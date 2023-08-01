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Более полусотни россиян поделились историями своего семейного счастья

1 августа 2023 16:26
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Более полусотни россиян поделились историями своего семейного счастья
Премия «Семья России» — это многоэтапный конкурс, который освещает яркие и позитивные истории многодетных семей. Мероприятия проекта реализуются при поддержке Фонда президентских грантов в рамках партпроекта «Крепкая семья» Партии «Единая Россия».
 

58 семей из 12 субъектов РФ стали участниками второго этапа Премии «Семья России». Завершился 2 этап премии «Семья России», в котором многодетные рассказывали трогательные и курьезные эпизоды из своей жизни, делились важными бытовыми ритуалами и традициями, секретами семейного и родительского счастья.

Например, семья Майшановых из Волгоградской области по выходным любит ходить в цирк, а в семье Фроловых родители раз в месяц проводят индивидуальное время персонально с каждым ребенком, что позволяет им погрузиться в интересы каждого из них. Так, семья Олега Зари из Красноярского края регулярно участвует всей семьей в спортивных активностях – пробежках на длинные и короткие дистанции, катании на коньках и роликах. Семья Кудрявец из Красноярска посещает вместе выставки, театры, музеи и кинотеатры, члены семьи Петриковых из Свердловской области увлекаются игрой на фортепиано, а Шаровы – всей семьей ухаживают за домашними животными. Из трогательных традиций россиян: прогулки под дождём, приготовление пятничного ужина, походы с палатками, вечера воспоминаний.

Всего в редакцию поступило 58 конкурсных работ, из них наибольшее количество из Волгоградской области – 18 историй многодетных семей. В 3 целевых субъектах (Красноярский край, Свердловская и Волгоградская области) участниками проекта стали 40 семей, еще 18 – проживают в остальных регионах Российской Федерации. Самым популярным форматом конкурсных работ стало текстовое эссе.

Победители 2 конкурсного этапа Премии «Семья России»:

Волгоградская область:

l«Глава семьи – Защитник Родины»: Дмитриенко Ирина

l«Счастливое детство»: Серский Станислав, Майшанова Елена

l«Семьи – долгожители»: Фролова Мирослава

Красноярский край:

l«Семьи-долгожители: Максимцев Андрей

l«Счастливое детство»: Заря Олег, Кудрявец Олеся, Чистякова Татьяна

Свердловская область:

l«Счастливое детство»: Волянская Наталья, Шарова Людмила, Петрикова Мария

l«Семьи – долгожители»: Кречетова Валентина

«Владимир Владимирович Путин отметил, что в жизни нет ничего более значимого, чем родительское и семейное счастье. Об этом он заявил во время общения с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Наш проект как раз о таких семьях – счастливых многодетных семьях России, которые являются ее гордостью. Завершился второй этап конкурса, на котором участники делились секретами своего семейного благополучия, рассказывая при этом и о значимости родительского счастья. Организационный комитет конкурса окунулся в трогательные моменты жизни более полусотни российских семей, олицетворяющих истинные ценности. Надеемся, что в нашей стране таковых с каждым годом будет только больше!», – поделилась председатель Оргкомитета конкурса, депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Ознакомиться с конкурсными работами победителей можно на официальном сайте проекта https://премия-семья.рф/. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

Справочная информация:

Премия «Семья России» — это многоэтапный конкурс, который освещает яркие и позитивные истории многодетных семей. Мероприятия проекта реализуются при поддержке Фонда президентских грантов в рамках партпроекта «Крепкая семья» Партии «Единая Россия». Награждение победителей конкурсных этапов состоится на итоговых семейных форумах, которые пройдут в ноябре в 3 целевых субъектах: Волгограде, Екатеринбурге и Красноярске.

Теги: Единая Россия

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