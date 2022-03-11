Байден: США не будут воевать с РФ на Украине, но будут защищать в случае необходимости территорию союзников по НАТО

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Соединенные Штаты не собираются начинать боевые действия против России на Украине, однако будут защищать в случае необходимости территорию союзников по НАТО. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в пятницу в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

"Мы не будем вести войну против России на Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией - это третья мировая война, и мы не должны ее начинать", - сказал американский лидер. "[Но] мы продолжим стоять [плечом к плечу] с союзниками в Европе, подавая недвусмысленный сигнал: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО с полной мощью - единой и демонстрирующей новую энергию НАТО", - отметил Байден.

Он ушел от прямого ответа на вопрос журналистов о том, есть ли у Вашингтона сведения, подкрепляющие утверждения некоторых стран Запада о якобы имеющейся угрозе применения Россией химического оружия на Украине. "Я не буду говорить о разведывательной информации. Однако Россия заплатит высокую цену, если использует химические вооружения", - заявил глава администрации США.

Поставки оружия на Украину

Байден также отметил, что Соединенные Штаты оказывают содействие в обеспечении зарубежными союзниками и партнерами Вашингтона значительных поставок оружия и военной техники на Украину.

"Мы в США также оказываем содействие для обеспечения значительных поставок военной помощи от наших союзников и партнеров Украине", - сказал американский лидер.

Он напомнил, что за прошлый год Вашингтон предоставил Киеву военную помощь в объеме более $1 млрд, "в том числе системы противовоздушной обороны и противотанковые средства, которые уничтожают танки, самолеты и вертолеты". "И новые [такие] поставки прибывают каждый день", - подчеркнул Байден.

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