Благоустройство села, создание инфраструктуры, ремонт историко-музейного комплекса: Вячеслав Федорищев посетил Ширяево

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Во вторник, 14 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил «жемчужину Жигулей» – село Ширяево.

Глава региона ознакомился с инфраструктурой населенного пункта, совершил пешую прогулку по набережной, побывал в Доме-музее им. И.Е. Репина, пообщался с местными жителями и провел встречу с предпринимателями туристической отрасли. В повестке – вопросы благоустройства одного из красивейших мест Самарской области и развитие его туристической привлекательности.

Отметим, в своей работе руководитель области уделяет большое вниманию туристической отрасли, делая акцент на сохранении экологической составляющий, а также соблюдении прав местных жителей.

Прибыв в село, Вячеслав Федорищев подчеркнул его красоту и особую атмосферу. «Я давно слышал, знал в целом про Ширяево и про музей, – поделился глава региона. – Место очень душевное, очень красивое. И точно есть что показать нашим жителям и гостям».

Напомним, село Ширяево городского округа Жигулевск находится на территории национального парка «Самарская Лука», на правом берегу Волги в долине Ширяев буерак и граничит с Жигулевским государственным природным биосферным заповедником им. И.И. Спрыгина. Тысячи туристов со всей страны приезжают сюда ради сочетания уникальных природных территорий и культурно-исторических объектов таких, как «Попова гора», штольни, «Монастырская гора», «Каменная Чаша», «Винный ключ» и знаменитый музей Репина.

В ходе визита в муниципалитет глава региона сообщил о принятых решениях. По поручению руководителя области капитально отремонтируют дорогу на въезде в село, обновят тропинки и создадут качественную инфраструктуру.

«Посмотрел план развития, который был сделан пару лет назад, достаточно неплохой. Логично все распланировано, но не было реализовано по разным причинам, – сказал Вячеслав Федорищев. – Сейчас его обновим и со следующего года начнем делать очень простые вещи: дороги отремонтируем, тропинки — правильные туристические экотропы, чтобы было удобно гулять. Должна быть качественная инфраструктура».

Особое внимание уделили историко-музейному комплексу, в который входят Дом-музей И.Е. Репина, Дом-музей поэта А.В. Ширяевца и усадьба купца И. Вдовина.

Еще одним решением стало увеличение вдвое бюджета учреждения, «чтобы уже сейчас начать делать проект по капитальному ремонту». Вместе с тем глава региона акцентировал внимание на необходимости привлечения партнеров и поручил создать попечительский совет, в состав которого войдут близкие к искусству люди, поддерживающие данное направление и желающие помогать в его развитии.

«Нам нужно больше давать возможности людям узнавать о той замечательной красоте, которая здесь есть, о том искусстве, которое здесь происходило и до сих пор происходит, делать просветительские детские мероприятия. Тем более, что возможности у нас есть, поэтому давайте это реализуем», – резюмировал Вячеслав Федорищев.

Предложениями по развитию села, созданию инфраструктуры поделились представители туристической отрасли. На встрече с главой региона они презентовали свои инвестпроекты. Вячеслав Федорищев обратил внимание участников на вопросы развития гостиничного пространства – современного и комфортного, а также всего, что связано с водным транспортом. В числе первоочередных задач руководитель области обозначил соблюдение прав местных жителей, их интересов.

«Каждый, кто здесь живет, своим трудом, своим жизненным путем, заслужил возможность быть здесь самым важным человеком, – отметил руководитель области. – Всех прошу, особенно представителей предпринимательского сообщества, с уважением относиться к жителям. Туризм – это не только и не столько для тех, кто к нам приезжает. Туризм – для нас всех, для тех, кто живет здесь».

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева