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Более 5,5 тысяч детей, находящихся в больницах региона, получили подарки из «Коробок новогоднего счастья»

7 января 2022 15:49
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Благотворительная акция реализуется региональным отделением партии «Единая Россия» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив.

Некоторые дети в новогодние праздники вынуждены оставаться в больнице. Подарки помогли скрасить их нахождение в больнице и настроить на позитив.

Региональная благотворительная акция «Коробка новогоднего счастья» прошла во всех 45 муниципалитетах Самарской области при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области.

«Мы ещё раз это сделали! «Коробка новогоднего счастья» - это уникальная возможность для каждого из нас стать волшебником, сделать доброе дело. Самое главное - создать детям, которые вынуждены новогодние праздники провести в больнице, особенное эмоциональное состояние. Уверен, что акция ежегодно оставляет теплый след в сердцах всех ее участников. И тех, кто занимается сбором подарков, и тех, кто их получает. Внимание и забота - это самое бесценное, что мы можем подарить друг другу! Собранные подарки были переданы в детские отделения», - рассказал региональный координатор «Центра поддержки гражданских инициатив» по Самарской области Роман Балтер.

С 17 декабря во всех муниципалитетах региона «Коробки новогоднего счастья» заполнялись игрушками и подарками для юных пациентов. За этот период было собрано более 5.5 тысяч подарков. Сто больших ярких Коробок Новогоднего Счастья отправились в 35 лечебных заведений региона, чтобы абсолютно каждый ребёнок получил частицу Новогоднего Чуда.

В этом году в акции приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутаты Государственной Думы, например, Александр Хинштейн, Виктор Казаков. Подарки также передали депутаты Самарской Губернской Думы и районных советов депутатов. Главы муниципальных и городских районов, общественники, волонтеры и неравнодушные граждане сделали свой вклад в общее дело. передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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