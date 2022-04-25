Более 12 тысяч выпускников региона, поступивших в самарские вузы и колледжи, получили губернаторские выплаты по 10 тысяч рублей

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В Самарской области губернаторские выплаты по 10 тысяч рублей, стимулирующие поступление в вузы региона, получили более 12 тысяч выпускников.

Доля выпускников, уехавших для поступления в вузы других регионов, в 2021 году стала минимальной за последние пять лет. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. В Самарской Губернской думе были оглашены основные параметры Отчета Правительства о работе в 2021 год.

На заседании СГД на вопросы депутатов по Отчету отвечали и губернатор Дмитрий Азаров и вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов. Отчет депутатами был принят единогласно. Глава региона поблагодарил всех членов Правительства, министров, депутатов за ответственную результативную командную работу.

Наибольший блок Отчета был посвящен выполнению социальных обязательств, вводу новых мер поддержки населения. Значительно расширены возможности предоставления помощи на основании социального контракта. 31 вид пособий выплачивался семьям с детьми, на это из бюджетов различных уровней направлено 16,9 миллиарда рублей.

Одной из новых мер поддержки, инициированной Дмитрием Азаровым, стала выплата в 10 000 рублей выпускникам, поступившим в самарские вузы и колледжи.

«Получателями таких выплат стали 12,1 тысяч человек, а доля выпускников, уехавших для поступления в вузы других регионов, стала минимальной за последние пять лет», - отметил эффективность такой меры поддержки Председатель Правительства.

Проиндексированы на уровень инфляции ежемесячные денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла, льготникам других категорий, доплаты к пенсиям инвалидам боевых действий и членам семей погибших ветеранов.

В прошлом году в Самарской области продолжалось масштабное строительство социальных объектов: школ, детских садов, крупных и малых учреждений здравоохранения, спортивных сооружений, объектов инфраструктуры. Активно благоустраивают дворы (318 за прошлый год) и общественные территории (163).

Что касается жилищного строительства, то по темпам ввода жилья Самарская область также добилась лидерских позиций в Приволжском федеральном округе. Отрасль является одним из локомотивов экономики региона, в 2021 году введено 1,803 миллиона квадратных метров жилья.

Виктор Кудряшов подробно остановился на действиях Правительства по защите экономики в условиях санкционного давления. Для того, чтобы свести к минимуму негативные последствия, еженедельно под руководством губернатора Самарской области проводятся заседания областного штаба по повышению устойчивости экономики, на которых принимаются оперативные решения по поддержке региональных производителей, регулируются конкретные проблемные вопросы социально-экономического развития области. Осуществляется тесное взаимодействие с федеральными органами власти по формированию федеральных мер поддержки экономики и населения.

«На региональном уровне мы также приняли план первоочередных действий, в который вошел целый ряд региональных мер по поддержке социально-экономического развития области в условиях санкционного давления. Этот документ «живой». По мере обозначения новых мер он будет дополняться. Особенно важно, что сейчас при разработке всех мер поддержки мы учитываем обратную связь от бизнеса, общественных организаций, деловых объединений, наших граждан», - подчеркнул региональный премьер-министр.

«Условия, в которых мы работаем, чрезвычайно сложные. Но любой кризис – это «новые окна возможностей», которыми обязательно нужно воспользоваться. Имея запас прочности, мы сконцентрируем усилия на поддержке наших предприятий на пути к импортозамещению, продолжим развивать науку и инновации. Еще более перспективными для нашего региона стало развитие логистического направления, где, как вы знаете, реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты. Мы продолжим создавать максимально благоприятные условия для инвесторов. Как я уже говорил, даже в период пандемии нам удалось значительно нарастить объемы капвложений в региональную экономику. И особенно важно оказывать поддержку нашим гражданам. Убежден, что совместными усилиями мы сможем сделать наш регион еще сильнее», - заключил Виктор Кудряшов.