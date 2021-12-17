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Более 3,7 тысяч детей, находящихся в больницах Самарской области, получат подарки из «Коробки новогоднего счастья»

17 декабря 2021 13:23
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Более 3,7 тысяч детей, находящихся в больницах Самарской области, получат подарки из «Коробки новогоднего счастья»

Благотворительная акция реализуется региональным отделением партии «Единая Россия» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив.

В канун новогодних праздников дети вынуждены оставаться в больнице.  По данным министерства здравоохранения таких детей более 3,7 тысяч человек. Подарки помогут скрасить их нахождение в больнице и настроить на позитив, что ускорит их выздоровление.

Акция «Коробка новогоднего счастья» пройдет во всех 45 муниципалитетах Самарской области при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области. 

««Коробка новогоднего счастья» - это уникальная возможность для каждого из нас посредством сбора подарков создать детям, проходящим лечение, особенное психо-эмоциональное состояние ожидания новогоднего чуда, которое способствует скорейшему выздоровлению маленьких пациентов. Более 3000 мальчишек и девчонок нашего региона получат подарки на Новый год! Для этого организуется заблаговременный сбор подарков с последующей передачей в медицинские учреждения Самарской области», - рассказал региональный координатор «Центра поддержки гражданских инициатив» по Самарской области Роман Балтер.

С 17 декабря во всех муниципалитетах региона «Коробки новогоднего счастья» будут заполняться игрушками и подарками для юных пациентов. С 25 декабря по 7 января 2021 года, или как предполагают организаторы акции, возможно, и до Старого нового года будет организована передача «Коробок счастья» в медицинские учреждения. 

В целях гигиенической безопасности в больницы передаются только новые игрушки. Они должны быть в упаковке. Если по санитарно-эпидемиологическим требованиям игрушки не могут быть приняты в больницы, то они могут быть переданы в детские социальные учреждения области, отметили организаторы акции «Новогодние коробки счастья».

Детей можно порадовать наборами «Лего» для детей разного возраста, конструкторами, головоломками, паззлами и наборами для творчества, канцтоварами и принадлежностями для рисования, альбомами со стикерами-наклейками. 

Во всех городских округах и муниципальных районах Самарской области будут установлены 100 «Коробок новогоднего счастья». Они будут расположены в места с наибольшим трафиком, такие как: здания администраций, помещения местных исполнительных комитетов партии «Единая Россия», дома молодёжных организаций, библиотеки и дома культуры.

«В силах каждого из нас подарить Новый Год детям, чтобы он остался навсегда в их сердцах. С нашей помощью ребенок может получить подарок – новую машинку, куклу, книгу или набор цветных карандашей. Создание благоприятной атмосферы и хорошего настроения – важный элемент в процессе выздоровления детей, находящихся на длительном лечении в больницах. Данная акция является успешным инструментом для оказания поддержки детям, оказавшимся на лечении в период новогодних праздников», - уверен инициатор проекта «Новогодние коробки счастья» Роман Балтер.

Напомним, первый этап акции «Коробка новогоднего счастья» по сбору игрушек продлится до 25 декабря. По мере наполнения подарками боксов начнется передача «Коробок» в лечебные учреждения региона.

Теги: Единая Россия

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