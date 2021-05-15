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Французы поддержали решение России внести США и Чехию в список недружественных государств и предложили добавить туда еще несколько стран.
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"Браво Путину": реакция читателей  французской газеты на решение России по США и Чехии

15 мая 2021 20:43
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Французы поддержали решение России внести США и Чехию в список недружественных государств и предложили добавить туда еще несколько стран.

Читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение России внести США и Чехию в список недружественных государств и предложили добавить туда еще несколько стран, передает РИА Новости.

"Россия окончательно определилась. Наконец-то она поняла, что США не заботятся о других и думают только о своих интересах и без колебаний применяют экономические и политические санкции. <…> Москва проявила правильную инициативу", — написал один из читателей.

"Это честно. Поведение США в отношении России в течение последних 15 лет было абсолютно недружелюбным", — считает Ja9978.

"Здесь не хватает только Франции и Польши!" — заявил gauloisrefractaires.

"Нам нужно отказаться от пронатовского видения вещей и признать, что США ненавидят по всей планете", — отметил Le Magicien.

"Браво Путину, который не пускает вещи на самотек, как это делает Макрон", — написал LETITAN.

"Наступит день, когда мы будем умолять россиян принять нас в свои дома", — заключил Charlattend.

Накануне российское правительство утвердило перечень недружественных государств. В нем пока значатся только две страны: США и Чехия.

 

Фото:  pixabay

Теги: одобрение Россия французы

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