснабжение. Во время первого визита Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова жители обозначали основные вопросы, которые сейчас и решаются в первую очередь.

7 сентября первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал в трех школах, которые ремонтируют самарские специалисты, и убедился, что работы близки к завершению. В первую очередь Виктор Кудряшов посетил школу №4 Снежного. Она была построена в 1971 году. С тех пор здесь не было основательного ремонта. Самарские строители приступили к работам в середине июля. 4-й этаж пришлось воссоздавать фактически заново. Он был в плохом состоянии, из-за так называемой «оптимизации» там несколько лет назад ликвидировали отопление и проводку.

Сейчас этаж готов принять школьников, во всех классах обновлено покрытие стен и полов, восстановлена система отопления. Директор средней школы № 4 Снежного Алексей Ткаченко отметил: «Думаю, мы на финишной прямой. Очень благодарен руководству Российской Федерации, Самарской области, лично губернатору Самарской области. Мы ждали очень долго, но мы дождались. Мы все мечтали, чтобы у нас было тепло, чтобы наши дети ходили в красивые, чистые классы».

Жители Снежного благодарны жителям Самарской области за помощь. «Что происходит – просто нет слов! Как будто родилась новая школа, как будто ее с фундамента подняли и сделали. Это небо и земля. Большое вам спасибо за ваш большой труд. Это очень радостно и приятно», - сказала жительница города Светлана Тацоха. «Мне до слез радостно, что нашей школе Самара уделила столько внимания. Она просто построила ее заново. Каждый день мимо прохожу и радуюсь. Огромное спасибо!», - обратилась к самарцам Людмила Юшкова.

В этом году строители из 63-го региона обновляют треть снежнянских школ – 5 учреждений.

Руководитель школы № 6 Галина Наквасина высоко оценила темпы и качество работ: «Это и покрашенные стены в рекреациях и в классных комнатах, это и покрытие во всех классах и коридорах, это и освещение. Самарцы – молодцы. Мы с ними очень подружились. И то, что они делают для нас – это заслуживает огромной благодарности. Спасибо всем жителям Самарской области, спасибо губернатору Самарской области».

«Для нас крайне важны оценки, которые дает руководство школы. Директор школы довольна, я тоже этому рад. Мы стараемся, чтобы школьникам и учителям здесь было комфортно и тепло. Чтобы они чувствовали, что Самарская область сделала важный шаг для того, чтобы они могли получать здесь хорошее, качественное образование», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Сейчас готовятся планы на дальнейшее обновление инфраструктуры Снежного. Определяются объекты, где также будет оказана помощь в восстановлении в следующем году. В начале октября специалисты из Самары начнут их обследование.

8 сентября делегация приняла участие в открытии первенства по греко-римской борьбе в восстановленной самарскими специалистами детско-юношеской спортивной школе Снежного. Участников поприветствовал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Спортивные соревнования такого масштаба в Снежном провели впервые за 30 лет. Это стало возможным благодаря труду самарских строителей, которые фактически возвели новый спорткомплекс в рекордные сроки - всего за 2,5 месяца, и помощи региона, который доставил в Снежное строительные материалы и инвентарь. Турнир приурочен к знаковой для всех дончан дате – Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

В соревнованиях приняли участие борцы из восьми городов ДНР и ЛНР – от Мариуполя и Донецка до Луганска и Краснодона - более 80 спортсменов. Самые младшие учатся в начальной школе. Верхний возрастной предел – 15 лет.

Первый вице-губернатор, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, приветствуя участников первенства, подчеркнул: «Это настоящий признак возвращения мирной жизни. Я думаю, что для всех снежнянцев и всех жителей Донбасса это очень важно – видеть спортивные соревнования, видеть, как приезжают гости не только с Донбасса, но и из России, и из-за рубежа. Думаю, что работа самарской команды, восстановленная школа и этот турнир станут символами нашей нерушимой братской дружбы. Хочу поблагодарить строителей, которые за короткие сроки, буквально за 2 месяца провели здесь большой объем работы».

Тренеры и спортсмены поблагодарили самарцев за такой подарок к празднику. «Полностью разобрали спортшколу изнутри и снаружи. Ободрали штукатурку всю, электричество и отопление. Начали с крыши, поменяли ее, внутри закончили за 2,5 месяца. Это просто рекорд!», – отметил старший тренер по греко-римской борьбе ДЮСШ г. Снежное Николай Ермоленко.

Гость турнира, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алан Хугаев тоже оценил преображение спортобъекта: «Хочется поблагодарить организаторов, строителей, которые занимались этим объектом, и сказать им большое человеческое спасибо за то, что сегодня здесь жизнь идет. Соревнования идут. Это здорово!».

В обновленном спорткомплексе теперь созданы все условия для занятий гимнастикой и баскетболом. Оборудование для новой современной баскетбольной площадке подарил детям баскетбольный клуб «Самара».

Сотрудничество Снежного и Самарской области в сфере спорта будет расширяться. В ближайшей перспективе – участие атлетов из ЛНР и ДНР в традиционном турнире по спортивной борьбе «Новая высота», который пройдет в столице губернии весной.