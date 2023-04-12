Бассейн, детский сад, ДК и здание бывшего кинотеатра: «партийный десант» проверил ход строительства и реконструкции социальных объектов в Самаре

186

Депутаты фракции «Единая Россия» и руководители профильных департаментов городской администрации особое внимание уделили срокам сдачи объектов, многие их которых вошли в Народную программу партии.

Один из важных объектов, запуска которого ждут жители Промышленного района, строящийся детский сад на 240 мест, 80 из них - в яслях.

«Я надеюсь, что открытие этого детсада позволит обнулить в Промышленном районе очередь для деток от 1,5 до 3 лет», - рассказала руководитель городского департамента образования Ирина Коковина.

Руководитель управления капитального строительства департамента градостроительства Самары Юрий Дидковский пояснил, что по условиям контракта завершить строительство подрядчик обязан к ноябрю 2023 года, но компания взяла на себя повышенные обязательства: закончить все работы до конца июля, чтобы уже 1 сентября сюда могли прийти первые воспитанники.

Еще один крайне значимый для Самары объект – плавательный бассейн в Куйбышевском районе на шесть дорожек. Трибуны рассчитаны на 210 зрителей, на втором этаже предусмотрены гимнастический и тренажерный залы. Работы должны завершиться в июне текущего года.

Срок сдачи объекта несколько раз передвигали из-за прохождения дополнительной экспертизы проектно-сметной документации: стоимость проекта выросла из-за удорожания некоторых строительных материалов и импортозамещения оборудования.

«После сдачи в эксплуатацию, это будет первый бассейн, принадлежащий городу, муниципальный. Уверен, это даст мощный импульс для развития водных видов спорта. Сейчас на базе спортивной школы № 8 тренируются спортсмены-чемпионы России и мира, развивается параолимпийское плавание. Но для занятий приходится арендовать помещение. Теперь же ситуация в корне изменится», — считает председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту, депутат фракции «Единая Россия» Вячеслав Звягинцев.

«Партийный десант» посетил Дворец культуры на площади им. Кирова и здание бывшего кинотеатра «Юность» - там проходит реконструкция объектов.

Здание Дворца культуры является объектом историко-культурного наследия. Здесь есть театральный, кино- и лекционный залы. В советское время на сцене учреждения показывали свои спектакли практически все театры Куйбышева, а с гастролями выступали звезды эстрады СССР. За время эксплуатации здания сохранился неповторимый облик фасада и внутреннего интерьера помещений, мраморные лестницы, колонны, изящные люстры и мозаика. В здании на 100 % заменены окна, системы отопления, водосточные системы, появилась новая кровля, обновлены фасады, завершены работы по реставрации живописи. Однако срок сдачи объекта в эксплуатацию вновь продлен, теперь – до конца 2024 года. Причина – необходимость корректировки существующих проектных решений, а также удорожание строительных материалов. Депутаты отмечают: реставрация объекта культурного наследия – задача непростая, спешка здесь неуместна.

А вот зданию кинотеатра «Юность» реконструкция еще только предстоит. По предварительной информации планируется сохранить его фундамент, а на его основе возвести новое трехэтажное здание, в котором разместится детская школа искусств на 800 человек, занятия будут проводиться в две смены. Сейчас границы участка, в которых будут вестись работы огорожены забором. Кстати, по окончании строительства благоустройство прилегающей территории на себя возьмёт администрация района.

Отметим, что инициатором «партийного десанта» в областной столице стали члены депутатского объединения «Единой России», входящие в несколько комитетов городской думы: комитет по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодёжной политике, туризму, физической культуре и спорту, комитет по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям, контрольный комитет в Думе городского округа Самара, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"